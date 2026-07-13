Жара достигнет +46°: как защитить организм?
В Узбекистане в течение недели сохранится сильная жара. В ближайшие дни ожидается повышение температуры до +41…+43 градусов, а на севере, юге и в пустынных районах — до +44…+46 градусов. Самая большая опасность в такую погоду — это не просто дискомфорт, а перегрев организма, обезвоживание и тепловой удар.
Кто находится в группе повышенного риска?
Министерство здравоохранения подчеркнуло, что в жаркие дни население, особенно граждане, входящие в группу риска, должны строго соблюдать меры предосторожности.
По мнению специалистов, следующие категории людей более уязвимы к воздействию жары:
Группа риска
Почему нужно быть осторожным?
Пожилые люди старше 65 лет
чувство жажды может возникать с опозданием, а организму сложнее регулировать температуру тела
Младенцы и маленькие дети
организм быстрее реагирует на жару
Беременные женщины
может возникнуть дополнительная нагрузка на сердечно-сосудистую систему
Люди с хроническими заболеваниями
повышается вероятность обострения болезней
Принимающие препараты для сердца, от давления или мочегонные средства
может нарушиться водно-солевой баланс
Согласно рекомендациям Минздрава, необходимо регулярно проверять состояние таких людей, так как у них чувство жажды может появиться поздно или воздействие тепла может остаться незамеченным.
Не ждите жажды: пейте воду заранее
В жару организм теряет большое количество жидкости и минеральных веществ через потоотделение. Поэтому не стоит ждать сигнала «я хочу пить» — нужно пить воду часто и понемногу в течение дня.
Здоровым взрослым людям обычно рекомендуется выпивать около 2–3 литров жидкости в день. Однако пациенты с заболеваниями сердца, почек или склонностью к отекам должны определять объем жидкости по рекомендации врача.
Самое простое правило: полезнее пить воду «часто и понемногу», а не «много за один раз». Организм медленно усваивает обновление, ему не нужен «патч на 3 литра» сразу.
Одежда — тоже средство защиты
Выбор одежды в жару — не мелочь. Легкая, свободная, воздухопроницаемая одежда светлых тонов помогает защитить тело от перегрева.
Натуральные ткани, такие как хлопок и лен, позволяют телу «дышать» и облегчают испарение пота.
При выходе на улицу целесообразно использовать головной убор с широкими полями, солнцезащитные очки и, при необходимости, солнцезащитный крем.
Не перегружайте организм питанием
В жару тяжелая, жирная, жареная, острая и трудноперевариваемая пища создает лишнюю нагрузку на организм.
Поэтому предпочтительны легкие продукты:
• овощные салаты;
• легкие супы;
• кефир и айран;
• творог;
• яйца;
• куриное мясо или рыба;
• фрукты.
Рекомендуется питаться 5–6 раз в день небольшими порциями. Это помогает организму не тратить лишнюю энергию на переваривание пищи в жару.
Будьте осторожны с 11:00 до 17:00
Специалисты рекомендуют ограничить пребывание под прямыми солнечными лучами примерно с 11:00 до 17:00.
Важные дела лучше перенести на утреннее или вечернее прохладное время. Если выход на улицу необходим, следует ходить по теневой стороне, носить головной убор, иметь при себе воду и пить ее понемногу каждые 15–20 минут.
Тяжелый физический труд и спортивные тренировки также следует ограничить в самое жаркое время дня.
Оставлять в машине — опасно для жизни
Минздрав особо предупреждает: нельзя оставлять детей, пожилых людей или животных одних в автомобиле.
Температура внутри автомобиля, стоящего на солнце, может подняться до опасных для жизни значений всего за несколько минут. Это крайне опасно даже в ситуациях «я зайду всего на пять минут».
Раскаленная машина — это не сауна без кондиционера, а реальный источник опасности.
Вызывайте скорую помощь при опасных симптомах
Если появились признаки теплового удара или сильного обезвоживания, нельзя относиться к ситуации легкомысленно.
Обратите внимание на следующие симптомы:
Симптом
Что делать?
сильная слабость
перейти в прохладное место и выпить воды
головокружение
прилечь или присесть, уйти с солнца
тошнота
прекратить физическую активность
повышение температуры тела
обратиться за скорой медицинской помощью
потеря сознания
немедленно позвонить по номеру 103
Особенно важно незамедлительно вызывать медицинскую помощь, если такие симптомы появились у людей из группы риска.
Главное правило: прохлада, вода и осторожность
В течение недели в Узбекистане сохранится сильная жара. В некоторых регионах температура может достигать +46 градусов.
В такие дни самые важные правила просты: находиться в прохладном месте, пить достаточно воды, носить легкую одежду, ограничить тяжелую пищу и тяжелый физический труд, проверять состояние близких из группы риска и обращаться за скорой помощью при опасных симптомах.
Как вы считаете, нужно ли временно изменять график работы в такие жаркие дни?
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