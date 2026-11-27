Согласно законодательству Узбекистана, незаконный отлов, содержание, продажа или покупка редких и находящихся под угрозой исчезновения птиц, занесенных в Красную книгу, строго запрещены. В целях предотвращения подобных правонарушений ответственными ведомствами регулярно проводятся рейды, а к виновным применяются строгие административные и уголовные меры.

Ситуация в Намангане: ущерб на сумму более 1,3 миллиарда сумов

В ходе мероприятия, проведенного оперативной группой Экополиции Комитета по экологии и органов внутренних дел, в городе Намангане была пресечена незаконная торговля редкими птицами:

Подробности правонарушения: Гражданин был задержан при попытке продажи птицы балобан (семейство соколиных), занесенной в Красную книгу Узбекистана, за 160 долларов США .

Дополнительные улики: При осмотре его двора было обнаружено незаконное содержание еще одной редкой хищной птицы — тетеревятника .

Правовые последствия: Специалисты оценили ущерб, нанесенный животному миру, в сумму более 1,3 миллиарда сумов. Птицы были переданы в специальный питомник, а собранные документы направлены в органы прокуратуры для дачи правовой оценки.

Ответственность за незаконное содержание и продажу птиц из Красной книги

Основные меры правового воздействия, применяемые к нарушителям, включают следующее:

Вид меры Порядок применения и правовое основание Изъятие животных Незаконно содержащиеся или продаваемые птицы немедленно изымаются в качестве вещественных доказательств и передаются в зоопарки или специальные питомники для реабилитации и возвращения в природу Административные штрафы Составляется протокол по соответствующим статьям Кодекса Республики Узбекистан об административной ответственности (нарушение правил охраны животного мира), налагается крупный штраф Возмещение ущерба, нанесенного природе На основании постановления Кабинета Министров № 290 размер ущерба для каждого вида редких птиц рассчитывается по повышенным коэффициентам и составляет сотни миллионов, а в отдельных случаях — миллиарды сумов Уголовная ответственность Если размер ущерба, нанесенного природе, признается особо крупным, документы направляются в прокуратуру, и в отношении виновных возбуждается уголовное дело на основании Уголовного кодекса

Примечание: Если вы стали свидетелем незаконной торговли птицами или дикими животными, занесенными в Красную книгу, вы можете обратиться на телефоны доверия Министерства экологии и охраны окружающей среды или в территориальные органы внутренних дел.

Как вы считаете, достаточно ли дальнейшего повышения штрафов для сохранения редких птиц и дикой природы, или необходимо усилить общественный контроль?

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