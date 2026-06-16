Россияда импортга боғлиқ бўлмаган янги телеком-булут платформаси ишга туширилди
Россиянинг Т2 мобил алоқа оператори ва "Базис" дастурий таъминот ишлаб чиқарувчиси ҳамкорликда маҳаллий Басис Дйнамих виртуализация платформасига асосланган телеком-булут тизимини муваффақиятли жорий этди. Ушбу лойиҳа хорижий технологиялардан воз кечиш ва тармоқ инфратузилмасининг мустақиллигини таъминлаш йўлидаги муҳим қадам сифатида баҳоланмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги ечим ҳозирда оператор тармоқларидаги тариф сиёсати ва биллинг жараёнлари учун масъул бўлган ПКРФ (Поликй анд Чаргинг Рулес Функтион) функциясининг барқарор ишлашини таъминламоқда. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур технологик ўтиш жараёни 2025-йилнинг ўрталарида бошланган бўлиб, у Басис Дйнамих платформасини маълумотларни сақлаш тизимлари билан интеграция қилишни ўз ичига олади.
Технологик оптималлаштириш ва хавфсизликЛойиҳа доирасида муҳандислар гипервизорни тармоқ функцияларининг кластерли архитектурасига мослаштиришга эришдилар. Энг муҳим янгиликлардан бири — тарқоқ хавфсизлик модуллари ўрнига ягона ҳимоя тугунининг жорий этилишидир. Бу ёндашув инфратузилмага тушадиган юкламани сезиларли даражада камайтириш ва қўшимча тармоқ ускуналарига бўлган эҳтиёжни қисқартириш имконини берди.
Ғарбий технология етказиб берувчилари Россия бозорини тарк этганидан сўнг, маҳаллий операторлар ўз тармоғининг ядросини сақлаб қолиш учун босқичма-босқич ўз ечимларига ўтишни бошлаган эди. Т2 компанияси бу борада асосий эътиборни тизимнинг носозликларга чидамлилиги ва юқори унумдорлигига қаратмоқда.
Янги платформанинг жорий этилиши қуйидаги афзалликларни тақдим этади:
- Хорижий лицензиялар ва техник кўмакка боғлиқликнинг йўқолиши;
- Тармоқ хавфсизлигини ягона марказлашган тизим орқали бошқариш;
- Ускуналар харажатларини оптималлаштириш ва энергия самарадорлигини ошириш;
- Маҳаллий шароит ва қонунчилик талабларига тўлиқ мослашувчанлик.
Ушбу ҳолат МДҲ минтақасидаги бошқа давлатлар учун ҳам ўзига хос тажриба майдони бўлиши мумкин. Технологик суверенитет масаласи бугунги кунда глобал миқёсда долзарб бўлиб бораётган бир пайтда, телеком соҳасидаги бундай йирик лойиҳалар тармоқ барқарорлигини таъминлашнинг янги босқичини белгилаб беради.
…