Шавкат Мирзиёев «Air Products» компанияси раҳбарини қабул қилди (видео)
Пойтахтимизда ниҳоятда юқори кўтаринкилик ва халқаро қизиқиш билан давом этаётган Тошкент халқаро инвестиция форуми (ТХИФ-2026) доирасида Ўзбекистон иқтисодиётининг келажагини белгилаб берувчи тарихий ва мега-молиявий келишувлар изчил амалга оширилмоқда. Ана шундай улуғвор воқеалардан бири сифатида, Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев АҚШнинг юқори технологияли саноат тармоқларига миллиардлаб сармоя киритаётган машҳур глобал гиганти — «Air Products» компаниясининг бош ижрочи директори Эдуардо Менезесни олий даражада қабул қилди. Учрашувда икки томонлама ўзаро манфаатли, стратегик ҳамкорлик ришталарини тубдан кенгайтириш ва янги босқичга олиб чиқиш масалалари атрофлича ва қизғин муҳокама қилинди.
60 миллиард долларлик жаҳон гиганти Ўзбекистон саноати мададкори
АҚШнинг «Air Products» корпорацияси саноат газларини ишлаб чиқариш ва уларни бутун дунёга узлуксиз етказиб бериш бўйича сайёрамизнинг энг етакчи ва қудратли трансмиллий компанияларидан бири ҳисобланади. Бугунги кунда Океан орти ушбу гигантининг жаҳон биржаларидаги бозор капиталлашуви 60 миллиард доллардан ошиб кетган. Корпорация ҳар йили ер юзининг 50 дан зиёд ривожланган мамлакатларида 200 миллион тоннадан ортиқ саноат газларини ишлаб чиқариб, глобал миқёсдаги 750 га яқин йирик ишлаб чиқариш объектлари ва заводларини муваффақиятли бошқариб келмоқда.
Қуйидаги расмий иқтисодий ва технологик таҳлил жадвали орқали Американинг ушбу мега-инвестори томонидан Ўзбекистон ҳудудларида амалга оширилган ҳамда режалаштирилаётган йирик миллий лойиҳалар рўйхати билан яқиндан танишиб чиқишингиз мумкин:
Инвестор компания ва раҳбари
Жаҳон бозоридаги капиталлашуви
Ўзбекистонга киритилган жами сармоя ҳажми
Амалдаги йирик ишлаб чиқариш ва саноат лойиҳалари
Ижтимоий ва таълим йўналишидаги дастурлар
Учрашув якунида эришилган бош стратегик келишув
«Air Products»
(Эдуардо Менезес)
60 миллиард доллардан ортиқ
1 миллиард доллардан ортиқ
• «GTL Uzbekistan»: Саноат газларини қайта ишлаш
• Фарғона НҚИЗ: Водород ишлаб чиқариш
• «Navoiyazot»: Суюқ углерод диоксиди барпо этиш
Тошкент ва Қарши шаҳарларида замонавий таълим дастурлари
Янги мега-лойиҳаларни ташкил этиш ва қўшма «Йўл харитаси» қабул қилиш
Ўзбекистонга 1 миллиард доллардан зиёд тўғридан-тўғри инвестиция киритилди
Энг диққатга сазовор жиҳати шундаки, айни пайтгача ушбу АҚШ компаниясининг жонажон юртимиз саноатини модернизация қилиш учун йўналтирган тўғридан-тўғри сармояларининг умумий ҳажми 1 миллиард доллардан ошиб кетди. Ҳозирга қадар компания иштирокида республикамизда қатор йирик лойиҳалар ҳаётга муваффақиятли татбиқ этилди. Хусусан, машҳур «GTL Uzbekistan» заводида саноат газларини чуқур қайта ишлаш тизими йўлга қўйилди, Фарғона нефтни қайта ишлаш заводида энг замонавий водород ишлаб чиқариш қувватлари ишга туширилди ҳамда «Navoiyazot» акциядорлик жамияти негизида суюқ углерод диоксиди ишлаб чиқариш корхонаси барпо этилди. Бундан ташқари, инвестор ижтимоий масъулиятни ҳис қилган ҳолда Тошкент ва Қарши шаҳарларида ёшларимиз учун махсус таълим дастурларини ҳам амалга оширди.
Келажак сари улуғвор қадам:
Иқтисодий таҳлилчилар ва соҳа экспертларининг таъкидлашича, Оқ уй молиявий ва технологик доираларининг Ўзбекистонга бўлган ишончи мустаҳкам. Юқори даражадаги учрашув якунида Тошкент форуми доирасида компания иштирокидаги янги, истиқболли мега-лойиҳаларни ҳаётга изчил татбиқ этишни назорат қилувчи ва жараёнларни янада жадаллаштирувчи махсус расмий “Йўл харитаси”ни қабул қилиш бўйича якуний ва қатъий тўхтамга келинди.
Америка ва Ўзбекистон ўртасидаги саноат соҳасидаги миллиард долларлик янги шартномалар, ТХИФ-2026 майдонларидан энг эксклюзив ва шов-шувли репортажлар ҳамда дунё молия ва сармоя оламига оид энг тезкор, ишончли хабарларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…