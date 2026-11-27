Шавкат Мирзиёев награжден высшей наградой Азиатской конфедерации велоспорта
27 ноября 2026 года Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял президента Международного союза велосипедистов (UCI) Давида Лаппартьена. В ходе встречи были подробно обсуждены вопросы дальнейшего расширения партнерства между Узбекистаном и этой авторитетной международной спортивной организацией.
Признание реформ в Узбекистане и совместные планы
В ходе переговоров Давид Лаппартьен высоко оценил достижения, достигнутые в нашей стране в направлениях велоспорта и паравелоспорта. Он также особо отметил работу, проводимую по созданию современной спортивной инфраструктуры и широкому вовлечению молодежи в велоспорт.
На встрече стороны определили основные приоритетные направления будущего сотрудничества:
Направление
Обсужденные основные инициативы и планы
Подготовка кадров и спортсменов
Запуск совместных программ по профессиональной подготовке спортсменов и повышению квалификации тренеров
Открытие регионального центра
Рассмотрение перспектив открытия регионального филиала Всемирного центра велоспорта в городе Ташкенте
Международные соревнования
Проведение крупных международных мероприятий и соревнований по велоспорту в Узбекистане в рамках совместной «дорожной карты»
Высшая почетная награда Азиатской конфедерации велоспорта
По итогам встречи Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев за большой вклад в развитие и популяризацию велоспорта был удостоен высшей почетной награды Азиатской конфедерации велоспорта — «Награды президента».
Как вы считаете, сможет ли открытие регионального филиала Всемирного центра велоспорта в Ташкенте вывести узбекский велоспорт на новый уровень на мировой арене?
Оставляйте свои мнения в комментариях и делитесь этой новостью с близкими, которые следят за достижениями узбекского спорта на международной арене!
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