В Индии местный депутат отпраздновал свадьбу своей дочери с небывалой роскошью и размахом. Пятидневное торжество посетили около 400 тысяч человек. Из-за тысяч гостей, приехавших ради бесплатного угощения, в регионе возникли огромные пробки. На некоторых автомагистралях очередь из автомобилей растянулась на 10 километров. Об этом сообщает Халидж Тимес.

Инцидент произошел в штате Бихар, который считается одним из самых бедных в Индии. Местный депутат Ананта Сингх организовал свадьбу дочери с большим размахом, пригласив сотни тысяч гостей. Площадка, отведенная для пятидневного праздника, составила 2,5 гектара.

Сообщается, что среди пришедших на торжество были не только те, кто хотел поздравить молодоженов и пожелать семье добра, но и тысячи людей, приехавших ради бесплатной еды. Для приема гостей и проведения мероприятия было построено шесть вертолетных площадок. Также было организовано 300 кухонь, где около 500 поваров приготовили более 150 видов блюд.