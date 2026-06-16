Россияда импортга боғлиқ бўлмаган янги телеком-булут платформаси ишга туширилди

·22·Техно
Россияда импортга боғлиқ бўлмаган янги телеком-булут платформаси ишга туширилди

Россиянинг Т2 мобил алоқа оператори ва "Базис" дастурий таъминот ишлаб чиқарувчиси ҳамкорликда маҳаллий Басис Дйнамих виртуализация платформасига асосланган телеком-булут тизимини муваффақиятли жорий этди. Ушбу лойиҳа хорижий технологиялардан воз кечиш ва тармоқ инфратузилмасининг мустақиллигини таъминлаш йўлидаги муҳим қадам сифатида баҳоланмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги ечим ҳозирда оператор тармоқларидаги тариф сиёсати ва биллинг жараёнлари учун масъул бўлган ПКРФ (Поликй анд Чаргинг Рулес Функтион) функциясининг барқарор ишлашини таъминламоқда. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур технологик ўтиш жараёни 2025-йилнинг ўрталарида бошланган бўлиб, у Басис Дйнамих платформасини маълумотларни сақлаш тизимлари билан интеграция қилишни ўз ичига олади.

Технологик оптималлаштириш ва хавфсизлик

Лойиҳа доирасида муҳандислар гипервизорни тармоқ функцияларининг кластерли архитектурасига мослаштиришга эришдилар. Энг муҳим янгиликлардан бири — тарқоқ хавфсизлик модуллари ўрнига ягона ҳимоя тугунининг жорий этилишидир. Бу ёндашув инфратузилмага тушадиган юкламани сезиларли даражада камайтириш ва қўшимча тармоқ ускуналарига бўлган эҳтиёжни қисқартириш имконини берди.

Ғарбий технология етказиб берувчилари Россия бозорини тарк этганидан сўнг, маҳаллий операторлар ўз тармоғининг ядросини сақлаб қолиш учун босқичма-босқич ўз ечимларига ўтишни бошлаган эди. Т2 компанияси бу борада асосий эътиборни тизимнинг носозликларга чидамлилиги ва юқори унумдорлигига қаратмоқда.

Янги платформанинг жорий этилиши қуйидаги афзалликларни тақдим этади:

  • Хорижий лицензиялар ва техник кўмакка боғлиқликнинг йўқолиши;
  • Тармоқ хавфсизлигини ягона марказлашган тизим орқали бошқариш;
  • Ускуналар харажатларини оптималлаштириш ва энергия самарадорлигини ошириш;
  • Маҳаллий шароит ва қонунчилик талабларига тўлиқ мослашувчанлик.
2026-йилга бориб тизимни янада кенгайтириш режалаштирилган. Хусусан, Т2 оператори ушбу технологияни яна 10 та йирик ҳисоблаш марказларида жорий этишни мақсад қилган. Бу ПКРФ функциясини бутун мамлакат бўйлаб масштаблаш ва бошқа асосий тармоқ компонентларини босқичма-босқич маҳаллий дастурий таъминотга ўтказиш имконини беради.

Ушбу ҳолат МДҲ минтақасидаги бошқа давлатлар учун ҳам ўзига хос тажриба майдони бўлиши мумкин. Технологик суверенитет масаласи бугунги кунда глобал миқёсда долзарб бўлиб бораётган бир пайтда, телеком соҳасидаги бундай йирик лойиҳалар тармоқ барқарорлигини таъминлашнинг янги босқичини белгилаб беради.

ТелекомБулутли ТехнологияларВиртуализацияТ2Россия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

SpaceX дунёнинг энг қиммат компаниялари бешлигига кирди: Amazon ортда қолдиSpaceX дунёнинг энг қиммат компаниялари бешлигига кирди: Amazon ортда қолдиБугун, 13:51OneXPlayer X2 Mini Pro: AMD Ryzen AI Max+ чипли энг кучли портатив ПК тақдим этилдиOneXPlayer X2 Mini Pro: AMD Ryzen AI Max+ чипли энг кучли портатив ПК тақдим этилдиБугун, 13:29Сунъий интеллект хатоларига барҳам берилади: Пробаблй стартапи 9 миллион доллар инвестиция жалб қилдиСунъий интеллект хатоларига барҳам берилади: Пробаблй стартапи 9 миллион доллар инвестиция жалб қилдиБугун, 13:27Рақамли детокс учун Коммодоре Каллбакк 8020: Браузерсиз смартфон тақдим этилдиРақамли детокс учун Коммодоре Каллбакк 8020: Браузерсиз смартфон тақдим этилдиБугун, 13:25Астроботик компанияси Гриффин-1 ой модулини тақдим этди: Янги миссия тафсилотлариАстроботик компанияси Гриффин-1 ой модулини тақдим этди: Янги миссия тафсилотлариБугун, 12:56Хитойда яроқсиз электромобил аккумуляторларининг ноқонуний бозори фош этилдиХитойда яроқсиз электромобил аккумуляторларининг ноқонуний бозори фош этилдиБугун, 12:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди