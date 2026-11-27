Индийский депутат был временно освобожден из тюрьмы ради свадьбы дочери
В Индии местный депутат отпраздновал свадьбу своей дочери с небывалой роскошью и размахом. Пятидневное торжество посетили около 400 тысяч человек. Из-за тысяч гостей, приехавших ради бесплатного угощения, в регионе возникли огромные пробки. На некоторых автомагистралях очередь из автомобилей растянулась на 10 километров. Об этом сообщает Халидж Тимес.
Инцидент произошел в штате Бихар, который считается одним из самых бедных в Индии. Местный депутат Ананта Сингх организовал свадьбу дочери с большим размахом, пригласив сотни тысяч гостей. Площадка, отведенная для пятидневного праздника, составила 2,5 гектара.
Сообщается, что среди пришедших на торжество были не только те, кто хотел поздравить молодоженов и пожелать семье добра, но и тысячи людей, приехавших ради бесплатной еды. Для приема гостей и проведения мероприятия было построено шесть вертолетных площадок. Также было организовано 300 кухонь, где около 500 поваров приготовили более 150 видов блюд.
Еще одной примечательной деталью свадьбы стал приезд жениха. Он прибыл на место проведения торжества в ретро-кабриолете в сопровождении кортежа из сотен автомобилей. По данным СМИ, среди ценных подарков, врученных молодоженам, был внедорожник Land Rover Дефендер.
Интерес к празднику был настолько высок, что некоторые люди, желавшие посмотреть на торжество, забирались даже на деревья и электрические столбы. Поток автомобилей, мотоциклов, велосипедов и пешеходов из деревни, где живет Ананта Сингх, и прилегающих районов не прекращался. В результате на автомагистралях возникли пробки протяженностью до 10 километров.
В торжественной церемонии приняли участие не только простые граждане, но и представители политических кругов. В частности, среди гостей свадьбы были председатель законодательного собрания штата, а также ряд политиков местного и национального уровня.
По оценкам СМИ, на проведение такой масштабной свадьбы было потрачено около 6,5 миллионов фунтов стерлингов, то есть более 8 миллионов долларов.
Стоит отметить, что сам отец невесты, Ананта Сингх, находится в центре расследований по ряду уголовных дел. Против него возбуждено более двадцати дел, связанных с такими преступлениями, как убийство и вымогательство. Депутат был временно освобожден из тюрьмы под залог для проведения свадьбы дочери. Согласно имеющейся информации, на следующей неделе политик должен вернуться в тюрьму.
Следующая новость
С подпиской рекламы не будет
Zamin Premium — 4 900 сум в месяц
Комментарии0
…