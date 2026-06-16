Бернарду Силва «Реал» билан неча йиллик шартнома имзолади?

·71·Спорт
Бернарду Силва «Реал» билан неча йиллик шартнома имзолади?

Жаҳон футболи оламида навбатдаги йирик трансфер бомбаси портлади! Кўплаб гранд клубларнинг орзуси бўлган, майдондаги сеҳрли ўйинлари билан миллионлаб мухлислар меҳрини қозонган Португалия терма жамоаси яримҳимоячиси Бернарду Силва фаолиятида кескин ва улуғвор бурилиш ясашга қарор қилди. Футбол оламининг энг нуфузли ва ишончли инсайдери Фабрицио Романо ўзининг эксклюзив хабарида маълум қилишича, португалиялик юлдуз Мадриднинг «Реал» клуби билан якуний шартномани имзолади. Ушбу трансфер «Қироллик клуби»нинг жорий мавсумдаги энг шов-шувли харидларидан бирига айланиши шубҳасиз.

«Сантьяго Бернабеу»га бепул келган юлдуз: «2+1» тизимидаги келишув

Инсайдернинг берган маълумотларига таянадиган бўлсак, 31 ёшли тажрибали плеймейкер Испания гранди сафига мутлақо текинга, яъни эркин агент мақомида келиб қўшилган. Мадридликлар раҳбарияти ва футболчи ўртасидаги музокаралар муваффақиятли якунланиб, «2+1» кўринишидаги расмий битимга қўл қўйилган. Бу дегани, дастлабки шартнома икки йил давомида қатъий амал қилади ва агар томонлар хоҳиш билдирса, уни яна бир мавсумга узайтириш имконияти (опцияси) мавжуд бўлади. Эндиликда Мадрид маркази янада қудратли ва мазмунли кўриниш олади.

Қуйидаги махсус спорт ва трансфер таҳлили жадвали орқали Бернарду Силванинг «Реал Мадрид»га ўтиши ва унинг собиқ клубидаги улуғвор натижалари билан батафсил танишиб чиқишингиз мумкин:

Трансфер қилинган футболчи

Футболчининг ёши ва амплуаси

Янги жамоаси ва трансфер мақоми

Шартнома шакли ва муддати

«Манчестер Сити»даги бош ютуқлари (2017 йилдан буён)

Бернарду Силва


(Португалия терма жамоаси аъзоси)

31 ёш,


Марказий / қанот яримҳимоячиси

«Реал Мадрид»


(Испания, Ла Лига) — Эркин агент

«2+1» йил


(Камида 2 мавсум, 1 йилга узайтириш имконияти билан)

6 карра Англия Премьер-лигаси чемпиони


УЕФА Чемпионлар лигаси ғолиби

«Манчестер Сити»даги олтин давр ва Мадриддаги янги чақириқ

Ҳозирда «Реал Мадрид» матбуот хизмати ушбу мега-трансферни расман эълон қилишга шошилмаяпти ва кулуарларда сўнгги техник жараёнларни якунламоқда. Шунга қарамай, нуфузли спорт нашрлари келишув аллақачон 100 фоизга ҳал бўлгани ва Бернарду тез орада Мадридда тиббий кўрикдан ўтишини тасдиқлашмоқда.

Эслатиб ўтамиз, Бернарду Силва 2017 йилдан бери Хосеп Гвардиола қўл остида, «Манчестер Сити» таркибида тўп суриб, ҳақиқий афсонага айланган эди. У «шаҳарликлар» либосида ўтказган унутилмас даври мобайнида Англия Премьер-лигасида нақд 6 маротаба бош совринни баланд кўтарди. Шунингдек, у Манчестер клуби тарихидаги илк УЕФА Чемпионлар лигаси олтин медалларини қўлга киритишда ҳам бош ижрочилардан бири бўлган эди. Етакчи футболчи эндиликда ўз совринларини Мадридда кўпайтиришни мақсад қилган.

Спорт шарҳловчиларининг фикри:

«Реал Мадрид» трансфер бозорида навбатдаги маҳорат дарсини кўрсатиб берди. Жаҳоннинг энг кучли яримҳимоячиларидан бирини таркибга эркин агент сифатида, бир тийин тўламасдан қўшиб олиш — бу Дон Флорентино Переснинг навбатдаги буюк ғалабасидир. Бернарду ўзининг юқори футбол интеллекти билан «Қироллик клуби»нинг ҳужумкор ўйинини янада гўзаллаштириши кутилмоқда.

Европа футболидаги энг шов-шувли трансферлар, «Реал» ва «Манчестер Сити» лагерларидан энг эксклюзив инсайдлар ҳамда дунё спортига оид энг тезкор, ишончли хабарларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Бернарду СилваРеал МадридФабрицио РоманоМанчестер СитиСантьяго Бернабеу
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистонлик ҳакамлар Шотландия — Марокаш ўйинини бошқарадиЎзбекистонлик ҳакамлар Шотландия — Марокаш ўйинини бошқарадиБугун, 14:23Ливерпул собиқ дарвозабони кутилмаган трансферни таклиф қилди: Маркус Рэшфорд Энфилдга?Ливерпул собиқ дарвозабони кутилмаган трансферни таклиф қилди: Маркус Рэшфорд Энфилдга?Бугун, 13:39Жулиан Қуинонес: Криштиано Роналдо ва Эрлинг Холандни ортда қолдирган янги қаҳрамонЖулиан Қуинонес: Криштиано Роналдо ва Эрлинг Холандни ортда қолдирган янги қаҳрамонБугун, 13:15Арсенал Франция терма жамоаси юлдузи Ману Коне билан шахсий шартнома борасида келишдиАрсенал Франция терма жамоаси юлдузи Ману Коне билан шахсий шартнома борасида келишдиБугун, 11:59Марк Кукуреля нега «Челси»ни тарк этиб «Реал» билан шартнома имзолади?Марк Кукуреля нега «Челси»ни тарк этиб «Реал» билан шартнома имзолади?Бугун, 11:38Моуриньо Рубен Диашни «Реал Мадрид» мудофаа чизиғига таклиф этмоқчиМоуриньо Рубен Диашни «Реал Мадрид» мудофаа чизиғига таклиф этмоқчиБугун, 11:24
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди