Гражданам Узбекистана в Израиле сделали важное предупреждение

·239·Мир
Гражданам Узбекистана в Израиле сделали важное предупреждение

В связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке посольство Узбекистана в Израиле обратилось к гражданам Узбекистана, находящимся в этой стране, с призывом усилить меры безопасности.

По данным посольства, сохраняется вероятность дальнейшего осложнения ситуации в регионе. В связи с этим гражданам рекомендуется регулярно отслеживать официальные сообщения и инструкции, публикуемые государственными ведомствами Израиля, в частности Командованием тыла (Хоме Фронт Комманд), и строго соблюдать их.

Узбекистанцев также попросили заранее определить расположение ближайших бомбоубежищ по месту жительства или работы, осторожно планировать передвижения и поездки, учитывая действующие ограничения безопасности. Кроме того, подчеркивалась важность постоянного ношения при себе документов, удостоверяющих личность, и поддержания бесперебойной связи с близкими.

В экстренных случаях граждане Узбекистана, находящиеся в Израиле, могут связаться с посольством по следующим номерам телефонов:

  • 03-672-2466

  • 03-672-2371

  • 03-758-5075

  • 03-758-5076

Дипломатическая миссия призвала граждан сохранять спокойствие, не верить неподтвержденным сообщениям в социальных сетях и полагаться только на информацию из официальных источников.

Для чрезвычайных ситуаций:

  • +972 54 485 1397

Отмечается, что посольство Узбекистана в Израиле держит ситуацию под постоянным контролем, и в случае необходимости будет опубликована дополнительная информация.

УзбекистанИзраильКомандование тыла Израиля
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

В Германии самолет пробил крышу жилого дома, есть жертвыВ Германии самолет пробил крышу жилого дома, есть жертвыСегодня, 21:11Футбольная звезда Мбаппе замечен с возлюбленной: кадры из Парижа наделали шумуФутбольная звезда Мбаппе замечен с возлюбленной: кадры из Парижа наделали шумуСегодня, 20:39Япония депортировала еще двух граждан Узбекистана, находившихся в стране нелегальноЯпония депортировала еще двух граждан Узбекистана, находившихся в стране нелегальноСегодня, 18:12Мяч, забитый Марадоной рукой «Божьей руки» и «Гол века», выставлен на аукцион (видео)Мяч, забитый Марадоной рукой «Божьей руки» и «Гол века», выставлен на аукцион (видео)Сегодня, 18:04Шум в Индии: невестка с ножом напала на половой орган свекраШум в Индии: невестка с ножом напала на половой орган свекраСегодня, 16:43Очаровательная панда, подражающая своему смотрителю, покорила сердца пользователей интернета! (видео)Очаровательная панда, подражающая своему смотрителю, покорила сердца пользователей интернета! (видео)Сегодня, 16:24
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

Ученые рассчитали, когда закончится жизнь на Земле
Ученые рассчитали, когда закончится жизнь на Земле
Фатима, рисующая ногами, встретилась с Роналду — своей мечтой многих лет
Фатима, рисующая ногами, встретилась с Роналду — своей мечтой многих лет
Странная просьба Ламина Ямаля к Федерации футбола Испании вызвала бурные дискуссии
Странная просьба Ламина Ямаля к Федерации футбола Испании вызвала бурные дискуссии
Фотография Ламина Ямаля с пачками денег после финала вызвала споры в сети
Фотография Ламина Ямаля с пачками денег после финала вызвала споры в сети
Ставшая вирусной игрушка отправляет детей в больницу
Ставшая вирусной игрушка отправляет детей в больницу
Эта доброта воспитательницы детского сада покорила сердца миллионов
Эта доброта воспитательницы детского сада покорила сердца миллионов
Две сестры обнаружили самих себя на фотографии в арендованном доме
Две сестры обнаружили самих себя на фотографии в арендованном доме
В Турции проседает земля: появились тысячи огромных провалов
В Турции проседает земля: появились тысячи огромных провалов