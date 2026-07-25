Гражданам Узбекистана в Израиле сделали важное предупреждение

В связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке посольство Узбекистана в Израиле обратилось к гражданам Узбекистана, находящимся в этой стране, с призывом усилить меры безопасности.

По данным посольства, сохраняется вероятность дальнейшего осложнения ситуации в регионе. В связи с этим гражданам рекомендуется регулярно отслеживать официальные сообщения и инструкции, публикуемые государственными ведомствами Израиля, в частности Командованием тыла (Хоме Фронт Комманд), и строго соблюдать их.

Узбекистанцев также попросили заранее определить расположение ближайших бомбоубежищ по месту жительства или работы, осторожно планировать передвижения и поездки, учитывая действующие ограничения безопасности. Кроме того, подчеркивалась важность постоянного ношения при себе документов, удостоверяющих личность, и поддержания бесперебойной связи с близкими.

В экстренных случаях граждане Узбекистана, находящиеся в Израиле, могут связаться с посольством по следующим номерам телефонов:

03-672-2466

03-672-2371

03-758-5075

03-758-5076

Дипломатическая миссия призвала граждан сохранять спокойствие, не верить неподтвержденным сообщениям в социальных сетях и полагаться только на информацию из официальных источников.

Для чрезвычайных ситуаций:

+972 54 485 1397

Отмечается, что посольство Узбекистана в Израиле держит ситуацию под постоянным контролем, и в случае необходимости будет опубликована дополнительная информация.