Рабочий день официально завершен, но ваши мысли все еще заняты задачами из Telegram и незаконченными делами? В психологии это состояние называется «эффектом Зейгарник» — незавершенные дела постоянно занимают мозг, что приводит к стрессу и нарушениям сна. Старший корреспондент BBC по вопросам здоровья Мелисса Хогенбум на основе рекомендаций специалистов собрала пять эффективных способов, помогающих разгрузить сознание после работы.

Что такое «эффект Зейгарник» и почему он утомляет?

Почти 100 лет назад — в 1927 году — психолог Блюма Зейгарник научно доказала, что люди лучше запоминают прерванные на полпути задачи, чем те, что были доведены до конца. Эту идею подсказало наблюдение её научного руководителя Курта Левина в ресторане: официанты удерживают в памяти крупные заказы до тех пор, пока клиент не расплатится, а как только расчет произведен, они тут же их забывают.