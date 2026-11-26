31-летний гражданин Вьетнама почти семь лет жил в отрыве от семьи, скитаясь по улицам и ночуя в заброшенных канализационных трубах. Недавно сотрудники полиции нашли его и воссоединили с близкими, которые долгие годы ждали вестей о нем.

Инцидент произошел в городе Дананг в центральной части страны. 23 ноября местные сотрудники службы безопасности, патрулировавшие пустырь на улице Ньон Хоа 21 в районе Ан Кхе, заметили мужчину, живущего внутри бетонной канализационной трубы. Его доставили в полицейский участок для установления личности. Им оказался 31-летний мужчина по имени П.Х.Т., уроженец провинции Ниньбинь.

Выяснилось, что в 2017 году он отправился в Японию на учебу. При этом он планировал работать, чтобы помогать семье материально. Однако с учебой не сложилось. Из-за того, что семья потратила большие средства на его образование и даже влезла в долги, парень почувствовал вину и постеснялся возвращаться домой.

В 2019 году он прервал связь с родными. Сначала он жил на улицах города Хошимин, а затем в Дананге. Заброшенные канализационные трубы стали для него убежищем от дождя и солнца. Он жил даже без документов, удостоверяющих личность.

Сотрудники полиции терпеливо поговорили с парнем и приступили к поискам его родственников. На основе первичных данных они связались с коллегами в провинции Ниньбинь и сумели найти его семью.

Узнав новость, близкие в ночь на 23 ноября отправились в Дананг и встретились с ним на следующее утро. Хотя поначалу встреча прошла с некоторой неловкостью, после долгих лет разлуки семья воссоединилась.

Сотрудники полиции собрали собственные средства, чтобы помочь парню вернуться домой, а также предоставили ему одежду и необходимые вещи. Его семья направила благодарственное письмо сотрудникам, оказавшим помощь.

Таким образом, парень, который почти семь лет числился пропавшим без вести, вернулся к своей семье.