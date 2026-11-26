Внезапные судороги мышц ног во время ночного сна, сопровождающиеся сильной болью, — явление, знакомое многим. Такие спазмы обычно наблюдаются в икроножных мышцах, иногда затрагивая стопу или мышцы бедра. Состояние часто длится от нескольких секунд до 10 минут. В большинстве случаев это не опасно, однако частое повторение или сочетание с другими симптомами может указывать на серьезные проблемы.

Почему сводит ноги по ночам?

Точная причина ночных судорог не всегда известна. Однако чрезмерная нагрузка на мышцы в течение дня, длительное сидение, долгое стояние на ногах и переутомление после физических упражнений могут спровоцировать такое состояние.

Кроме того, вероятность возникновения судорог повышают обезвоживание организма, беременность, возрастные изменения и прием некоторых лекарственных препаратов. В ряде случаев к ночным спазмам могут приводить проблемы с функцией почек, повреждение нервов, связанное с диабетом, или нарушение кровообращения.

Когда стоит обратиться к врачу?

Обычно кратковременные судороги не считаются опасными. Однако медицинское обследование необходимо в следующих случаях:

• судороги повторяются часто и мешают сну;

• боль длится более 10 минут;

• в ноге появилось онемение или отек;

• ощущается слабость в мышцах или их уменьшение в объеме;

• судороги очень сильные и не проходят при применении простых мер.

Если мышечный спазм длится долго или возник после контакта с токсичными химическими веществами, необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью.

Как облегчить боль?

При судороге мышц ног осторожное растяжение и массаж могут уменьшить боль. Также помогает встать на ноги и перенести вес тела на сведенную ногу. Если свело икроножную мышцу, рекомендуется потянуть стопу на себя.

Чтобы судороги не повторялись, полезно пить достаточное количество воды в течение дня, выполнять растяжку икроножных мышц перед сном и нормализовать физическую активность. Также рекомендуется делать легкую разминку за несколько минут до сна.

Если судороги наблюдаются регулярно, не стоит связывать их только с усталостью или обезвоживанием. Важно пройти осмотр у врача, чтобы установить причину.