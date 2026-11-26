Почему ночью внезапно сводит мышцы ног?
Внезапные судороги мышц ног во время ночного сна, сопровождающиеся сильной болью, — явление, знакомое многим. Такие спазмы обычно наблюдаются в икроножных мышцах, иногда затрагивая стопу или мышцы бедра. Состояние часто длится от нескольких секунд до 10 минут. В большинстве случаев это не опасно, однако частое повторение или сочетание с другими симптомами может указывать на серьезные проблемы.
Почему сводит ноги по ночам?
Точная причина ночных судорог не всегда известна. Однако чрезмерная нагрузка на мышцы в течение дня, длительное сидение, долгое стояние на ногах и переутомление после физических упражнений могут спровоцировать такое состояние.
Кроме того, вероятность возникновения судорог повышают обезвоживание организма, беременность, возрастные изменения и прием некоторых лекарственных препаратов. В ряде случаев к ночным спазмам могут приводить проблемы с функцией почек, повреждение нервов, связанное с диабетом, или нарушение кровообращения.
Когда стоит обратиться к врачу?
Обычно кратковременные судороги не считаются опасными. Однако медицинское обследование необходимо в следующих случаях:
• судороги повторяются часто и мешают сну;
• боль длится более 10 минут;
• в ноге появилось онемение или отек;
• ощущается слабость в мышцах или их уменьшение в объеме;
• судороги очень сильные и не проходят при применении простых мер.
Если мышечный спазм длится долго или возник после контакта с токсичными химическими веществами, необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью.
Как облегчить боль?
При судороге мышц ног осторожное растяжение и массаж могут уменьшить боль. Также помогает встать на ноги и перенести вес тела на сведенную ногу. Если свело икроножную мышцу, рекомендуется потянуть стопу на себя.
Чтобы судороги не повторялись, полезно пить достаточное количество воды в течение дня, выполнять растяжку икроножных мышц перед сном и нормализовать физическую активность. Также рекомендуется делать легкую разминку за несколько минут до сна.
Если судороги наблюдаются регулярно, не стоит связывать их только с усталостью или обезвоживанием. Важно пройти осмотр у врача, чтобы установить причину.
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