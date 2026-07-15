Важное предупреждение для тех, кто работает в жару...

На фоне аномально жаркой погоды, наблюдаемой в Узбекистане, Государственная инспекция труда дала важное напоминание работодателям по обеспечению здоровья и безопасности сотрудников. В частности, рекомендуется пересмотреть режим работы для тех, кто трудится на открытом воздухе и выполняет тяжелую физическую работу.

Самое опасное время — с 11:00 до 16:00

Как сообщает инспекция, в дни с высокой температурой воздуха рабочий процесс должен быть организован на основе требований охраны труда.

В частности, рекомендуется сократить или временно приостановить внешние работы в самое жаркое время суток — с 11:00 до 16:00.

Это особенно важно для строительства, дорожных работ, сельского хозяйства, рынков, погрузочно-разгрузочных работ и других видов деятельности, выполняемых на открытых площадках.

Тяжелый физический труд должен быть ограничен

В условиях аномальной жары организм устает быстрее, чем обычно. У сотрудников, занятых тяжелым физическим трудом, возрастает риск теплового удара, обезвоживания, изменения артериального давления и потери сознания.

Поэтому работодателям целесообразно ограничить тяжелые работы в самые жаркие часы и перенести рабочее время на более прохладные утренние или вечерние периоды.

Мера Для чего это нужно? Сокращение внешних работ в интервале 11:00–16:00 снижает риск теплового удара Ограничение тяжелого физического труда снижает нагрузку на организм Перераспределение рабочего времени сохраняет производительность труда и безопасность Предоставление регулярного отдыха помогает восстановлению сотрудника

Вода, тень и место для отдыха имеют обязательное значение

На рабочих местах у сотрудников должно быть достаточное количество чистой и прохладной питьевой воды.

Кроме того, работодатель обязан организовать прохладные или затененные места для отдыха и создать возможности для регулярных перерывов.

Это не мелкое удобство. В жаркие дни вода и тень становятся одними из главных факторов, сохраняющих здоровье сотрудника.

Спецодежда и медицинский контроль также важны

Государственная инспекция труда также напомнила работодателям о необходимости не допускать к работе сотрудников, не прошедших медицинский осмотр.

Также рабочие должны быть обеспечены легкой, воздухопроницаемой специальной одеждой, защищающей от жары.

Особенно важны для сотрудников, работающих на открытых площадках, головной убор, легкая спецодежда, средства защиты от солнца и достаточное обеспечение водой.

Сотрудники должны знать признаки теплового удара

Инспекция рекомендовала работодателям проводить разъяснительную работу среди сотрудников.

Работники должны знать основные признаки теплового удара и обезвоживания:

• головокружение;

• сильная слабость;

• тошнота;

• учащенное сердцебиение;

• резкое усиление или прекращение потоотделения;

• потемнение в глазах;

• состояние обморока.

При наблюдении таких признаков сотрудника необходимо немедленно перевести в прохладное место, дать воды и при необходимости вызвать медицинскую помощь.

При ухудшении здоровья первая помощь обязательна

По данным Государственной инспекции труда, если состояние здоровья сотрудника ухудшилось, ему должна быть незамедлительно оказана первая медицинская помощь.

В необходимых случаях сотрудник должен быть направлен в медицинское учреждение.

Здесь подход «немного отдохнет и пройдет» может быть опасным. В условиях аномальной жары потеря времени приводит к тяжелым последствиям.

Основная задача для работодателей

В дни аномальной жары главная задача для работодателя — не просто продолжать рабочий план, а организовать его безопасно.

Для этого:

Что должен сделать работодатель? Практический результат Пересмотр графика работы снижает нагрузку в самое жаркое время Обеспечение водой и затененным местом снижает риск обезвоживания Увеличение перерывов на отдых поддерживает стабильное состояние сотрудника Внимание к медицинскому осмотру защищает сотрудников из группы риска Разъяснения по первой помощи помогает быстро действовать в чрезвычайной ситуации

Работа в жару — это не «терпеть»

Труд в условиях аномальной жары — это не просто обычное летнее неудобство. Это вопрос, связанный со здоровьем сотрудника, безопасностью на рабочем месте и ответственностью работодателя.

Поэтому необходимо пересмотреть режим работы для тех, кто трудится на открытом воздухе, выполняет тяжелую физическую работу и находится в местах с недостаточными условиями охлаждения.

Самое важное правило просто: работа в жару есть, но нет работы дороже здоровья.