В Саудовской Аравии, в городе Джидда, строящийся небоскреб Джеддах Товер достиг высоты 482 метра. Ожидается, что после завершения проекта его высота превысит 1 километр, и он станет самым высоким зданием в мире. Об этом сообщает издание Аргаам со ссылкой на отчет компании Кингдом Холдинг.

По данным компании Кингдом Холдинг, строительство Джеддах Товер достигло 120-го этажа. На данный момент при строительстве здания было использовано более 322 тысяч кубометров бетона. Это составляет около 72 процентов от общего объема бетона, предусмотренного проектом.

Также продолжаются работы по облицовке внешнего фасада здания. На сегодняшний день установлено более 3 900 фасадных панелей, что составляет примерно 14 процентов от общего плана. Внутри башни начались работы по установке механических, электрических и санитарных систем.