Ограничения воздушного пространства: Министерство обороны ввело новые ограничения на полеты над десятками стратегических военных объектов и усиливает радиоэлектронные системы борьбы с дронами.

Антидроновые защитные сети: На авиабазах, где не хватает ангаров, или вокруг техники, остающейся вблизи взлетно-посадочных полос, устанавливаются специальные антидроновые сети, которые доказали свою эффективность на полях сражений в Украине.

Ночное закрытое размещение: Военные самолеты больше не будут оставлять на открытых площадках — по ночам их перемещают в специальные закрытые ангары и укрепленные укрытия.

Великобритания Королевские военно-воздушные силы (RAF) начали размещать военные самолеты в специальных ангарах и укрепленных укрытиях в ночное время для защиты от возможных атак беспилотников и диверсионных действий. Как сообщают издания Те Тимес и Sky News, такое решение было принято после серьезных предупреждений со стороны службы безопасности страны и Министерства обороны.

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Фактор / Событие Подробности и официальные предупреждения Предупреждение МИ-5 (24 ноября 2026 года) Британская служба внутренней разведки (МИ-5) и Министерство обороны сообщили о возросшем риске диверсий со стороны России в отношении компаний, поставляющих оружие в Украину Ситуация на базе «Фэрфорд» (сентябрь 2026 года) Вблизи базы RAF Фаирфорд, используемой военными США, были арестованы несколько подозреваемых из-за возможного плана нападения, связанного с Ираном Дроны над базой «Лейкенхит» (ноябрь 2026 года) Над авиабазой RAF Лакенхеат были замечены активные полеты неопознанных дронов Заявление командующего ВВС Главный маршал авиации Харв Смит заявил, что внутри страны может не остаться полностью безопасных зон, и подчеркнул необходимость восстановления тактики оперативного рассредоточения и маскировки самолетов

Хотя Министерство обороны Великобритании официально не комментирует детали приказов по ангарам из соображений безопасности, оно подтвердило, что принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности военных баз и авиационной техники.

Как вы считаете, заставляет ли угроза современных дронов даже самые могущественные государства мира прибегать к мерам скрытности и защиты, подобным тем, что применялись в военное время?

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