Белохохлый шлемоносный сорокопут (Прионопс плуматус), обитающий в Африке, выделяется среди других птиц своим необычным внешним видом. Особенно примечательны желто-оранжевые лепестковидные кожные наросты вокруг глаз, создающие впечатление, будто у птицы глаза подсолнуха.

Эти броские украшения птицы — не цветы и не перья, а естественная структура кожи. Черно-белое оперение и белоснежный хохолок на голове еще больше подчеркивают его уникальный облик.

Белохохлые шлемоносные сорокопуты обычно передвигаются небольшими группами. Их можно встретить в африканских саваннах, редколесьях и кустарниковых зарослях. Эти птицы, питающиеся в основном насекомыми и другими мелкими беспозвоночными, отличаются также ловкостью передвижения среди деревьев.

Самая важная черта этого вида — ярко-желтые кожные кольца вокруг глаз и белый хохолок на голове. Именно такое необычное сочетание цветов сделало его одним из уникальных представителей мира птиц.