Ўзбекистонлик ҳакамлар Шотландия — Марокаш ўйинини бошқаради
Бутун дунё нигоҳи қаратилган нуфузли халқаро турнир баҳслари қизғин палласига кириб бормоқда. Жонажон юртимизнинг миллионлаб футбол ишқибозлари учун ғоятда фахрли ва қувонарли янгилик ҳакамлик оламидан келди. ФИФА тоифасидаги тажрибали ҳакамимиз Илгиз Танташев бошчилигидаги ўзбекистонлик ҳакамлар бригадаси мусобақанинг энг шиддатли учрашувларидан бирига тайинланди. Ҳамюртларимиз гуруҳ босқичининг 2-тури доирасидан ўрин олган Шотландия ҳамда Марокаш терма жамоалари ўртасидаги марказий тўқнашувда адолатни таъминлайдиган бўлишди. Ушбу учрашув жорий йилнинг 20 июнь куни Тошкент вақти билан тунги соат 03:00 да старт олади.
Ҳамюртларимиз майдонда тўлиқ таркибда ҳаракат қилишади
Ушбу масъулиятли ва нуфузли баҳсда бош ҳакам Илгиз Танташевга қанотларда унинг доимий ва ишончли ёрдамчилари — лайнсменлар Андрей Цапенко ҳамда Тимур Гайнуллин яқиндан кўмак беришади. Ўзбекистон ҳакамлик мактаби вакилларининг бундай йирик халқаро майдонлардаги катта ўйинларга масъул этиб белгиланиши, мамлакатимизда футбол соҳасига ва ҳакамлар савиясига бўлган юқори баҳонинг яққол намойишидир. Мухлисларимиз ушбу тунда ҳамюртларимизнинг ишига юқори баҳо беришлари шубҳасиз.
Қуйидаги махсус спорт ва турнир таҳлили жадвали орқали бўлажак Шотландия — Марокаш учрашуви, ундаги ҳакамлар бригадаси ҳамда жамоаларнинг гуруҳдаги айни пайтдаги ҳолати билан батафсил танишиб чиқишингиз мумкин:
Мусобақа тури ва учрашув санаси
Баҳс олиб бориладиган жамоалар
Бош ҳакам ва унинг қанот ёрдамчилари
Шотландия терма жамоасининг 1-турдаги натижаси
Марокаш терма жамоасининг 1-турдаги натижаси
2-тур учрашуви
(20 июнь, соат 03:00 Тошкент вақти)
Шотландия — Марокаш
(Шиддатли тўқнашув)
• Илгиз Танташев (Бош ҳакам)
• Андрей Цапенко (Қанот ҳаками)
• Тимур Гайнуллин (Қанот ҳаками)
Ғалаба
(Ҳаити терма жамоасини мағлуб этди ва гуруҳда пешқадам)
Дуранг
(Қудратли Бразилия билан муроса кўчасини танлади)
Гуруҳдаги вазият: Пешқадам ва қатъиятли шимолга қарши
Маълумот ўрнида тўхталиб ўтадиган бўлсак, мазкур гуруҳда кураш аллақачон айни авжига чиққан. Мусобақанинг дастлабки турида Ҳаити терма жамоаси устидан ишончли тарзда ғалаба қозонган Шотландия вакиллари нақд 3 очко билан гуруҳ жадвалида якка пешқадамликни қўлга олиб туришибди.
Африканинг энг кучли ва шиддатли жамоаларидан бири бўлган Марокаш эса илк турда дунё гранди — Бразилия терма жамоасига қарши мардонавор тўп суриб, муроса кўчасини танлади ва муҳим бир очкони ўз ҳисобига ёзиб қўйди. Демак, шотландлар учун пешқадамликни сақлаб қолиш, марокашликлар учун эса илк ғалабани расмийлаштириш йўлида кечадиган бу баҳсда ҳамюртларимизга улкан омад ва адолатли ҳакамлик тилаб қоламиз!
Спорт шарҳловчиларининг фикри:
Илгиз Танташев ва унинг бригадаси сўнгги йилларда йирик халқаро турнирларда жуда барқарор ўйин бошқарувини намойиш этиб келмоқда. Бу сафарги учрашув ҳам тактик курашларга ва юқори тезликка бой бўлиши кутиляпти. Ўзбек ҳакамларининг совуққонлиги ва тажрибаси ўйинни юқори даражада назорат қилишга тўлиқ имкон беради.
Халқаро майдондаги ҳамюртларимизнинг муваффақиятлари, катта турнирларнинг энг қайноқ ва эксклюзив репортажлари ҳамда дунё спортига оид энг тезкор, ишончли хабарларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…