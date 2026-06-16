Буюк Британия электромобиллар савдоси бўйича қатъий талабларни юmsҳатмоқда
Буюк Британия ҳукумати автомобил ишлаб чиқарувчилар учун белгиланган электромобиллар савдоси режасини сезиларли даражада пасайтиришга тайёрланмоқда. Бош вазир Кеир Стармер маъмурияти томонидан кутилаётган ушбу қарор автосаноат вакиллари томонидан катта ғалаба сифатида кутиб олинди. Аввалроқ 2030-йилга бориб сотилаётган янги машиналарнинг 80 фоизи электр қувватида бўлиши кераклиги ҳақидаги талаб эндиликда 50 фоизгача туширилиши кутилмоқда. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Ушбу ўзгаришлар автомобил компаниялари ва ишчилар касаба уюшмаларининг узоқ давом этган босими ва мурожаатларидан сўнг амалга оширилмоқда. Саноат вакилларининг таъкидлашича, ҳукумат томонидан илгари сурилган қатъий муддатлар ва юқори фоизлар истеъмолчилар талабига мос келмайди ва амалда бажариб бўлмайдиган вазифадир. Британия автомобил ишлаб чиқарувчилар ва савдогарлар жамияти (СММТ) маълумотларига кўра, жорий йилда сотилган автомобилларнинг атиги 23,9 фоизини электромобиллар ташкил этган.
Саноат учун енгиллик ва иқтисодий омилларҲозирги вақтда кўплаб брендлар ҳукумат томонидан белгиланган квоталарни бажариш ва катта миқдордаги жарималардан қочиш учун ўз маҳсулотларига миллиардлаб фунт стерлинг миқдорида чегирмалар беришга мажбур бўлмоқда. Бу ҳолат компанияларнинг молиявий барқарорлигига салбий таъсир кўрсатмоқда. Ҳукумат талабларни юmsҳатиш орқали бозорнинг реал ҳолати ва инфратузилма тайёргарлигини ҳисобга олишни мақсад қилган.
Янги режага кўра, 2030-йилгача ички ёнув двигателли ва гибрид моделлар савдоси учун кўпроқ имконият яратилади. Бироқ, соф бензинли ва дизелли автомобилларни сотишга қўйилган тақиқ 2030-йилдан кучга кириши ўзгаришсиз қолмоқда. Бу дегани, 2030-йилдан кейин сотиладиган барча автомобиллар камида гибрид ёки тўлиқ электр қувватида бўлиши шарт.
Глобал тенденция ва Ўзбекистон бозориМазкур қарор Лейбористлар ҳукумати томонидан аввалги консерваторлар даврида қабул қилинган қатъий экологик сиёсатдан чекинишнинг иккинчи босқичи бўлди. Ўтган йили гибрид автомобилларни 2035-йилгача сотишга рухсат берилган эди. Британиядаги бу жараёнлар глобал автомобил бозоридаги умумий пасайиш ва электромобилларга бўлган қизиқишнинг бироз сўнганини кўрсатмоқда.
Ўзбекистон бозорида ҳам BYD, Tesla ва бошқа брендларнинг электромобиллари оммалашиб бораётган бир пайтда, Европадаги бундай ўзгаришлар жаҳон бозоридаги нарх-наво ва ишлаб чиқариш стратегияларига таъсир қилиши тайин. Британия ҳукумати тез орада саноат вакиллари билан якуний маслаҳатлашувларни ўтказиб, янгиланган режани расман эълон қилади.
Хулоса қилиб айтганда, Буюк Британиянинг бу қадами экологик мақсадлар ва иқтисодий реаллик ўртасидаги мувозанатни топишга уринишдир. Тўлиқ электр транспортига ўтиш жараёни кутилганидан кўра мураккаброқ ва узоқроқ вақт талаб қилиши ойдинлашмоқда.
…