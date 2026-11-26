В Стамбуле (Турция) в рамках расследования дела о наркотиках с участием известных артистов были задержаны 24 человека. Среди них — актер и певец Озджан Дениз, известный по таким сериалам, как «Особняк с виноградными лозами» и «Красные бутоны», актриса Дениз Чакыр, сыгравшая роль Шах-султан в сериале «Великолепный век», а также актриса Бурджу Озберк. Об этом сообщает TRT Haber.

Сообщается, что в рамках расследования, проводимого Генеральной прокуратурой Стамбула, было принято решение о задержании в общей сложности 35 человек. Они подозреваются в употреблении или хранении наркотических средств. В ходе операции были задержаны 24 человека, принимаются меры по установлению местонахождения и задержанию остальных подозреваемых.

Расследование охватывает дела, связанные с проституцией, торговлей наркотическими или психотропными веществами, их поставкой, а также употреблением и хранением. По данным прокуратуры, в рамках дела были изучены показания подозреваемых, заявления свидетелей, результаты экспертизы изъятых телефонов и цифровых материалов, а также информация от секретных свидетелей.

На данный момент подробности подозрений в отношении Озджана Дениза, Дениз Чакыр и Бурджу Озберк не разглашаются. В связи с этим оснований для выводов об их виновности нет. Следственные действия продолжаются.