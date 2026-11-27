В образовательных учреждениях Китая тестируют крайне необычный и строгий метод контроля, призванный предотвратить списывание во время экзаменов. На видеороликах, распространившихся в социальных сетях, видно, как китайские школьники сдают экзамен в классе, а наблюдающие за ними учителя следят за процессом через прозрачный стеклянный пол (потолок), расположенный этажом выше.

Основные особенности новой системы наблюдения

Этот оригинальный подход направлен на полный контроль за каждым движением учащихся и сведение вероятности нарушений практически к нулю:

Полный и скрытый контроль: Прозрачный потолок позволяет учителям видеть всю аудиторию как на ладони и незаметно следить за движениями рук учащихся.

Ограничение использования шпаргалок: При ведении наблюдения непосредственно сверху для учащихся становится практически невозможным скрытное использование мобильных телефонов, бумажных шпаргалок или других вспомогательных средств.

Общественная реакция: Интернет-пользователи активно обсуждают это необычное архитектурное и педагогическое решение. Многие предполагают, что этот метод может стать постоянной частью системы контроля экзаменов в ближайшем будущем.

Предыдущие необычные меры в системе образования Китая

Известно, что в Китае уделяется очень серьезное внимание прозрачности и честности проведения экзаменов, и в этой связи ранее уже применялись различные нестандартные методы:

Примененная мера Основная цель Специальные головные уборы из газет Использовались приспособления с широкими полями, чтобы учащиеся не могли смотреть по сторонам и в тетради соседей по парте Камеры с искусственным интеллектом Автоматическое обнаружение и фиксация подозрительных движений в аудитории Биометрические проверки Строгая идентификация личности экзаменуемых по лицу и отпечаткам пальцев

Как вы считаете, повышают ли такие строгие методы, как наблюдение через прозрачный стеклянный потолок, ответственность учащихся за получение знаний или же оказывают чрезмерное психологическое давление?

Оставляйте свои мнения в комментариях и делитесь этой новостью с близкими, которые следят за самыми интересными новостями в системе образования!