Шавкат Мирзиёев АҚШнинг энг етакчи компаниялари раҳбарлари билан учрашди

·0·Ўзбекистон
Шавкат Мирзиёев АҚШнинг энг етакчи компаниялари раҳбарлари билан учрашди

Ўзбекистон пойтахти яна бир бор глобал сармоядорлар ва Оқ уй ишбилармонлар доирасининг бош диққат марказига айланди. Юртимизда катта шов-шув ва юқори кўтаринкилик билан бошланаётган юбилей бешинчи Тошкент халқаро инвестиция форуми (ТХИФ-2026) арафасида Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев Америка Қўшма Штатларининг дунёга машҳур энг етакчи трансмиллий корпорациялари ва молиявий институтлари делегацияси билан олий даражадаги учрашув ва кенг қамровли давра суҳбати ўтказди. Ушбу тарихий учрашув икки томонлама иқтисодий ва технологик иттифоқни мутлақо янги ва рекорд даражадаги юксак босқичга олиб чиқиш йўлидаги муҳим пойдевор бўлди.

Оқ уй гигантлари Тошкентда: Иштирокчилар таркиби ҳайратланарли!

Давлатимиз раҳбари ушбу учрашув охирги йилларда икки мамлакат ўртасида вужудга келган ўта гўзал ва ишончли анъананинг мантиқий давоми эканини катта мамнуният билан эътироф этди. Бу АҚШ йирик бизнес вакилларининг Ўзбекистондаги фаолиятини кенгайтиришга, мамлакатимиз бозорига кириб келишга бўлган интилиши ва қизиқиши геометрик прогрессия билан ортиб бораётганининг яққол исботидир. Мулоқотда иқтисодий, молиявий ва савдо ҳамкорлиги Ўзбекистон билан АҚШ ўртасидаги кенг кўламли стратегик шериклик муносабатларининг энг асосий ва бақувват таянч нуқтаси экани алоҳида қайд этилди.

Қуйидаги расмий иқтисодий ва инвестициявий таҳлил жадвали орқали Президент учрашган АҚШ молия ва технология оламининг энг йирик вакиллари ҳамда ҳамкорликнинг бош стратегик йўналишлари билан яқиндан танишиб чиқишингиз мумкин:

АҚШ давлат ва савдо институтлари

Учрашувда қатнашган жаҳон даражасидаги мега-корпорациялар

Сармоя ва юқори технологиялар йўналтириладиган бош соҳалар

Сармоядорлар учун Ўзбекистонда яратилган имкониятлар

Учрашувнинг энг муҳим ва тарихий якуний натижаси

АҚШ Эксимбанки


(Жон Ёванович)


DFC корпорацияси


(Бен Блек)


АҚШ–Ўзбекистон савдо палатаси


(Керолин Лемм)

Air Products, Boeing, Meta


BlackRock, JP Morgan, Visa


Cove Capital, 77 Construction


Templeton Global, FLS, GULF

Муҳим ва ноёб минералларни қазиб олиш, яшил энергетика, металлургия, молия ва рақамли технологиялар, сунъий интеллект (AI)

Инвесторлар хавфсиз ва самарали фаолият юритиши учун яратилган қулай ва жозибадор ҳуқуқий-иқтисодий шароитлар

Икки томонлама стратегик ва молиявий ҳужжатларни алмашиш маросими

Сунъий интеллектдан металлургиягача: Мега-лойиҳалар ижроси бошланади

Давра суҳбати давомида мамлакатимиз етакчиси икки давлат ўртасидаги ўзаро савдо-иқтисодий алоқаларни тубдан ривожлантириш ва янги босқичга олиб чиқишга қаратилган бир қатор энг долзарб ва устувор йўналишларни белгилаб берди. Жумладан, Ўзбекистондаги бой хомашё базаси асосида энг муҳим минералларни замонавий усулларда ўзлаштириш ҳамда чуқур қайта ишлаш, яшил ва барқарор энергетика тизимларини яратиш, оғир металлургия соҳасини трансформация қилиш, рақамли технологиялар ва молиявий хизматларни ривожлантириш ҳамда бугунги кун тренди бўлган сунъий интеллектни (AI) иқтисодиёт соҳаларига фаол жорий этиш бўйича аниқ инвестициявий лойиҳаларни илгари суришга бош эътибор қаратилди.

