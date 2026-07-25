Реал Мадрид взрывает трансферный рынок: 100 миллионов евро за Яна Диоманде

Испанский Реал Мадрид поднял активность на летнем трансферном окне на беспрецедентный уровень. После возвращения Жозе Моуринью на пост главного тренера команда приступила к коренному обновлению состава. Следующая главная цель — вингер немецкого РБ Лейпциг и сборной Кот-д'Ивуара Ян Диоманде. Мадридцы продемонстрировали готовность потратить крупную сумму на этого талантливого футболиста. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Как пишет издание Goal.com, Реал Мадрид отправил первое официальное предложение в размере 90 миллионов евро наличными и 10 миллионов евро в виде бонусов за атакующего полузащитника 2006 года рождения. Однако руководство РБ Лейпциг отклонило это предложение. По информации немецкой прессы, «быки» не намерен отпускать свою звезду дешевле 120 миллионов евро. В прошлом сезоне Ян Диоманде забил 10 голов и отдал 13 результативных передач, привлекая внимание многих грандов.

Новый проект Моуринью и конкуренция

Жозе Моуринью лично хочет видеть игрока профиля Яна Диоманде в команде. По мнению тренера, молодой вингер принесет в линию атаки скорость и нестандартные решения. Стоит отметить, что в борьбе за футболиста Реал Мадрид сталкивается с Пари Сен-Жермен (ПСЖ). По предварительным данным, Ян Диоманде уже имел устное соглашение с парижским клубом, но вмешательство Мадрида резко изменило ситуацию.

К настоящему моменту состав Реала пополнили такие именитые игроки, как Дензел Думфрис, Ибраима Конате, Марк Кукурелья и Бернарду Силва. Кроме того, клуб продолжает переговоры с полузащитником Манчестер Сити Родри. Испанский футболист выразил склонность вернуться на родину, что может еще больше укрепить центральную линию «сливочных».

Для Браима Диаса открывается итальянский путь

Приход новых звезд в линию атаки неизбежно повлияет на будущее нынешних игроков. В частности, Брахим Диас может снова вернуться в итальянскую Серию А. Главный тренер Ювентуса Лучано Спаллетти видит марокканского плеймейкера ключевой фигурой в линии атакующих полузащитников своей команды. Брахим Диас ранее выступал на правах аренды за Милан, выиграл чемпионат Италии и хорошо знаком с местной футбольной средой.

Хотя контракт Браима Диаса с Реал Мадрид рассчитан до 2027 года и он выражал желание остаться в команде, трансфер Яна Диоманде может привести к тому, что он застрянет на скамейке запасных. Руководство Ювентуса планирует воспользоваться именно этим фактором, чтобы привлечь футболиста в туринский проект. В то же время мадридский клуб также поддерживает контакты по продлению действующего соглашения с игроком до 2030 года, что может значительно повысить его трансферную стоимость.