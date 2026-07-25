Успех SpaceX: все спутники Starlink В3 вышли на связь

·41·Технологии
Успех SpaceX: все спутники Starlink В3 вышли на связь

Компания SpaceX во главе с Илоном Маском достигла важного этапа на пути освоения космоса и расширения глобальной интернет-сети. В рамках последнего полета корабля Starship со всеми 20 спутниками Starlink В3 нового поколения, выведенными в космос, была успешно установлена связь. Об этом сообщил инженер компании по проектам Starlink и искусственного интеллекта Майкл Николлс. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

По словам специалиста, наземные станции осуществили радиосвязь со всеми 20 аппаратами. Также были протестированы лазерные каналы, которые играют важную роль в межспутниковой передаче данных. На данный момент со всех устройств получены необходимые телеметрические данные, что означает полную работоспособность системы.

Технологические обновления и процесс тестирования

Спутники серии Starlink В3 служат значительному повышению пропускной способности глобальной сети SpaceX. Устройства этого нового поколения оснащены более мощными антеннными системами и усовершенствованными технологиями лазерной связи по сравнению с предшественниками. По сообщению издания иксбт.ком, данные испытания также послужили практической проверке возможностей ракеты Starship.

Стоит отметить, что этот успешный сеанс связи состоялся после новостей о первом массовом развертывании спутников Starlink В3 со стороны SpaceX. Хотя на начальном этапе некоторые аппараты не смогли выйти на заданную орбиту и сгорели в слоях атмосферы, установление стабильной связи с остальными устройствами предоставило инженерам ценные данные.

Будущее проекта Starship

Илон Маск высоко оценил последний полет корабля Starship, отдельно отметив обновленный теплозащитный слой корабля. По его словам, во время повторного входа в атмосферу корабль вел себя даже лучше, чем ожидалось. Это позволит в будущем выводить на орбиту еще большее количество тяжелых грузов, включая сотни аппаратов Starlink В3 одновременно.

Для таких регионов с развивающейся интернет-инфраструктурой, как Узбекистан, подобные технологические достижения имеют большое значение. Расширение сети Starlink и увеличение пропускной способности еще больше приблизят возможности использования высокоскоростного спутникового интернета в отдаленных регионах нашей страны в будущем. В настоящее время SpaceX продолжает покрывать своей сетью весь мир.

Успех проекта преследует не только коммерческие цели, но и научные исследования. Данные, полученные через Starlink В3, в будущем послужат основой для полетов на Марс и организации дальней космической связи. Инженеры компании анализируют полученные телеметрические данные и работают над дальнейшей оптимизацией системы для следующих миссий.

SpaceXStarlinkStarshipИлон МаскКосмос
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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