Жулиан Қуинонес: Криштиано Роналдо ва Эрлинг Холандни ортда қолдирган янги қаҳрамон
Футбол оламида янги юлдуз пайдо бўлди. Мексика терма жамоаси ва Саудия Арабистонининг Ал-Қодисия клуби ҳужумчиси Жулиан Қуинонес бутун дунё эътиборини тортмоқда. У икки минг йигизолти йилги Жаҳон чемпионати очилиш ўйинида гол уриб, тарихга муҳрлади. Қуинонес Колумбияда туғилган бўлса-да, Мексикада шаклланди ва бошқа давлат сафида гол урган илк колумбиялик футболчига айланди. Болалигида ялангоёқ тўп сурган футболчи ҳозирда Саудия лигасида Криштиано Роналдо ва Эрлинг Холанд каби юлдузлар билан рақобатлашиб, Олтин бутса учун курашмоқда. Унинг иродаси ва меҳнати кўпчилик учун ҳақиқий намуна бўлмоқда.
Футбол оламида кутилмаган қаҳрамонлар пайдо бўлиши одатий ҳол, бироқ Жулиан Қуинонес кўрсатаётган натижалар ҳатто тажрибали мутахассисларни ҳам ҳайратда қолдирмоқда. Мексика терма жамоаси ва Саудия Арабистонининг "Ал-Қодисия" клуби ҳужумчиси нафақат ўз мамлакати, балки бутун дунё футбол жамоатчилиги эътиборини тортди. Унинг 2026-йилги Жаҳон чемпионати очилиш ўйинида Жанубий Африка дарвозасига урган голи уни тарихга муҳрлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Жулиан Қуинонес Колумбиянинг Магуи Паян шаҳрида туғилган бўлса-да, футболчи сифатида Мекцикада шаклланди. У Жаҳон чемпионатлари тарихида бошқа давлат сафида гол урган илк колумбиялик футболчига айланди. ESPN МХ нашри хабарига кўра, Қуинонеснинг ушбу муваффақияти ортида машаққатли меҳнат ва ўзига хос ҳаёт йўли ётибди. Мексика унга нафақат шартнома, балки келажак ва ватан тақдим этди.
Ялангоёқ болакайдан "Арслон"гачаБолалигида Жулиан ота-онасидан яширинча кўчада футбол ўйнар, ҳатто овқатланиш учун ҳам уйига қайтмас эди. Унинг илк мураббийларидан бири Сезар Валенсиянинг сўзларига кўра, ёшлигида ялангоёқ тўп сургани унинг жисмоний ҳолатига ижобий таъсир қилган. Бу ҳолат унинг тўпиқ қисмини мустаҳкамлаб, зарба бериш техникасини ўзига хос тарзда шакллантирган. Жамоадошлари уни тезлиги ва чаққонлиги учун "Пантера" деб аташган бўлса, мураббийлари уни голга бўлган ташналиги учун кўпроқ арслонга ўхшатишади.
Қуинонеснинг Саудия Арабистони чемпионатидаги фаолияти алоҳида эътирофга лойиқ. У ўзининг сермаҳсул ўйинлари билан ҳатто афсонавий Криштиано Роналдо ва дунёнинг энг яхши ҳужумчиларидан бири Эрлинг Холанд каби юлдузлар билан рақобатда устунликка эришмоқда. Саудия Pro-лигасида "Олтин бутса" учун курашда у асосий даъвогарлардан бири сифатида кўрилмоқда.
Мексика терма жамоаси учун Қуинонеснинг топилиши ҳақиқий совға бўлди. Унинг майдондаги инстинкти ва ҳар қандай вазиятдан гол чиқариш қобилияти жамоанинг ҳужум салоҳиятини янги босқичга олиб чиқди. "Астека" стадионидаги ҳайқириқлар ва мухлисларнинг меҳри унинг Мексикани ўз уйи деб билиши бежиз эмаслигини исботлайди.
Бугунги кунда Жулиан Қуинонес нафақат Мексика футболи рамзи, балки қийинчиликларни енгиб ўтишнинг ёрқин намунасидир. Унинг ҳикояси Колумбиянинг чекка қишлоқларидан бошланиб, жаҳон даражасидаги ареналаргача етиб келди. Келгуси ўйинларда ушбу ҳужумчидан янада катта натижалар кутилмоқда, зеро унинг "арслонона" характери тўхташ ниятида эмас.
…