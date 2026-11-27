Юношеская сборная Узбекистана У-17 вышла в плей-офф: соперник в 1/16 финала — Испания!
Завершились матчи 3-го тура группового этапа чемпионата мира среди юношей, проходящего в Катаре, в рамках группы «К», и эти результаты определили дальнейшую судьбу сборной Узбекистана У-17.
Игры группы «К» и судьба последней путевки
В решающих встречах группы юношеская сборная Румынии одержала победу над Камеруном со счетом 3:1. В начале второго тайма европейцы забили три гола и вышли вперед, однако в конце матча камерунец Авиэль Хентчо Нсеке забил гол престижа.
Эта победа позволила Румынии занять 3-е место в группе с 3 очками, однако по разнице мячей румыны уступили Узбекистану. В результате сборная Узбекистана У-17, имеющая 3 очка и разницу мячей +1 (8:7), заняла последнюю, 8-ю строчку в рейтинге команд, занявших третьи места в 12 группах, и завоевала путевку в 1/16 финала. В первом раунде плей-офф наши представители встретятся с командой, показавшей лучший результат на групповом этапе — сборной Испании У-17.
№
Команда
Г
И
Р-М
О
1
Уругвай
Д
3
+1
6
2
Мозамбик
К
3
+3
4
3
Китай
Х
3
+3
4
4
Эквадор
Б
3
0
4
5
Доминиканская Р.
Дж
3
0
4
6
Таджикистан
Ф
3
-2
4
7
Япония
Л
3
+5
3
8
Узбекистан
Э
3
+1
3
Во втором матче группы Венесуэла и Мексика сыграли в безголевую ничью (0:0), и обе команды, набрав по 7 очков, вышли в следующий этап.
Итоговая таблица группы «К»
Место
Сборная
Набранные очки
Итог группового этапа
1
Мексика
7 очков
Вышла в 1/16 финала с первого места по разнице мячей
2
Венесуэла
7 очков
Вышла в 1/16 финала со второго места
3
Румыния
3 очка
Покинула турнир, уступив Узбекистану по разнице мячей
4
Камерун
0 очков
Осталась на групповом этапе, заняв последнее место
Протокол встреч
ЧМ У-17. 3-й тур (группа «К»)
Румыния — Камерун 3:1
Венесуэла — Мексика 0:0
Как вы считаете, смогут ли подопечные Сергея Чигодаева, сумевшие выйти в плей-офф, оказать достойное сопротивление одному из фаворитов турнира — сборной Испании У-17 в 1/16 финала?
Оставляйте свои мнения в комментариях и делитесь этой радостной новостью с близкими, которые следят за новостями узбекского футбола и чемпионата мира в Катаре!
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