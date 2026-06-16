Bitcoin нархи 66 минг долларгача пасайди: Криптовалюта ва фонд бозори ўртасидаги тафовут

·0·Иқтисодиёт
Bitcoin нархи 66 минг долларгача пасайди: Криптовалюта ва фонд бозори ўртасидаги тафовут

Жаҳон молия бозорларида кутилмаган динамика кузатилмоқда: АҚШ фонд биржаларидаги асосий индекслар ўсишда давом этаётган бир пайтда, Bitcoin (BTC) нархи пасайиш тенденциясини намойиш этди. Сешанба кунги Валл Стреэт савдолари очилиши билан энг оммабоп криптовалюта сўнгги икки ҳафталик энг юқори кўрсаткичларидан чекиниб, 66 000 доллар даражасига тушди. Бу ҳолат рақамли активлар ва анъанавий қимматли қоғозлар ўртасидаги корреляциянинг яна бир бор бузилганидан далолат бермоқда. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.

ТрадингВиев маълумотларига кўра, Bitcoin нархининг пасайишига қарамай, С&П 500 индекси кунлик 1,5 фоиздан ортиқ ўсишни қайд этди. Фонд бозоридаги бундай ижобий кайфиятга АҚШ ва Эрон ўртасидаги тинчлик келишуви борасидаги умидлар сабаб бўлмоқда. Мосаик Ассет Компани таҳлилчиларининг таъкидлашича, бу галги музокаралар ҳар қачонгидан ҳам жиддий тус олган ва томонлар келишувга яқин эканини тасдиқламоқда.

Энергия ресурслари ва хавфли активлар ҳолати

Геосиёсий вазиятнинг юmsҳаши энергия бозорига ҳам ўз таъсирини ўтказмай қолмади. Хусусан, АҚШнинг ВТИ навли хом нефт нархи сўнгги уч ойлик энг паст даражага тушди. Одатда хавфли активлар (риск ассетс) билан бирга ҳаракатланадиган Bitcoin бу гал акциялар бозоридаги ўсишга эргашмади. Бу эса инвесторлар орасида криптовалютага нисбатан эҳтиёткорлик кучайганини кўрсатмоқда.

Таниқли трейдер Даан Crypto Традес ўзининг Х ижтимоий тармоғидаги таҳлилида Bitcoin яна ўзининг аввалги диапазонига қайтганини билдирди. Унинг сўзларига кўра, бозор иштирокчилари ҳозирча BTC нархининг кескин юқорилашига катта тикишлар (бетс) қилишдан қочишмоқда. Активнинг ўзгарувчанлиги сақланиб қолаётгани сабабли, қисқа муддатли прогнозлар ноаниқлигича қолмоқда.

Бошқа бир таҳлилчи Роман эса 70 000 доллар даражасини маҳаллий чўққи сифатида баҳоламоқда. Унинг фикрича, жорий ўсиш суръати айнан шу нуқтада якунланиши ва шундан сўнг нархда яна бир бор коррекция кузатилиши мумкин. КоинТелеграпҳ нашри хабарига кўра, бозорнинг айрим иштирокчилари 60 000 долларлик қўллаб-қувватлаш даражаси қанчалик мустаҳкам эканлигига шубҳа билан қарашмоқда.

Экспертларнинг огоҳлантиришича, "айиқ" бозори (беар маркет) ҳали тўлиқ якунланмаган бўлиши мумкин. Стратегик инвесторлар учун бу давр эҳтиёткорлик билан ҳаракат қилишни талаб этади. Bitcoin ва анъанавий молия бозори ўртасидаги бу каби тафовутлар (дивергенсе) кўпинча бозорда янги трендлар шаклланишидан олдин содир бўлади. Ўзбекистонлик инвесторлар учун ҳам жаҳон бозоридаги бу ўзгаришлар крипто-активлар портфелини қайта кўриб чиқиш учун муҳим сигнал бўлиб хизмат қилади.

BitcoinКриптовалютаС&П 500НефтИқтисодиёт
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Япония Марказий банкининг қарори Bitcoin нархига босим ўтказмоқдаЯпония Марказий банкининг қарори Bitcoin нархига босим ўтказмоқдаБугун, 12:33Тошкент халқаро инвестиция форуми ўз расмий ҳомийларини эълон қилдиТошкент халқаро инвестиция форуми ўз расмий ҳомийларини эълон қилдиБугун, 12:02Solana экотизимида қаршилик: Forward Industries компанияларни бирлаштира олмаяптиSolana экотизимида қаршилик: Forward Industries компанияларни бирлаштира олмаяптиБугун, 11:55BlackRock компанияси Bitcoin волатиллигидан даромад олиш имконини берувчи ETFни тақдим этдиBlackRock компанияси Bitcoin волатиллигидан даромад олиш имконини берувчи ETFни тақдим этдиБугун, 11:3717 июн учун валюта курслари эълон қилинди17 июн учун валюта курслари эълон қилиндиБугун, 11:05Standard Chartered: DeFi бозори 2030-йилга келиб 2,7 триллион долларгача ўсиши мумкинStandard Chartered: DeFi бозори 2030-йилга келиб 2,7 триллион долларгача ўсиши мумкинБугун, 10:31
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
21 май учун валюта курслари эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
22 май учун валюта курслари эълон қилинди
22 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда
25 май куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда