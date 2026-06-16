Шавкат Мирзиёев АҚШнинг энг етакчи компаниялари раҳбарлари билан учрашди
Ўзбекистон пойтахти яна бир бор глобал сармоядорлар ва Оқ уй ишбилармонлар доирасининг бош диққат марказига айланди. Юртимизда катта шов-шув ва юқори кўтаринкилик билан бошланаётган юбилей бешинчи Тошкент халқаро инвестиция форуми (ТХИФ-2026) арафасида Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев Америка Қўшма Штатларининг дунёга машҳур энг етакчи трансмиллий корпорациялари ва молиявий институтлари делегацияси билан олий даражадаги учрашув ва кенг қамровли давра суҳбати ўтказди. Ушбу тарихий учрашув икки томонлама иқтисодий ва технологик иттифоқни мутлақо янги ва рекорд даражадаги юксак босқичга олиб чиқиш йўлидаги муҳим пойдевор бўлди.
Оқ уй гигантлари Тошкентда: Иштирокчилар таркиби ҳайратланарли!
Давлатимиз раҳбари ушбу учрашув охирги йилларда икки мамлакат ўртасида вужудга келган ўта гўзал ва ишончли анъананинг мантиқий давоми эканини катта мамнуният билан эътироф этди. Бу АҚШ йирик бизнес вакилларининг Ўзбекистондаги фаолиятини кенгайтиришга, мамлакатимиз бозорига кириб келишга бўлган интилиши ва қизиқиши геометрик прогрессия билан ортиб бораётганининг яққол исботидир. Мулоқотда иқтисодий, молиявий ва савдо ҳамкорлиги Ўзбекистон билан АҚШ ўртасидаги кенг кўламли стратегик шериклик муносабатларининг энг асосий ва бақувват таянч нуқтаси экани алоҳида қайд этилди.
Қуйидаги расмий иқтисодий ва инвестициявий таҳлил жадвали орқали Президент учрашган АҚШ молия ва технология оламининг энг йирик вакиллари ҳамда ҳамкорликнинг бош стратегик йўналишлари билан яқиндан танишиб чиқишингиз мумкин:
АҚШ давлат ва савдо институтлари
Учрашувда қатнашган жаҳон даражасидаги мега-корпорациялар
Сармоя ва юқори технологиялар йўналтириладиган бош соҳалар
Сармоядорлар учун Ўзбекистонда яратилган имкониятлар
Учрашувнинг энг муҳим ва тарихий якуний натижаси
• АҚШ Эксимбанки
(Жон Ёванович)
• DFC корпорацияси
(Бен Блек)
• АҚШ–Ўзбекистон савдо палатаси
(Керолин Лемм)
• Air Products, Boeing, Meta
• BlackRock, JP Morgan, Visa
• Cove Capital, 77 Construction
• Templeton Global, FLS, GULF
Муҳим ва ноёб минералларни қазиб олиш, яшил энергетика, металлургия, молия ва рақамли технологиялар, сунъий интеллект (AI)
Инвесторлар хавфсиз ва самарали фаолият юритиши учун яратилган қулай ва жозибадор ҳуқуқий-иқтисодий шароитлар
Икки томонлама стратегик ва молиявий ҳужжатларни алмашиш маросими
Сунъий интеллектдан металлургиягача: Мега-лойиҳалар ижроси бошланади
Давра суҳбати давомида мамлакатимиз етакчиси икки давлат ўртасидаги ўзаро савдо-иқтисодий алоқаларни тубдан ривожлантириш ва янги босқичга олиб чиқишга қаратилган бир қатор энг долзарб ва устувор йўналишларни белгилаб берди. Жумладан, Ўзбекистондаги бой хомашё базаси асосида энг муҳим минералларни замонавий усулларда ўзлаштириш ҳамда чуқур қайта ишлаш, яшил ва барқарор энергетика тизимларини яратиш, оғир металлургия соҳасини трансформация қилиш, рақамли технологиялар ва молиявий хизматларни ривожлантириш ҳамда бугунги кун тренди бўлган сунъий интеллектни (AI) иқтисодиёт соҳаларига фаол жорий этиш бўйича аниқ инвестициявий лойиҳаларни илгари суришга бош эътибор қаратилди.
Океан орти инвесторларининг самимий эътирофи:
Американинг энг йирик компаниялари ва молиявий ташкилотлари раҳбарлари Ўзбекистонда хорижлик сармоядорларнинг эркин, хавфсиз ва самарали фаолият юритиши учун шахсан Президент Шавкат Мирзиёев томонидан яратилган улкан ва қулай шароитлар, очиқлик сиёсати учун чексиз миннатдорлик билдирдилар. Улар юртимизда амалга оширмоқчи бўлган ўзларининг энг йирик, аниқ инвестициявий таклифлари ва узоқ муддатли мега-режаларини баён этдилар. Тадбирнинг энг тантанали қисмида эса АҚШ етакчи брендлари билан Ўзбекистон ўртасида тарихий икки томонлама янги ҳужжатларни расман алмашиш маросими бўлиб ўтди.
Вашингтон ва Тошкент ўртасидаги миллиард долларлик янги инвестициявий шартномалар, ТХИФ-2026 майдонларидан энг эксклюзив хабарлар ва жаҳон молия оламига оид энг тезкор, ишончли янгиликларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…