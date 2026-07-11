Выявлено 237 аптек, завышавших цены на лекарства: получено 1,9 млрд сумов необоснованной прибыли

Комитет по развитию конкуренции и защите прав потребителей Узбекистана во втором квартале 2026 года выявил сотни аптек, которые превысили установленные предельные торговые надбавки на лекарственные средства. В результате проведенных проверок выяснилось, что аптеки, продававшие лекарства населению по завышенным ценам, получили миллиарды сумов необоснованной прибыли. Zamin.uz представляет подробности ситуации.

Каков масштаб правонарушений?

По данным Комитета, в течение второго квартала года было зафиксировано в общей сложности 148 810 случаев искусственного завышения цен на лекарственные средства. Субъекты предпринимательства, нарушившие установленный порядок, распределились следующим образом:

33 оптовые аптеки;

204 розничные аптеки.

В общей сложности 237 аптек, игнорируя официальные пределы торговых надбавок на лекарства, необоснованно взыскали с потребителей 1,9 миллиарда сумов.

Как были выявлены нарушители?

Для раскрытия фактов необоснованного завышения цен на лекарственные средства эффективно использовались цифровые технологии:

Сначала случаи нарушения требований законодательства были зафиксированы налоговыми органами. Собранные данные были автоматически переданы в единую информационную систему «Fair Tech» Комитета по конкуренции. На основании сообщений, поступивших через данную систему, сотрудники Комитета провели углубленные проверки в аптеках и пресекли правонарушения.

Права потребителей восстанавливаются: деньги будут возвращены

Комитет по конкуренции сообщил, что принимаются оперативные и решительные меры по защите интересов обманутых граждан.

В настоящее время по выявленным нарушениям осуществляются перерасчеты в пользу потребителей. Принимаются меры по восстановлению нарушенных прав населения и возврату излишне уплаченных средств.

Черный список будет опубликован открыто

Комитет по конкуренции заявил, что процесс принятия мер в отношении аптек, нарушивших требования законодательства о ценах на лекарственные средства, не прекратится.

Кроме того, для того чтобы потребители имели информацию об аптеках, которые они посещают, список аптек-нарушителей будет регулярно публиковаться в открытом доступе.