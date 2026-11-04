Акция «10 тысяч шагов» возобновляется: как будут поощрять тех, кто больше всех ходит пешком?

В Узбекистане возобновляется в новом формате популярная инициатива «10 тысяч шагов», направленная на широкую популяризацию здорового образа жизни и повышение физической активности среди населения. Теперь планируется поощрять граждан, регулярно преодолевающих установленную дневную дистанцию пешком, специальными ценными подарками.

Разработан проект нового положения, отражающий порядок реализации данной массовой акции, который вынесен на общественное обсуждение.

Кто может участвовать и какие условия предъявляются?

В проекте положения, вынесенном на общественное обсуждение, установлены четкие и простые требования для участников:

Возрастное ограничение: В проекте могут участвовать граждане Республики Узбекистан в возрасте 18 лет и старше;

Регистрация на специальной платформе: Для участия в акции участники должны официально зарегистрироваться через единую электронную платформу «Экоактивный гражданин» ;

Дневная норма: Участники должны будут ежедневно проходить пешком через систему не менее 10 000 шагов.

Как будут определяться и награждаться победители?

Согласно новому порядку, ходьба станет не только ежедневной привычкой, но и здоровой конкуренцией, по итогам года приносящей крупные призы:

3 абсолютных победителя в республиканском масштабе: 3 самых активных участника, установивших абсолютный рекорд по количеству шагов по стране в течение года, будут награждены отдельными ценными призами;

Региональные лидеры: Также будут достойно поощряться местные лидеры, показавшие наивысший результат в своем регионе в разрезе Республики Каракалпакстан, города Ташкента и каждой области.

Важное примечание: когда решение вступит в силу?

На данном этапе этот порядок находится в виде проекта на общественном обсуждении как нормативно-правовой документ. После обобщения предложений и мнений общественности положение будет официально утверждено правительством, а также будет объявлена дата полного запуска платформы.