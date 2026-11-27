Энцо Мареска отреагировал на резкие слова Эрлинга Холанда
Главный тренер «Манчестер Сити» Энцо Мареска высказал свое мнение по поводу недовольства нападающего команды Эрлинга Холанда после ничьей 2:2 с «Наполи» в рамках Лиги чемпионов.
«Я должен сохранять равновесие»
Напомним, что после матча с «Наполи» норвежский бомбардир не скрывал своего разочарования игрой команды и подчеркнул, что когда нет побед, человек начинает сомневаться во всем. Энцо Мареска объяснил такую реакцию футболиста его менталитетом победителя:
«Думаю, Эрлинг по своей натуре человек, стремящийся к победе. Естественно, что он недоволен, когда мы не можем выиграть. Это касается не только Эрлинга, но и всех нас. Вспомните, как несколько недель назад он танцевал на поле. Вы можете писать и думать все, что хотите. Эрлинг расстроен. Я тоже расстроен тем, что мы не смогли победить. Но это наша работа, это футбол. Поэтому я должен сохранять равновесие», — приводит слова Энцо Марески издание BBC.
Последние результаты «Манчестер Сити» и предстоящее важное испытание
В настоящее время «горожане» переживают непростой период в плане результатов, и впереди их ждет центральный матч Английской Премьер-лиги:
Показатели
Официальные данные
Последний матч в Лиге чемпионов
Ничья 2:2 с «Наполи»
Статистика последних 7 игр
Всего 1 победа во всех турнирах
Следующий соперник и турнир
Выездной матч против «Арсенала» в рамках АПЛ
Дата и время встречи
29 ноября, в 21:30 по ташкентскому времени
Как вы считаете, сможет ли «Манчестер Сити» 29 ноября обыграть «Арсенал» на выезде и положить конец серии неудач в последних матчах?
Оставляйте свои мнения в комментариях и обязательно делитесь этой новостью с близкими, которые следят за самыми важными событиями Английской Премьер-лиги и мирового футбола!
Следующая новость
С подпиской рекламы не будет
Zamin Premium — 4 900 сум в месяц
Комментарии0
…