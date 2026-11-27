Главный тренер «Манчестер Сити» Энцо Мареска высказал свое мнение по поводу недовольства нападающего команды Эрлинга Холанда после ничьей 2:2 с «Наполи» в рамках Лиги чемпионов.

«Я должен сохранять равновесие»

Напомним, что после матча с «Наполи» норвежский бомбардир не скрывал своего разочарования игрой команды и подчеркнул, что когда нет побед, человек начинает сомневаться во всем. Энцо Мареска объяснил такую реакцию футболиста его менталитетом победителя:

«Думаю, Эрлинг по своей натуре человек, стремящийся к победе. Естественно, что он недоволен, когда мы не можем выиграть. Это касается не только Эрлинга, но и всех нас. Вспомните, как несколько недель назад он танцевал на поле. Вы можете писать и думать все, что хотите. Эрлинг расстроен. Я тоже расстроен тем, что мы не смогли победить. Но это наша работа, это футбол. Поэтому я должен сохранять равновесие», — приводит слова Энцо Марески издание BBC.

Последние результаты «Манчестер Сити» и предстоящее важное испытание

В настоящее время «горожане» переживают непростой период в плане результатов, и впереди их ждет центральный матч Английской Премьер-лиги:

Показатели Официальные данные Последний матч в Лиге чемпионов Ничья 2:2 с «Наполи» Статистика последних 7 игр Всего 1 победа во всех турнирах Следующий соперник и турнир Выездной матч против «Арсенала» в рамках АПЛ Дата и время встречи 29 ноября, в 21:30 по ташкентскому времени

Как вы считаете, сможет ли «Манчестер Сити» 29 ноября обыграть «Арсенал» на выезде и положить конец серии неудач в последних матчах?

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