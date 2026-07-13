Жара достигнет +46°: как защитить организм?

·32·Здоровье
Жара достигнет +46°: как защитить организм?

В Узбекистане в течение недели сохранится сильная жара. В ближайшие дни ожидается повышение температуры до +41…+43 градусов, а на севере, юге и в пустынных районах — до +44…+46 градусов. Самая большая опасность в такую погоду — это не просто дискомфорт, а перегрев организма, обезвоживание и тепловой удар.

Кто находится в группе повышенного риска?

Министерство здравоохранения подчеркнуло, что в жаркие дни население, особенно граждане, входящие в группу риска, должны строго соблюдать меры предосторожности.

По мнению специалистов, следующие категории людей более уязвимы к воздействию жары:

Группа риска

Почему нужно быть осторожным?

Пожилые люди старше 65 лет

чувство жажды может возникать с опозданием, а организму сложнее регулировать температуру тела

Младенцы и маленькие дети

организм быстрее реагирует на жару

Беременные женщины

может возникнуть дополнительная нагрузка на сердечно-сосудистую систему

Люди с хроническими заболеваниями

повышается вероятность обострения болезней

Принимающие препараты для сердца, от давления или мочегонные средства

может нарушиться водно-солевой баланс

Согласно рекомендациям Минздрава, необходимо регулярно проверять состояние таких людей, так как у них чувство жажды может появиться поздно или воздействие тепла может остаться незамеченным.

Не ждите жажды: пейте воду заранее

В жару организм теряет большое количество жидкости и минеральных веществ через потоотделение. Поэтому не стоит ждать сигнала «я хочу пить» — нужно пить воду часто и понемногу в течение дня.

Здоровым взрослым людям обычно рекомендуется выпивать около 2–3 литров жидкости в день. Однако пациенты с заболеваниями сердца, почек или склонностью к отекам должны определять объем жидкости по рекомендации врача.

Самое простое правило: полезнее пить воду «часто и понемногу», а не «много за один раз». Организм медленно усваивает обновление, ему не нужен «патч на 3 литра» сразу.

Одежда — тоже средство защиты

Выбор одежды в жару — не мелочь. Легкая, свободная, воздухопроницаемая одежда светлых тонов помогает защитить тело от перегрева.

Натуральные ткани, такие как хлопок и лен, позволяют телу «дышать» и облегчают испарение пота.

При выходе на улицу целесообразно использовать головной убор с широкими полями, солнцезащитные очки и, при необходимости, солнцезащитный крем.

Не перегружайте организм питанием

В жару тяжелая, жирная, жареная, острая и трудноперевариваемая пища создает лишнюю нагрузку на организм.

Поэтому предпочтительны легкие продукты:

• овощные салаты;
• легкие супы;
• кефир и айран;
• творог;
• яйца;
• куриное мясо или рыба;
• фрукты.

Рекомендуется питаться 5–6 раз в день небольшими порциями. Это помогает организму не тратить лишнюю энергию на переваривание пищи в жару.

Будьте осторожны с 11:00 до 17:00

Специалисты рекомендуют ограничить пребывание под прямыми солнечными лучами примерно с 11:00 до 17:00.

Важные дела лучше перенести на утреннее или вечернее прохладное время. Если выход на улицу необходим, следует ходить по теневой стороне, носить головной убор, иметь при себе воду и пить ее понемногу каждые 15–20 минут.

Тяжелый физический труд и спортивные тренировки также следует ограничить в самое жаркое время дня.

Оставлять в машине — опасно для жизни

Минздрав особо предупреждает: нельзя оставлять детей, пожилых людей или животных одних в автомобиле.

Температура внутри автомобиля, стоящего на солнце, может подняться до опасных для жизни значений всего за несколько минут. Это крайне опасно даже в ситуациях «я зайду всего на пять минут».

Раскаленная машина — это не сауна без кондиционера, а реальный источник опасности.

Вызывайте скорую помощь при опасных симптомах

Если появились признаки теплового удара или сильного обезвоживания, нельзя относиться к ситуации легкомысленно.

Обратите внимание на следующие симптомы:

Симптом

Что делать?

сильная слабость

перейти в прохладное место и выпить воды

головокружение

прилечь или присесть, уйти с солнца

тошнота

прекратить физическую активность

повышение температуры тела

обратиться за скорой медицинской помощью

потеря сознания

немедленно позвонить по номеру 103

Особенно важно незамедлительно вызывать медицинскую помощь, если такие симптомы появились у людей из группы риска.

Главное правило: прохлада, вода и осторожность

В течение недели в Узбекистане сохранится сильная жара. В некоторых регионах температура может достигать +46 градусов.

В такие дни самые важные правила просты: находиться в прохладном месте, пить достаточно воды, носить легкую одежду, ограничить тяжелую пищу и тяжелый физический труд, проверять состояние близких из группы риска и обращаться за скорой помощью при опасных симптомах.

Как вы считаете, нужно ли временно изменять график работы в такие жаркие дни?

ЎзбекистонСоғлиқни сақлаш вазирлиги
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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