Океан орти инвесторларининг самимий эътирофи:

Американинг энг йирик компаниялари ва молиявий ташкилотлари раҳбарлари Ўзбекистонда хорижлик сармоядорларнинг эркин, хавфсиз ва самарали фаолият юритиши учун шахсан Президент Шавкат Мирзиёев томонидан яратилган улкан ва қулай шароитлар, очиқлик сиёсати учун чексиз миннатдорлик билдирдилар. Улар юртимизда амалга оширмоқчи бўлган ўзларининг энг йирик, аниқ инвестициявий таклифлари ва узоқ муддатли мега-режаларини баён этдилар. Тадбирнинг энг тантанали қисмида эса АҚШ етакчи брендлари билан Ўзбекистон ўртасида тарихий икки томонлама янги ҳужжатларни расман алмашиш маросими бўлиб ўтди.

Вашингтон ва Тошкент ўртасидаги миллиард долларлик янги инвестициявий шартномалар, ТХИФ-2026 майдонларидан энг эксклюзив хабарлар ва жаҳон молия оламига оид энг тезкор, ишончли янгиликларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Президент АҚШ молиявий институтлари раҳбарлари билан муҳим лойиҳаларни муҳокама қилдиПрезидент АҚШ молиявий институтлари раҳбарлари билан муҳим лойиҳаларни муҳокама қилдиБугун, 13:17Шавкат Мирзиёев ва Байрам Бегай Кўксарой қароргоҳида дарахт экди (фото, видео)Шавкат Мирзиёев ва Байрам Бегай Кўксарой қароргоҳида дарахт экди (фото, видео)Бугун, 13:03Ўзбекистон ва Албания президентларининг тарихий музокаралари бўлиб ўтдиЎзбекистон ва Албания президентларининг тарихий музокаралари бўлиб ўтдиБугун, 12:53Шавкат Мирзиёев Албания раҳбарини расмий маросим билан кутиб олди (фото)Шавкат Мирзиёев Албания раҳбарини расмий маросим билан кутиб олди (фото)Бугун, 12:45Тошкентга юк машиналари кириши вақтинча тақиқландиТошкентга юк машиналари кириши вақтинча тақиқландиБугун, 12:03Албания Президенти Ўзбекистонга расмий ташриф билан келдиАлбания Президенти Ўзбекистонга расмий ташриф билан келдиБугун, 11:21
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистон рекорд ўрнатди: 12 мингдан ортиқ сомса тайёрланди (видео)
Ўзбекистон рекорд ўрнатди: 12 мингдан ортиқ сомса тайёрланди (видео)
Марказий банк 500 минг сўмлик банкнот ҳақидаги хабарларга муносабат билдирди
Марказий банк 500 минг сўмлик банкнот ҳақидаги хабарларга муносабат билдирди
Қирғизистон Ўзбекистондан келтирилган 21 тонна тарвузни қайтариб юборди
Қирғизистон Ўзбекистондан келтирилган 21 тонна тарвузни қайтариб юборди
1 июндан кучга кирадиган муҳим ўзгариш маълум бўлди
1 июндан кучга кирадиган муҳим ўзгариш маълум бўлди
Электр энергияси тарифи ошади, 500 кВт учун чек ўзгаради...
Электр энергияси тарифи ошади, 500 кВт учун чек ўзгаради...
Ўзбекистонда бола туғилганда бериладиган “суюнчи пули”ни тўлаш тартибига ўзгартириш киритилди
Ўзбекистонда бола туғилганда бериладиган “суюнчи пули”ни тўлаш тартибига ўзгартириш киритилди
Ўзбекистонда Қурбон ҳайити куни расман эълон қилинди
Ўзбекистонда Қурбон ҳайити куни расман эълон қилинди
Икки ёшгача фарзанди бор ходимларга муҳим имтиёзлар берилган
Икки ёшгача фарзанди бор ходимларга муҳим имтиёзлар берилган