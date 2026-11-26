В Саудовской Аравии продолжается строительство самого высокого здания в мире (видео)
В Саудовской Аравии, в городе Джидда, строящийся небоскреб Джеддах Товер достиг высоты 482 метра. Ожидается, что после завершения проекта его высота превысит 1 километр, и он станет самым высоким зданием в мире. Об этом сообщает издание Аргаам со ссылкой на отчет компании Кингдом Холдинг.
По данным компании Кингдом Холдинг, строительство Джеддах Товер достигло 120-го этажа. На данный момент при строительстве здания было использовано более 322 тысяч кубометров бетона. Это составляет около 72 процентов от общего объема бетона, предусмотренного проектом.
Также продолжаются работы по облицовке внешнего фасада здания. На сегодняшний день установлено более 3 900 фасадных панелей, что составляет примерно 14 процентов от общего плана. Внутри башни начались работы по установке механических, электрических и санитарных систем.
После завершения проекта высота Джеддах Товер должна превысить 1 000 метров. Для сравнения, высота нынешнего самого высокого здания в мире — Бурдж Халифа в Дубае — составляет 828 метров.
Если Джеддах Товер будет введен в эксплуатацию, он может побить рекорд Бурдж Халифа и стать первым зданием в истории человечества, высота которого превысит один километр.
Как сообщил глава компании Кингдом Холдинг Талал Ибрагим Аль-Майман, завершение строительства ожидается в 2028 году. Также прогнозируется, что к концу 2026 года высота башни достигнет 500 метров.
Таким образом, Саудовская Аравия приближается к обновлению рекорда самого высокого здания в мире. За следующими этапами строительства Джеддах Товер также наблюдают с большим интересом.
Следующая новость
С подпиской рекламы не будет
Zamin Premium — 4 900 сум в месяц
Комментарии0
…