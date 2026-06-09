Тьерри Анри Арсенал учун ёзги трансферлар борасида огоҳлантириш берди
Арсенал афсонаси Тьерри Анри Англия Премер-лигасида ғолиб чиққан жамоани янада кучайтириш учун тўғри ўйинчиларни топиш қийин вазифа эканлигини таъкидлади. "Канонирлар" Микел Артета қўл остида 22 йиллик танаффусдан сўнг чемпионликни қўлга киритиб, мухлислар ишончини оқлашди ва узоқ муддатли лойиҳанинг муваффақиятини исботлашди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Генри мавсум бошиданоқ жамоанинг руҳиятида ўзгариш сезганини ва бу сафар чемпионликка ишончи комил бўлганини айтди. Унинг фикрича, жамоада жанговар руҳ ва муҳим паллаларда ўзини кўрсата олиш қобилияти шаклланган. Бироқ, чўққида қолиш уни забт этишдан кўра қийинроқ кечиши мумкин.
Франциялик собиқ ҳужумчи ёзги трансфер ойнаси клуб учун ҳал қилувчи палла бўлишини қайд этди. Унинг сўзларига кўра, таркибдаги ички муҳитни бузмаган ҳолда, жамоани янги босқичга олиб чиқадиган ижрочиларни танлаш осон бўлмайди. Айниқса, барча рақиблар чемпионни мағлуб этишга интилаётган бир пайтда хато қилишга йўл қўйилмайди.
Генри Манчестер Сити каби жамоаларнинг трансфер сиёсатини ўрнак қилиб кўрсатди. У Англия Премер-лигаси шиддатига дарҳол мослаша оладиган ва жамоага тезда таъсир ўтказа оладиган футболчиларни топиш Микел Артета ва клуб раҳбарияти учун мураккаб синов бўлишидан огоҳлантирди.
…