Илия Топурия раскрыл подробности самого тяжелого боя в своей карьере

Бывший чемпион UFC в полулегком и легком весе Илия Топурия впервые подробно рассказал о том, какие тяжелые травмы он получил в ходе напряженного противостояния с американским нокаутером Джастином Гейджи.

Бой, состоявшийся 15 июня текущего года в рамках громкого турнира UFC Вхите Хусе — Фридом 250 и завершившийся победой Гейджи техническим нокаутом, стал настоящим испытанием для грузино-испанского бойца.

«Я не мог дышать от боли»: Ужасающее состояние в октагоне

В интервью аккаунту Паррй Пунч в социальной сети Кс бывший чемпион вспомнил свое физическое состояние в тот вечер с пугающими подробностями:

Многочисленные переломы: «У меня было сломано четыре кости, в частности, две орбитальные кости, нос и нога», — рассказал спортсмен;

Потеря зрения: Топурия отметил, что к концу боя он практически перестал видеть окружающее: «Я стоял в таком состоянии перед президентом США, тысячами людей и миллионами зрителей. Мои глаза почти ничего не видели, и мне было трудно даже дышать от сильной боли»;

Философский вывод: Несмотря на это, боец сказал, что принял это как жизненный урок: «Это был странный опыт, но в то же время я рад, что прошел через это. Потому что я понял, что как бы сильно жизнь ни испытывала тебя и как бы жестоко ни обходилась, она все равно продолжается».

«Наша история еще не закончена»: Топурия намекнул на реванш

Несмотря на поражение, бывший чемпион твердо настаивает на том, что точка в противостоянии с соперником еще не поставлена:

Соперник признан, но останавливаться нельзя: «Джастин проделал отличную работу в тот вечер, и он действительно был лучше меня. Но наша общая история еще не закончена. Очевидно, что впереди новые главы», — приводит слова Топурии Хоме оф Фигхт;

Большие деньги и второй бой: По мнению Топурии, Гейджи также не сможет отказаться от этого боя с финансовой точки зрения: «Он заработал самый большой гонорар в своей жизни именно в бою против меня. Не думаю, что он уйдет из спорта, не успев еще раз получить такой крупный гонорар».

Возможное второе столкновение между двумя мастерами нокаута уже вызывает большой интерес в мире единоборств.