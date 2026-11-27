27 ноября 2026 года Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял президента Международного союза велосипедистов (UCI) Давида Лаппартьена. В ходе встречи были подробно обсуждены вопросы дальнейшего расширения партнерства между Узбекистаном и этой авторитетной международной спортивной организацией.

Признание реформ в Узбекистане и совместные планы

В ходе переговоров Давид Лаппартьен высоко оценил достижения, достигнутые в нашей стране в направлениях велоспорта и паравелоспорта. Он также особо отметил работу, проводимую по созданию современной спортивной инфраструктуры и широкому вовлечению молодежи в велоспорт.

На встрече стороны определили основные приоритетные направления будущего сотрудничества: