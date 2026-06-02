Ян Диоманде Ливерпул ва Бавария ўрнига PSJни танлаши мумкин
Ливерпул ва Бавария жамоалари Ян Диоманде трансфери борасидаги пойгада мағлуб бўлиши мумкин. Фоот Меркато нашрининг хабар беришича, РБ Леипзиг ҳужумчиси айни дамда Пари Сен-Жермен сафига ўтишни афзал кўрмоқда. Кот-дъИвуарлик иқтидор эгаси ёзги трансфер ойнасида Париж клубига ўтишга яшил чироқ ёққани айтилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ушбу сигнал Франция чемпионини Бундеслига юлдузи учун курашни жадаллаштиришга ундади. Маълумотларга кўра, ҳар икки клуб расмийлари трансфер шартларини муҳокама қилиш учун бир неча бор учрашган. Бироқ, асосий муаммо нарх масаласида бўлиб турибди: PSJ 2030-йилгача шартномаси бор футболчи учун сўралаётган 100 миллион еврони тўлашга ҳозирча тайёр эмас.
РБ Леипзиг раҳбарияти эса ўз юлдузини арзон сотмоқчи эмас. Клуб директори Оливер Минтзлафф январ ойида берган интервюсида футболчини атиги бир мавсумдан кейин қўйиб юбормасликларини, ҳатто 80-90 миллион евролик таклифлар ҳам буни ўзгартира олмаслигини таъкидлаган эди. Ян Диоманде ҳам май ойида берган интервюсида Лейпцигда бахтли эканини айтиб ўтган.
РБ Леипзиг жамоасининг Бундеслигада учинчи ўринни эгаллаб, Чемпионлар лигаси йўлланмасини қўлга киритгани трансфер эҳтимолини бироз камайтиради. Агар клуб нуфузли мусобақадан қолиб кетганида, молиявий босим остида футболчини сотишга мажбур бўлиши мумкин эди. Эндиликда барчаси PSJнинг қатъий таклифига боғлиқ бўлиб қолмоқда.
Шунингдек, PSJнинг Ян Диомандега бўлган қизиқиши вингер Брадлей Баркола келажаги билан ҳам боғлиқ. Агар Баркола жамоани тарк этадиган бўлса, парижликлар Диоманде учун 100 миллион евро тикишга тайёр бўлишади. Қизиғи шундаки, Бавария ҳам айнан Баркола вазиятини яқиндан кузатиб бормоқда.
…