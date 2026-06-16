Бернарду Силва «Реал» билан неча йиллик шартнома имзолади?
Жаҳон футболи оламида навбатдаги йирик трансфер бомбаси портлади! Кўплаб гранд клубларнинг орзуси бўлган, майдондаги сеҳрли ўйинлари билан миллионлаб мухлислар меҳрини қозонган Португалия терма жамоаси яримҳимоячиси Бернарду Силва фаолиятида кескин ва улуғвор бурилиш ясашга қарор қилди. Футбол оламининг энг нуфузли ва ишончли инсайдери Фабрицио Романо ўзининг эксклюзив хабарида маълум қилишича, португалиялик юлдуз Мадриднинг «Реал» клуби билан якуний шартномани имзолади. Ушбу трансфер «Қироллик клуби»нинг жорий мавсумдаги энг шов-шувли харидларидан бирига айланиши шубҳасиз.
«Сантьяго Бернабеу»га бепул келган юлдуз: «2+1» тизимидаги келишув
Инсайдернинг берган маълумотларига таянадиган бўлсак, 31 ёшли тажрибали плеймейкер Испания гранди сафига мутлақо текинга, яъни эркин агент мақомида келиб қўшилган. Мадридликлар раҳбарияти ва футболчи ўртасидаги музокаралар муваффақиятли якунланиб, «2+1» кўринишидаги расмий битимга қўл қўйилган. Бу дегани, дастлабки шартнома икки йил давомида қатъий амал қилади ва агар томонлар хоҳиш билдирса, уни яна бир мавсумга узайтириш имконияти (опцияси) мавжуд бўлади. Эндиликда Мадрид маркази янада қудратли ва мазмунли кўриниш олади.
Қуйидаги махсус спорт ва трансфер таҳлили жадвали орқали Бернарду Силванинг «Реал Мадрид»га ўтиши ва унинг собиқ клубидаги улуғвор натижалари билан батафсил танишиб чиқишингиз мумкин:
Трансфер қилинган футболчи
Футболчининг ёши ва амплуаси
Янги жамоаси ва трансфер мақоми
Шартнома шакли ва муддати
«Манчестер Сити»даги бош ютуқлари (2017 йилдан буён)
Бернарду Силва
(Португалия терма жамоаси аъзоси)
31 ёш,
Марказий / қанот яримҳимоячиси
«Реал Мадрид»
(Испания, Ла Лига) — Эркин агент
«2+1» йил
(Камида 2 мавсум, 1 йилга узайтириш имконияти билан)
• 6 карра Англия Премьер-лигаси чемпиони
• УЕФА Чемпионлар лигаси ғолиби
«Манчестер Сити»даги олтин давр ва Мадриддаги янги чақириқ
Ҳозирда «Реал Мадрид» матбуот хизмати ушбу мега-трансферни расман эълон қилишга шошилмаяпти ва кулуарларда сўнгги техник жараёнларни якунламоқда. Шунга қарамай, нуфузли спорт нашрлари келишув аллақачон 100 фоизга ҳал бўлгани ва Бернарду тез орада Мадридда тиббий кўрикдан ўтишини тасдиқлашмоқда.
Эслатиб ўтамиз, Бернарду Силва 2017 йилдан бери Хосеп Гвардиола қўл остида, «Манчестер Сити» таркибида тўп суриб, ҳақиқий афсонага айланган эди. У «шаҳарликлар» либосида ўтказган унутилмас даври мобайнида Англия Премьер-лигасида нақд 6 маротаба бош совринни баланд кўтарди. Шунингдек, у Манчестер клуби тарихидаги илк УЕФА Чемпионлар лигаси олтин медалларини қўлга киритишда ҳам бош ижрочилардан бири бўлган эди. Етакчи футболчи эндиликда ўз совринларини Мадридда кўпайтиришни мақсад қилган.
Спорт шарҳловчиларининг фикри:
«Реал Мадрид» трансфер бозорида навбатдаги маҳорат дарсини кўрсатиб берди. Жаҳоннинг энг кучли яримҳимоячиларидан бирини таркибга эркин агент сифатида, бир тийин тўламасдан қўшиб олиш — бу Дон Флорентино Переснинг навбатдаги буюк ғалабасидир. Бернарду ўзининг юқори футбол интеллекти билан «Қироллик клуби»нинг ҳужумкор ўйинини янада гўзаллаштириши кутилмоқда.
Европа футболидаги энг шов-шувли трансферлар, «Реал» ва «Манчестер Сити» лагерларидан энг эксклюзив инсайдлар ҳамда дунё спортига оид энг тезкор, ишончли хабарларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…