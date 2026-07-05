Медицинские работники с 15-летним стажем смогут воспользоваться жилищной субсидией

·0·Здоровье
Медицинские работники с 15-летним стажем смогут воспользоваться жилищной субсидией

В целях обеспечения жильём медицинских и фармацевтических работников, проработавших не менее 15 лет в государственных медицинских учреждениях, введён новый порядок субсидирования.

Это утверждено постановлением Правительства №310 от 12 июня 2026 года. Согласно ему, работникам государственных медицинских учреждений со стажем работы не менее 15 лет часть первоначального взноса по ипотечному кредиту на приобретение жилья покрывается за счёт государства.

Об этом сообщил Телеграм-канал «Правовая информация».

Согласно новому порядку, граждане независимо от региона регистрации могут приобрести жильё на первичном рынке недвижимости в любом регионе Узбекистана по ипотечному кредиту в рамках программы субсидирования.

Заявления на получение субсидии принимаются в Центрах государственных услуг или через мй.гов.уз портал.

В процессе оценки кандидатов необходимо подтвердить, что они в настоящее время осуществляют деятельность в государственном медицинском учреждении и имеют стаж работы в данной системе не менее 15 лет.

Согласно постановлению, субсидия выделяется каждой семье только один раз — то есть либо мужу, либо жене. Победители определяются путём онлайн-случайного отбора среди кандидатов, соответствующих всем критериям, в рамках квоты, установленной на каждый квартал.

Каждый квартал право на получение данной субсидии будут иметь 125 медицинских и фармацевтических работников.

Победитель, получивший уведомление о выделении субсидии, должен заключить предварительный договор со строительной (подрядной) организацией для приобретения жилья по ипотечному кредиту.

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