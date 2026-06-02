Ян Диоманде Ливерпул ва Бавария ўрнига PSJни танлаши мумкин

·51·Спорт
Ян Диоманде Ливерпул ва Бавария ўрнига PSJни танлаши мумкин

Ливерпул ва Бавария жамоалари Ян Диоманде трансфери борасидаги пойгада мағлуб бўлиши мумкин. Фоот Меркато нашрининг хабар беришича, РБ Леипзиг ҳужумчиси айни дамда Пари Сен-Жермен сафига ўтишни афзал кўрмоқда. Кот-дъИвуарлик иқтидор эгаси ёзги трансфер ойнасида Париж клубига ўтишга яшил чироқ ёққани айтилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ушбу сигнал Франция чемпионини Бундеслига юлдузи учун курашни жадаллаштиришга ундади. Маълумотларга кўра, ҳар икки клуб расмийлари трансфер шартларини муҳокама қилиш учун бир неча бор учрашган. Бироқ, асосий муаммо нарх масаласида бўлиб турибди: PSJ 2030-йилгача шартномаси бор футболчи учун сўралаётган 100 миллион еврони тўлашга ҳозирча тайёр эмас.

РБ Леипзиг раҳбарияти эса ўз юлдузини арзон сотмоқчи эмас. Клуб директори Оливер Минтзлафф январ ойида берган интервюсида футболчини атиги бир мавсумдан кейин қўйиб юбормасликларини, ҳатто 80-90 миллион евролик таклифлар ҳам буни ўзгартира олмаслигини таъкидлаган эди. Ян Диоманде ҳам май ойида берган интервюсида Лейпцигда бахтли эканини айтиб ўтган.

РБ Леипзиг жамоасининг Бундеслигада учинчи ўринни эгаллаб, Чемпионлар лигаси йўлланмасини қўлга киритгани трансфер эҳтимолини бироз камайтиради. Агар клуб нуфузли мусобақадан қолиб кетганида, молиявий босим остида футболчини сотишга мажбур бўлиши мумкин эди. Эндиликда барчаси PSJнинг қатъий таклифига боғлиқ бўлиб қолмоқда.

Шунингдек, PSJнинг Ян Диомандега бўлган қизиқиши вингер Брадлей Баркола келажаги билан ҳам боғлиқ. Агар Баркола жамоани тарк этадиган бўлса, парижликлар Диоманде учун 100 миллион евро тикишга тайёр бўлишади. Қизиғи шундаки, Бавария ҳам айнан Баркола вазиятини яқиндан кузатиб бормоқда.

Ян ДиомандеPSJРБ ЛеипзигТрансферФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ромелу Лукаку Белгия сафида ўзининг 90-голини урдиБугун, 08:19Боруссия Дортмунд Серу Гирассини олиб қолиш учун янги юлдуз сотиб оладиБугун, 08:17Португалия Криштиано Роналдо учун Жаҳон чемпионатида ғалаба қозонмоқчиБугун, 07:55Барселона Жоау Канцело трансфери бўйича Ал-Ҳилал билан келишувга яқинБугун, 07:51Роберт Левандовски Манчестер Юнайтедга ўтадими? Саҳа фикр билдирдиБугун, 07:40Реал Мадрид кутилмаган трансферлар арафасида: Икки юлдуз жамоага келмоқдаБугун, 07:34
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

“Эвертон” ва “Манчестер Сити” баҳсидан кейин Ҳусановнинг рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди