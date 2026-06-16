Буюк Британия электромобиллар савдоси бўйича қатъий талабларни юmsҳатмоқда

·12·Авто
Буюк Британия электромобиллар савдоси бўйича қатъий талабларни юmsҳатмоқда

Буюк Британия ҳукумати автомобил ишлаб чиқарувчилар учун белгиланган электромобиллар савдоси режасини сезиларли даражада пасайтиришга тайёрланмоқда. Бош вазир Кеир Стармер маъмурияти томонидан кутилаётган ушбу қарор автосаноат вакиллари томонидан катта ғалаба сифатида кутиб олинди. Аввалроқ 2030-йилга бориб сотилаётган янги машиналарнинг 80 фоизи электр қувватида бўлиши кераклиги ҳақидаги талаб эндиликда 50 фоизгача туширилиши кутилмоқда. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Ушбу ўзгаришлар автомобил компаниялари ва ишчилар касаба уюшмаларининг узоқ давом этган босими ва мурожаатларидан сўнг амалга оширилмоқда. Саноат вакилларининг таъкидлашича, ҳукумат томонидан илгари сурилган қатъий муддатлар ва юқори фоизлар истеъмолчилар талабига мос келмайди ва амалда бажариб бўлмайдиган вазифадир. Британия автомобил ишлаб чиқарувчилар ва савдогарлар жамияти (СММТ) маълумотларига кўра, жорий йилда сотилган автомобилларнинг атиги 23,9 фоизини электромобиллар ташкил этган.

Саноат учун енгиллик ва иқтисодий омиллар

Ҳозирги вақтда кўплаб брендлар ҳукумат томонидан белгиланган квоталарни бажариш ва катта миқдордаги жарималардан қочиш учун ўз маҳсулотларига миллиардлаб фунт стерлинг миқдорида чегирмалар беришга мажбур бўлмоқда. Бу ҳолат компанияларнинг молиявий барқарорлигига салбий таъсир кўрсатмоқда. Ҳукумат талабларни юmsҳатиш орқали бозорнинг реал ҳолати ва инфратузилма тайёргарлигини ҳисобга олишни мақсад қилган.

Янги режага кўра, 2030-йилгача ички ёнув двигателли ва гибрид моделлар савдоси учун кўпроқ имконият яратилади. Бироқ, соф бензинли ва дизелли автомобилларни сотишга қўйилган тақиқ 2030-йилдан кучга кириши ўзгаришсиз қолмоқда. Бу дегани, 2030-йилдан кейин сотиладиган барча автомобиллар камида гибрид ёки тўлиқ электр қувватида бўлиши шарт.

Глобал тенденция ва Ўзбекистон бозори

Мазкур қарор Лейбористлар ҳукумати томонидан аввалги консерваторлар даврида қабул қилинган қатъий экологик сиёсатдан чекинишнинг иккинчи босқичи бўлди. Ўтган йили гибрид автомобилларни 2035-йилгача сотишга рухсат берилган эди. Британиядаги бу жараёнлар глобал автомобил бозоридаги умумий пасайиш ва электромобилларга бўлган қизиқишнинг бироз сўнганини кўрсатмоқда.

Ўзбекистон бозорида ҳам BYD, Tesla ва бошқа брендларнинг электромобиллари оммалашиб бораётган бир пайтда, Европадаги бундай ўзгаришлар жаҳон бозоридаги нарх-наво ва ишлаб чиқариш стратегияларига таъсир қилиши тайин. Британия ҳукумати тез орада саноат вакиллари билан якуний маслаҳатлашувларни ўтказиб, янгиланган режани расман эълон қилади.

Хулоса қилиб айтганда, Буюк Британиянинг бу қадами экологик мақсадлар ва иқтисодий реаллик ўртасидаги мувозанатни топишга уринишдир. Тўлиқ электр транспортига ўтиш жараёни кутилганидан кўра мураккаброқ ва узоқроқ вақт талаб қилиши ойдинлашмоқда.

ЭлектромобилБуюк БританияАвтосаноатЭкологияКеир Стармер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

КGM Рехтон йўлтанламаслари учун катта чегирмалар эълон қилиндиКGM Рехтон йўлтанламаслари учун катта чегирмалар эълон қилиндиБугун, 13:55Россияда янги Соллерс СФ5 сотуви бошланди: энди автомат узатмалар қутиси биланРоссияда янги Соллерс СФ5 сотуви бошланди: энди автомат узатмалар қутиси биланБугун, 11:55Беларусда Citroen автомобилларини ишлаб чиқариш бошланди: Нархлар ва моделлар маълумБеларусда Citroen автомобилларини ишлаб чиқариш бошланди: Нархлар ва моделлар маълумБугун, 11:27Калугада янги Tenet T8 кроссоверини ишлаб чиқариш йўлга қўйилдиКалугада янги Tenet T8 кроссоверини ишлаб чиқариш йўлга қўйилдиБугун, 11:20Audi A6 Аллроад қайтди: СУВ имкониятларига эга универсалнинг янги авлоди тақдим этилдиAudi A6 Аллроад қайтди: СУВ имкониятларига эга универсалнинг янги авлоди тақдим этилдиБугун, 10:21Renault 4 Плеин Суд: Электр кроссовернинг янги кабриолет версияси тақдим этилдиRenault 4 Плеин Суд: Электр кроссовернинг янги кабриолет версияси тақдим этилдиКеча, 17:55
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
BYD Юан Plus учинчи авлоди 21-май куни тақдим этилади
BYD Юан Plus учинчи авлоди 21-май куни тақдим этилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди