У орангутана Цезаря, который хорошо знаком многим посетителям и завоевал любовь публики в Ташкентском зоопарке, диагностировали злокачественную опухоль костной ткани — остеосаркому. По сообщению администрации зоопарка, диагноз был поставлен местными специалистами и подтвержден в ходе консультаций с зарубежными коллегами.

Как сообщил главный ветеринарный врач зоопарка Махмуд Кузибаев, этот диагноз был поставлен Цезарю чуть более года назад. В настоящее время его состояние оценивается как неудовлетворительное. Специалисты продолжают проводить необходимые процедуры, однако остеосаркома считается опасным заболеванием, которое трудно поддается лечению.

Болезнь Цезаря стала тяжелым испытанием для коллектива зоопарка. Особенно тяжело это известие далось Махшуре-опа, которая ухаживала за ним с самого детства и вырастила его. Она выкормила орангутана, не отходила от него во время болезней и проводила бессонные ночи у его вольера. Главный ветеринар Махмуд Кузибаев и другие сотрудники также много лет занимаются уходом за Цезарем.

Согласно имеющимся данным, Цезарь был привезен в Ташкентский зоопарк в 2019 году, будучи еще детенышем. Его обнаружили сотрудники таможни в Зангиатинском районе при попытке незаконного вывоза из Узбекистана в Казахстан, после чего передали в зоопарк. В настоящее время он является единственным орангутаном в зоопарке.

Специалисты зоопарка продолжают консультироваться по поводу здоровья Цезаря с Международным фондом защиты орангутанов, а также с Московским и Лондонским зоопарками. В настоящее время особое внимание уделяется тому, чтобы он оставался в привычной для себя среде, находился рядом со знакомыми людьми и был обеспечен необходимым уходом.