Ночь сенсаций в Англии: «Астон Вилла» разгромлена, «Фулхэм» покидает кубок

Стадия 1/8 финала Кубка английской лиги завершилась рядом неожиданных и драматичных результатов. «Астон Вилла», считавшаяся одним из фаворитов турнира, крупно уступила на выезде «Борнмуту» со счетом 0:3 и досрочно выбыла из борьбы.

Также в столичном противостоянии «Кристал Пэлас» с минимальным счетом обыграл на выезде «Фулхэм», а матч между «Сандерлендом» и «Брентфордом» превратился в настоящий триллер с пятью забитыми голами.

Разгром на «Виталити»: «Борнмут» не оставил шансов «Астон Вилле»

В матче на своем поле «Борнмут» с первых минут продемонстрировал полное доминирование:

Быстрый гол Адли: Уже на 7-й минуте встречи нападающий хозяев Адли открыл счет, нарушив планы «вилланов» (1:0);

Удары Кука и Родригеса: Не упустив инициативу во втором тайме, хозяева поля довели счет до разгромных 3:0 благодаря голам Кука на 51-й минуте и Родригеса на 69-й минуте;

Звезды не помогли: Несмотря на то, что в составе «Астон Виллы» на поле вышли такие игроки, как Леон Горецка, Алехандро Гарначо, Росс Баркли и Тэмми Абрахам, команда так и не смогла найти путь к воротам соперника.

Лондонское дерби и победный натиск «Сандерленда»

В других матчах также наблюдалась острая борьба:

Удар Нкетиа в лондонском дерби: Судьбу принципиального противостояния между «Фулхэмом» и «Кристал Пэлас» решил единственный гол, забитый Эдди Нкетиа на 37-й минуте (0:1);

«Сандерленд» — «Брентфорд» (3:2): «Сандерленд» уже в первом тайме вышел вперед с разницей в три мяча благодаря голам Тальби (26), Тутерова (29) и Фофана (39). Хотя «Брентфорд» пытался вернуть интригу голами Уилсона (42) и Игоря Тьяго (90), «черные коты» удержали победу.

Официальные протокольные данные

Кубок английской лиги. 1/8 финала

«Борнмут» — «Астон Вилла» 3:0

Голы: Адли (7), Кук (51), Родригес (69);

Состав «Борнмута»: Ди Грегорио, Санчес, Диакате, Антониу Силва, Солер, Кук, Доак (Адамс, 63), Тавернье (Клюйверт, 46), Кристи (Брукс, 63), Адли (Райан, 46), Родригес (Крупи, 80);

Состав «Астон Виллы»: Бизот, Тейлор, Мингс, Маатсен, Богард, Хеммингс (Эдвард, 58), Гомес, Горецка (Макгинн, 70), Мбайе (Гарначо, 58), Буэндия (Баркли, 70), Маджо (Абрахам, 75).

«Фулхэм» — «Кристал Пэлас» 0:1

Гол: Нкетиа (37);

Состав «Фулхэма»: Лекомт, Тете (Кастань, 58), Андерсен, Бэсси, Робинсон, Берге, Ларссон (Кэрни, 58), Бобб (Кевин, 82), Ивоби (Гонсало Гарсия, 72), Паласиос (Кинг, 58), Муниз;

Состав «Кристал Пэлас»: Хендерсон, Лерма, Ричардс, Аханор, Мингеса, Хьюз, Дукуре (Уортон, 61), Чилуэлл (Митчелл, 61), Гессан (Камада, 77), Осорио (Пино, 77), Нкетиа (Макнилл, 71).

«Сандерленд» — «Брентфорд» 3:2

Голы: Тальби (26), Тутеров (29), Фофана (39) — Уилсон (42), Игорь Тьяго (90);

Состав «Сандерленда»: Эльборг, Браун, Дансо, Альдерете, Метал, Тальби, Та Би, Диарра (Хигг, 46), Ахока, Фофана, Тутеров (Мьоне, 60);

Состав «Брентфорда»: Вальдимарссон, Кайоде (Хикки, 59), Шустер, Коллинз (Айер, 71), Диуф, Сангаре, Янельт, Энтони (Шейд, 71), Дамсгор, Уилсон (Уаттара, 59), Игорь Тьяго.

«Борнмут», «Кристал Пэлас» и «Сандерленд», завоевавшие путевки в следующий этап, в четвертьфинале кубка встретятся с еще более сильными соперниками.