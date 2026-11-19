Ученые из китайского Бэйханского университета разработали электронную расческу под названием «Детангле», предназначенную для борьбы с выпадением волос и стимулирования их роста. В ходе первоначальных экспериментов устройство показало положительные результаты на мышах.

Зубцы расчески оснащены электродами разной высоты и небольшими резервуарами для подачи специальных веществ. Во время расчесывания устройство генерирует электрические импульсы. Эти импульсы помогают специальным молекулам проникать в глубокие слои кожи, где расположены волосяные фолликулы.

Для этого исследователи использовали два вида биологических веществ. Одно из них стимулирует образование новых кровеносных сосудов вокруг корней волос, а другое направлено на подавление гормонального процесса, связанного с выпадением волос.

В 28-дневном эксперименте на мышах волосы отросли почти на 98% участков кожи, обработанных с помощью «Детангле». Для сравнения, у животных, получавших лечение традиционным миноксидилом, этот показатель составил около 70%. Результаты исследования были опубликованы 3 ноября в научном журнале «Натуре Коммуникатионс».

При этом новое устройство пока прошло испытания только в лабораторных условиях на самцах мышей. Насколько эффективно и безопасно оно будет работать на людях, пока не установлено. Для этого требуются дополнительные исследования и клинические испытания.

Для справки: в настоящее время для лечения выпадения волос используются такие препараты, как миноксидил и финастерид, а также метод пересадки волос. Новая электронная расческа пока является экспериментальной научной разработкой, и делать выводы о возможности ее применения на людях еще рано.