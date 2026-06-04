Ford 2029-йилгача Европада ралли услубидаги бешта янги моделни чиқаради
Ford компанияси 2029-йилга қадар Буюк Британия ва Европа бозорларида бешта янги автомобил моделини сотувга чиқариш орқали кенг кўламли ҳужумга ўтишини эълон қилди. Ушбу янги моделлар бренднинг раллидаги бой меросига таянган ҳолда ишлаб чиқилади ва минтақадаги харидорларни қайтаришга хизмат қилади. Янги қатор Б ва К сегментларини қамраб олиб, улар орасида Бронко услубидаги СУВ, кичик ҳажмли электр хатчбек ва Renault платформасида қуриладиган кроссоверлар ўрин олади. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Компания, шунингдек, тижорат автомобиллари қаторини кенгайтириб, янги Трансит Ситй фургони билан бирга ўта кучли Рангер Супер Дутй пикапини ҳам тақдим этишини тасдиқлади. Ford ўн йиллар давомида Фиеста ва Фокус каби моделлари билан савдо рейтингларида етакчилик қилган бўлса-да, сўнгги йилларда бозор улуши бироз пасайган эди. Бунга мазкур моделларни ишлаб чиқаришдан тўхтатиб, заводларни Volkswagen Груп платформасидаги Эхплорер ва Капри электр кроссоверларига мослаштириш сабаб бўлган.
Ford компаниясининг Европа бўлими раҳбари Жим Баумбикк бренднинг минтақадаги келажагига ишонч билдириб, "Биз шунчаки рақобатлашмоқчи эмасмиз, биз ғалаба қозониш учун келдик", дея таъкидлади. Янги стратегия "Реадй Сет Ford" деб номланиб, у бренднинг офф-роад ва юқори унумдорликка эга автомобиллар яратишдаги кучли томонларига эътибор қаратади. Автомобилларнинг дизайни ва бошқарув хусусиятлари ралли пойгалари руҳида шакллантирилади.
Янги моделлар қаторида 2028-йилдан бошлаб Валенсиядаги заводда ишлаб чиқариладиган ихчам СУВ алоҳида аҳамиятга эга. Ушбу автомобил глобал Бронко оиласининг бир қисми бўлиб, у Ford Куга билан бир хил К2 платформасида қурилиши кутилмоқда. Ford раҳбари Жим Фарлейнинг сўзларига кўра, компания Бронко номини шунчаки битта моделдан бутун дунёга машҳур глобал брендга айлантиришни мақсад қилган.
…