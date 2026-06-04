Ford 2029-йилгача Европада ралли услубидаги бешта янги моделни чиқаради

·0·Авто
Ford 2029-йилгача Европада ралли услубидаги бешта янги моделни чиқаради

Ford компанияси 2029-йилга қадар Буюк Британия ва Европа бозорларида бешта янги автомобил моделини сотувга чиқариш орқали кенг кўламли ҳужумга ўтишини эълон қилди. Ушбу янги моделлар бренднинг раллидаги бой меросига таянган ҳолда ишлаб чиқилади ва минтақадаги харидорларни қайтаришга хизмат қилади. Янги қатор Б ва К сегментларини қамраб олиб, улар орасида Бронко услубидаги СУВ, кичик ҳажмли электр хатчбек ва Renault платформасида қуриладиган кроссоверлар ўрин олади. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Компания, шунингдек, тижорат автомобиллари қаторини кенгайтириб, янги Трансит Ситй фургони билан бирга ўта кучли Рангер Супер Дутй пикапини ҳам тақдим этишини тасдиқлади. Ford ўн йиллар давомида Фиеста ва Фокус каби моделлари билан савдо рейтингларида етакчилик қилган бўлса-да, сўнгги йилларда бозор улуши бироз пасайган эди. Бунга мазкур моделларни ишлаб чиқаришдан тўхтатиб, заводларни Volkswagen Груп платформасидаги Эхплорер ва Капри электр кроссоверларига мослаштириш сабаб бўлган.

Ford компаниясининг Европа бўлими раҳбари Жим Баумбикк бренднинг минтақадаги келажагига ишонч билдириб, "Биз шунчаки рақобатлашмоқчи эмасмиз, биз ғалаба қозониш учун келдик", дея таъкидлади. Янги стратегия "Реадй Сет Ford" деб номланиб, у бренднинг офф-роад ва юқори унумдорликка эга автомобиллар яратишдаги кучли томонларига эътибор қаратади. Автомобилларнинг дизайни ва бошқарув хусусиятлари ралли пойгалари руҳида шакллантирилади.

Янги моделлар қаторида 2028-йилдан бошлаб Валенсиядаги заводда ишлаб чиқариладиган ихчам СУВ алоҳида аҳамиятга эга. Ушбу автомобил глобал Бронко оиласининг бир қисми бўлиб, у Ford Куга билан бир хил К2 платформасида қурилиши кутилмоқда. Ford раҳбари Жим Фарлейнинг сўзларига кўра, компания Бронко номини шунчаки битта моделдан бутун дунёга машҳур глобал брендга айлантиришни мақсад қилган.

FordБронкоКроссоверЭлектромобилАвто-олам
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

2005-йилги BMW 3 Сериес билан 8000 километр: Классикани ҳар куни ҳайдаш мумкинми?Бугун, 06:27Stellantis янги стратегияни эълон қилди: Асосий эътибор маҳсулот сифатигаБугун, 05:24Toyota Алпҳард ва Веллфире янгиланди: янада қулай ва арзонроқ гибрид версияларБугун, 03:272026-йилда 3 минг дона Lada Азимут ишлаб чиқариладиБугун, 02:28Lada Азимут сотувлар бошланмасдан туриб турбо двигател билан жиҳозландиБугун, 19:26394 от кучи ва 1100 км масофа: Lada Азимут гибрид прототипи тайёрланмоқдаКеча, 17:23
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
BYD ўзининг янги флагман кроссовери Ҳиасе 08 моделини тақдим этди
BYD Юан Plus учинчи авлоди 21-май куни тақдим этилади
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди
Hongqi Гуоя: Mercedes-Maybach С-Класс га рақобатчи бўлган ҳашаматли седан
Россияда RAM пикапларига талаб кескин ошди: Савдо ҳажми 121 фоизга ўсди