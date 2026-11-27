Завершились матчи 3-го тура группового этапа чемпионата мира среди юношей, проходящего в Катаре, в рамках группы «К», и эти результаты определили дальнейшую судьбу сборной Узбекистана У-17.

Игры группы «К» и судьба последней путевки

В решающих встречах группы юношеская сборная Румынии одержала победу над Камеруном со счетом 3:1. В начале второго тайма европейцы забили три гола и вышли вперед, однако в конце матча камерунец Авиэль Хентчо Нсеке забил гол престижа.

Эта победа позволила Румынии занять 3-е место в группе с 3 очками, однако по разнице мячей румыны уступили Узбекистану. В результате сборная Узбекистана У-17, имеющая 3 очка и разницу мячей +1 (8:7), заняла последнюю, 8-ю строчку в рейтинге команд, занявших третьи места в 12 группах, и завоевала путевку в 1/16 финала. В первом раунде плей-офф наши представители встретятся с командой, показавшей лучший результат на групповом этапе — сборной Испании У-17.