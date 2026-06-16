Ўзбекистонлик ҳакамлар Шотландия — Марокаш ўйинини бошқаради

·22·Спорт
Ўзбекистонлик ҳакамлар Шотландия — Марокаш ўйинини бошқаради

Бутун дунё нигоҳи қаратилган нуфузли халқаро турнир баҳслари қизғин палласига кириб бормоқда. Жонажон юртимизнинг миллионлаб футбол ишқибозлари учун ғоятда фахрли ва қувонарли янгилик ҳакамлик оламидан келди. ФИФА тоифасидаги тажрибали ҳакамимиз Илгиз Танташев бошчилигидаги ўзбекистонлик ҳакамлар бригадаси мусобақанинг энг шиддатли учрашувларидан бирига тайинланди. Ҳамюртларимиз гуруҳ босқичининг 2-тури доирасидан ўрин олган Шотландия ҳамда Марокаш терма жамоалари ўртасидаги марказий тўқнашувда адолатни таъминлайдиган бўлишди. Ушбу учрашув жорий йилнинг 20 июнь куни Тошкент вақти билан тунги соат 03:00 да старт олади.

Ҳамюртларимиз майдонда тўлиқ таркибда ҳаракат қилишади

Ушбу масъулиятли ва нуфузли баҳсда бош ҳакам Илгиз Танташевга қанотларда унинг доимий ва ишончли ёрдамчилари — лайнсменлар Андрей Цапенко ҳамда Тимур Гайнуллин яқиндан кўмак беришади. Ўзбекистон ҳакамлик мактаби вакилларининг бундай йирик халқаро майдонлардаги катта ўйинларга масъул этиб белгиланиши, мамлакатимизда футбол соҳасига ва ҳакамлар савиясига бўлган юқори баҳонинг яққол намойишидир. Мухлисларимиз ушбу тунда ҳамюртларимизнинг ишига юқори баҳо беришлари шубҳасиз.

Қуйидаги махсус спорт ва турнир таҳлили жадвали орқали бўлажак Шотландия — Марокаш учрашуви, ундаги ҳакамлар бригадаси ҳамда жамоаларнинг гуруҳдаги айни пайтдаги ҳолати билан батафсил танишиб чиқишингиз мумкин:

Мусобақа тури ва учрашув санаси

Баҳс олиб бориладиган жамоалар

Бош ҳакам ва унинг қанот ёрдамчилари

Шотландия терма жамоасининг 1-турдаги натижаси

Марокаш терма жамоасининг 1-турдаги натижаси

2-тур учрашуви


(20 июнь, соат 03:00 Тошкент вақти)

Шотландия — Марокаш


(Шиддатли тўқнашув)

Илгиз Танташев (Бош ҳакам)


Андрей Цапенко (Қанот ҳаками)


Тимур Гайнуллин (Қанот ҳаками)

Ғалаба


(Ҳаити терма жамоасини мағлуб этди ва гуруҳда пешқадам)

Дуранг


(Қудратли Бразилия билан муроса кўчасини танлади)

Гуруҳдаги вазият: Пешқадам ва қатъиятли шимолга қарши

Маълумот ўрнида тўхталиб ўтадиган бўлсак, мазкур гуруҳда кураш аллақачон айни авжига чиққан. Мусобақанинг дастлабки турида Ҳаити терма жамоаси устидан ишончли тарзда ғалаба қозонган Шотландия вакиллари нақд 3 очко билан гуруҳ жадвалида якка пешқадамликни қўлга олиб туришибди.

Африканинг энг кучли ва шиддатли жамоаларидан бири бўлган Марокаш эса илк турда дунё гранди — Бразилия терма жамоасига қарши мардонавор тўп суриб, муроса кўчасини танлади ва муҳим бир очкони ўз ҳисобига ёзиб қўйди. Демак, шотландлар учун пешқадамликни сақлаб қолиш, марокашликлар учун эса илк ғалабани расмийлаштириш йўлида кечадиган бу баҳсда ҳамюртларимизга улкан омад ва адолатли ҳакамлик тилаб қоламиз!

Спорт шарҳловчиларининг фикри:

Илгиз Танташев ва унинг бригадаси сўнгги йилларда йирик халқаро турнирларда жуда барқарор ўйин бошқарувини намойиш этиб келмоқда. Бу сафарги учрашув ҳам тактик курашларга ва юқори тезликка бой бўлиши кутиляпти. Ўзбек ҳакамларининг совуққонлиги ва тажрибаси ўйинни юқори даражада назорат қилишга тўлиқ имкон беради.

Халқаро майдондаги ҳамюртларимизнинг муваффақиятлари, катта турнирларнинг энг қайноқ ва эксклюзив репортажлари ҳамда дунё спортига оид энг тезкор, ишончли хабарларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Илгиз ТанташевШотландияМарокашФИФАТошкент
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бернарду Силва «Реал» билан неча йиллик шартнома имзолади?Бернарду Силва «Реал» билан неча йиллик шартнома имзолади?Бугун, 14:02Ливерпул собиқ дарвозабони кутилмаган трансферни таклиф қилди: Маркус Рэшфорд Энфилдга?Ливерпул собиқ дарвозабони кутилмаган трансферни таклиф қилди: Маркус Рэшфорд Энфилдга?Бугун, 13:39Жулиан Қуинонес: Криштиано Роналдо ва Эрлинг Холандни ортда қолдирган янги қаҳрамонЖулиан Қуинонес: Криштиано Роналдо ва Эрлинг Холандни ортда қолдирган янги қаҳрамонБугун, 13:15Арсенал Франция терма жамоаси юлдузи Ману Коне билан шахсий шартнома борасида келишдиАрсенал Франция терма жамоаси юлдузи Ману Коне билан шахсий шартнома борасида келишдиБугун, 11:59Марк Кукуреля нега «Челси»ни тарк этиб «Реал» билан шартнома имзолади?Марк Кукуреля нега «Челси»ни тарк этиб «Реал» билан шартнома имзолади?Бугун, 11:38Моуриньо Рубен Диашни «Реал Мадрид» мудофаа чизиғига таклиф этмоқчиМоуриньо Рубен Диашни «Реал Мадрид» мудофаа чизиғига таклиф этмоқчиБугун, 11:24
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди