2000 йиллик кашфиёт олимларни ҳайратда қолдирди

·16·Дунё
2000 йиллик кашфиёт олимларни ҳайратда қолдирди

Археологлар Амазонка чангалзорларида илм-фанга аввал номаълум бўлган қадимий цивилизация изларини аниқлади. Улкан мегаполис ўн минглаб квадрат километрга чўзилган бўлиб, у испанлар, асттеклар ва майя цивилизациялари пайдо бўлишидан анча олдин вужудга келган. Бу ҳақда “РИА Новости” хабар берди.

Олимлар Боливия дарё водийсидаги қалин ўрмонлар остида қадимий иншоотлар борлигини анчадан бери тахмин қилиб келган. Бироқ ҳудуднинг мураккаблиги сабабли бу ерни тўлиқ ўрганиш қийин бўлган. Самолётдан олинган тасвирларда ҳам фақат яшил ўрмон кўринган.

2025 йилда Боливия, Эквадор ва АҚШ олимлари махсус лазерли сканер — лидар ёрдамида ҳудудни текширди. Натижада дарахтлар остида қадимий аҳоли манзилгоҳлари қолдиқлари аниқланди.

Энг йирик аҳоли пункти 300 гектар майдонни эгаллаган бўлиб, бу 400 дан ортиқ футбол майдонига тенг. 2026 йилда бошланган қазишмалар давомида баландлиги 20 метрдан ортиқ пирамидалар, жамоат бинолари ва уйлар топилди. Улар баландлиги 5 метргача бўлган сунъий тепаликлар устига қурилган.

Шунингдек, геометрик жиҳатдан аниқ қурилган ариқлар ва қишлоқларни ўзаро боғлаган йўллар тармоғи ҳам аниқланди. Олимлар бу жойларни қадимий Нью-Йоркка ўхшатмоқда. Барча бинолар ва йўллар шимоли-ғарб томонга қараб қурилгани уларнинг ўзига хос дини ва дунёқараши бўлганини кўрсатади.

Бу кашфиёт Амазонка ўрмонларида яшаш мумкин эмас, деган қарашларни тубдан ўзгартирди. Текширувлар айрим иншоотлар ёши икки минг йилдан ошишини кўрсатган. Ўша даврда майя, асттек ва инклар ҳали бундай тараққиёт даражасига етмаган эди.

Шу каби яна бир йирик шаҳар Эквадорда ҳам аниқланган. У ерда ҳам тепаликлар устига қурилган уйлар ва 25 километрлик текис йўллар топилган. Олимларнинг ҳисоблашича, бу ҳудудда 15 мингдан 100 минг нафаргача одам яшаган бўлиши мумкин.

Шу тариқа, олимлар бир аср аввал бедарак йўқолган британиялик тадқиқотчи Перси Фосеттнинг назариясини тасдиқлади. У айнан шу ҳудудларда Рим ва Грецияга тенг келадиган улкан цивилизация бўлганига ишонган эди. Сўнгги кашфиётлар эса унинг ҳақ бўлганини кўрсатмоқда.

АмазонкаБоливияЭквадорАцтекМая
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Binance Европа Иттифоқида фаолият юритиш рухсатномасидан маҳрум бўлиши мумкинBinance Европа Иттифоқида фаолият юритиш рухсатномасидан маҳрум бўлиши мумкинБугун, 14:36“Қидирилган бола шу машинанинг ўзида экан” — Туркияда кутилмаган ҳолат юз берди“Қидирилган бола шу машинанинг ўзида экан” — Туркияда кутилмаган ҳолат юз бердиБугун, 12:31Дунёнинг энг бой инсонлари бир кунда рекорд даражада бойидиДунёнинг энг бой инсонлари бир кунда рекорд даражада бойидиБугун, 12:20Путин ва Лукашенко карикатуралари муаллифи бўлган россиялик машҳур рассом отиб ўлдирилдиПутин ва Лукашенко карикатуралари муаллифи бўлган россиялик машҳур рассом отиб ўлдирилдиБугун, 12:10Пойгани томоша қилмоқчи бўлган кампир велопойгачиларни йиқитдиПойгани томоша қилмоқчи бўлган кампир велопойгачиларни йиқитдиБугун, 08:25Каъба кисваси янгиланди: муқаддас масканда улуғ лаҳзаларКаъба кисваси янгиланди: муқаддас масканда улуғ лаҳзаларБугун, 08:13
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди
Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди