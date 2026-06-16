Bitcoin нархи 66 минг долларгача пасайди: Криптовалюта ва фонд бозори ўртасидаги тафовут
Жаҳон молия бозорларида кутилмаган динамика кузатилмоқда: АҚШ фонд биржаларидаги асосий индекслар ўсишда давом этаётган бир пайтда, Bitcoin (BTC) нархи пасайиш тенденциясини намойиш этди. Сешанба кунги Валл Стреэт савдолари очилиши билан энг оммабоп криптовалюта сўнгги икки ҳафталик энг юқори кўрсаткичларидан чекиниб, 66 000 доллар даражасига тушди. Бу ҳолат рақамли активлар ва анъанавий қимматли қоғозлар ўртасидаги корреляциянинг яна бир бор бузилганидан далолат бермоқда. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.
ТрадингВиев маълумотларига кўра, Bitcoin нархининг пасайишига қарамай, С&П 500 индекси кунлик 1,5 фоиздан ортиқ ўсишни қайд этди. Фонд бозоридаги бундай ижобий кайфиятга АҚШ ва Эрон ўртасидаги тинчлик келишуви борасидаги умидлар сабаб бўлмоқда. Мосаик Ассет Компани таҳлилчиларининг таъкидлашича, бу галги музокаралар ҳар қачонгидан ҳам жиддий тус олган ва томонлар келишувга яқин эканини тасдиқламоқда.
Энергия ресурслари ва хавфли активлар ҳолатиГеосиёсий вазиятнинг юmsҳаши энергия бозорига ҳам ўз таъсирини ўтказмай қолмади. Хусусан, АҚШнинг ВТИ навли хом нефт нархи сўнгги уч ойлик энг паст даражага тушди. Одатда хавфли активлар (риск ассетс) билан бирга ҳаракатланадиган Bitcoin бу гал акциялар бозоридаги ўсишга эргашмади. Бу эса инвесторлар орасида криптовалютага нисбатан эҳтиёткорлик кучайганини кўрсатмоқда.
Таниқли трейдер Даан Crypto Традес ўзининг Х ижтимоий тармоғидаги таҳлилида Bitcoin яна ўзининг аввалги диапазонига қайтганини билдирди. Унинг сўзларига кўра, бозор иштирокчилари ҳозирча BTC нархининг кескин юқорилашига катта тикишлар (бетс) қилишдан қочишмоқда. Активнинг ўзгарувчанлиги сақланиб қолаётгани сабабли, қисқа муддатли прогнозлар ноаниқлигича қолмоқда.
Бошқа бир таҳлилчи Роман эса 70 000 доллар даражасини маҳаллий чўққи сифатида баҳоламоқда. Унинг фикрича, жорий ўсиш суръати айнан шу нуқтада якунланиши ва шундан сўнг нархда яна бир бор коррекция кузатилиши мумкин. КоинТелеграпҳ нашри хабарига кўра, бозорнинг айрим иштирокчилари 60 000 долларлик қўллаб-қувватлаш даражаси қанчалик мустаҳкам эканлигига шубҳа билан қарашмоқда.
Экспертларнинг огоҳлантиришича, "айиқ" бозори (беар маркет) ҳали тўлиқ якунланмаган бўлиши мумкин. Стратегик инвесторлар учун бу давр эҳтиёткорлик билан ҳаракат қилишни талаб этади. Bitcoin ва анъанавий молия бозори ўртасидаги бу каби тафовутлар (дивергенсе) кўпинча бозорда янги трендлар шаклланишидан олдин содир бўлади. Ўзбекистонлик инвесторлар учун ҳам жаҳон бозоридаги бу ўзгаришлар крипто-активлар портфелини қайта кўриб чиқиш учун муҳим сигнал бўлиб хизмат қилади.
…