Узгидромет опубликовал прогноз погоды по территории Узбекистана на пятницу, 28 ноября. Согласно прогнозу, в большинстве регионов ожидается переменная облачность, осадков не предвидится. В отдельных местах ночью и утром возможен туман.

В городе Ташкенте переменная облачность. Осадков не ожидается, однако ночью и утром возможен туман. Ветер северо-восточный со скоростью 3-8 метров в секунду. Температура ночью составит 4-6 градусов тепла, днем — 13-15 градусов тепла.

В Республике Каракалпакстан и Хорезмской области также ожидается переменная облачность. Осадков не будет, местами возможен туман. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем — 7-12 градусов тепла.

В Бухарской и Навоийской областях переменная облачность, без осадков. В отдельных районах возможен туман. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем — 10-15 градусов тепла.

В Ташкентской, Сырдарьинской, Джизакской и Самаркандской областях также сохранится переменная облачность. Осадков не ожидается, местами возможен туман. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 2-7 градусов тепла, днем — 10-15 градусов тепла.

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В Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях прогнозируется переменная облачность. Осадков не ожидается, в отдельных местах возможен туман. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 3-8 градусов тепла, днем — 15-20 градусов тепла.

В Андижанской, Наманганской и Ферганской областях погода также будет с переменной облачностью. Осадков не ожидается, местами возможен туман. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-7 градусов тепла, днем — около 10-15 градусов тепла.

В горных районах республики погода будет несколько иной. Здесь ночью и утром местами пройдут осадки в виде дождя и снега. Днем осадков не ожидается. Также в некоторых районах возможен туман. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 0-5 градусов мороза, днем — 3-8 градусов тепла.