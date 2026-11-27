5 простых способов преодолеть «эффект Зейгарник» и дать мозгу отдохнуть
Рабочий день официально завершен, но ваши мысли все еще заняты задачами из Telegram и незаконченными делами? В психологии это состояние называется «эффектом Зейгарник» — незавершенные дела постоянно занимают мозг, что приводит к стрессу и нарушениям сна. Старший корреспондент BBC по вопросам здоровья Мелисса Хогенбум на основе рекомендаций специалистов собрала пять эффективных способов, помогающих разгрузить сознание после работы.
Что такое «эффект Зейгарник» и почему он утомляет?
Почти 100 лет назад — в 1927 году — психолог Блюма Зейгарник научно доказала, что люди лучше запоминают прерванные на полпути задачи, чем те, что были доведены до конца. Эту идею подсказало наблюдение её научного руководителя Курта Левина в ресторане: официанты удерживают в памяти крупные заказы до тех пор, пока клиент не расплатится, а как только расчет произведен, они тут же их забывают.
Подобно десяткам открытых вкладок в браузере компьютера, каждое незаконченное дело остается в мозгу как «открытый файл». Как отмечает профессор психологии Университета прикладных наук Бонн-Рейн-Зиг в Германии Кристин Сирек, такая ментальная непрерывность становится причиной постоянных мыслей о работе даже в выходные дни и приводит к эмоциональному выгоранию.
5 простых шагов, чтобы дать мозгу отдохнуть
Психологи и специалисты по когнитивным наукам рекомендуют следующие практические методы для восстановления границ между работой и личной жизнью:
№
Название метода
Практическая рекомендация и психологический эффект
1
Ставьте цели, привязанные ко времени
Не обязательно заканчивать всю работу за один день. Запись задач в список и планирование следующего дня подают мозгу сигнал «я не забуду это, все под контролем», что приносит спокойствие.
2
Отключайте уведомления
Постоянная проверка электронной почты или Telegram после работы приводит к тому, что работа «переезжает» домой. Установите четкое время для проверки мессенджеров или дождитесь утра.
3
Не нагромождайте проекты друг на друга
Перескакивание с одной задачи на другую создает лишнюю нагрузку на мозг. По словам профессора Университета Британской Колумбии Джоан Онгчоко, завершение каждого дела и закрытие «файла» освобождает ресурсы сознания и придает человеку силы.
4
Планируйте сроки с учетом отпусков
Вместо того чтобы пытаться закончить все дела перед отпуском или праздниками, остановитесь на той точке, с которой будет легко продолжить позже. Тогда во время отдыха вы не будете беспокоиться о том, что забыли что-то важное.
5
«Эффект дверного проема» и ритуалы перехода
Как отмечает профессор Гронингенского университета Оливер Вайгельт, изменение физической среды (прогулка в парке, перенос ноутбука в другую комнату или просто выход за дверь) подает мозгу сигнал о том, что работа закончена, и обновляет память.
А как вы отключаетесь от Telegram и мыслей о работе после окончания рабочего дня? Какой из этих пяти способов подходит вам больше всего?
Оставляйте свои мнения в комментариях и обязательно поделитесь этой полезной статьей с близкими, которые хотят избавиться от постоянного стресса и усталости!
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