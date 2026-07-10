Опасная ошибка, которую многие совершают при использовании кондиционера

·41·Здоровье
Опасная ошибка, которую многие совершают при использовании кондиционера

В Узбекистане мужчина, пытаясь спастись от жары, около часа просидел под прямым потоком воздуха от кондиционера, после чего почувствовал онемение одной стороны лица. Специалисты отмечают, что подобное состояние может быть связано с резким воздействием холодного воздуха на организм.

По словам врачей, переохлаждение лицевых нервов в некоторых случаях может привести к развитию паралича лицевого нерва (паралич Белла). Кроме того, сильный поток холодного воздуха может спровоцировать синусит, мышечные спазмы, а также боли в области шеи и плеч.

Yuzini bujmaytirib, sarg‘ish va qiyshik tishlarini ko‘rsatayotgan erkak.

Специалисты рекомендуют не направлять поток воздуха от кондиционера непосредственно на человека, особенно в жаркие летние дни. Установка слишком низкой температуры на устройстве также может привести к неприятным последствиям для организма.

В связи с этим врачи советуют поддерживать температуру кондиционера в пределах +22...+24 °C и не допускать резкого перепада между температурой в помещении и на улице. Если после воздействия холодного воздуха появились такие симптомы, как онемение лица, нарушение мимики или боль, необходимо как можно скорее обратиться к врачу.

Ўзбекистон
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