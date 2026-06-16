Ливерпул собиқ дарвозабони кутилмаган трансферни таклиф қилди: Маркус Рэшфорд Энфилдга?

·98·Спорт
Ливерпул собиқ дарвозабони кутилмаган трансферни таклиф қилди: Маркус Рэшфорд Энфилдга?

Англия Премер-лигасининг ашаддий рақиблари ҳисобланган Ливерпул ва Манчестер Юнайтед клублари ўртасида футболчи алмашинуви ҳар доим катта шов-шувларга сабаб бўли келган. Бу сафар Ливерпул жамоасининг собиқ дарвозабони Давид Джеймс кутилмаган баёнот билан чиқиб, мерсисайдликларни Маркус Рэшфорд трансферини кўриб чиқишга чақирди. Унинг фикрича, ҳужумчи Манчестерда ўзининг энг яхши формасини йўқотган бўлиши мумкин, аммо унинг салоҳияти ҳали ҳам юқори. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com нашри хабарига кўра, Давид Джеймс Маркус Рэшфорднинг техник қобилиятлари ва футбол интеллектини юқори баҳолаган. Собиқ посбоннинг таъкидлашича, футболчининг қайси қанотда ўйнаши иккинчи даражали масала, асосийси — уни жамоага олиб келиш ва унга мос муҳит яратиб беришдир. Джеймснинг ишончи комилки, Рэшфорд Ливерпул тизимида яна ўзининг аввалги даражасига қайта олади.

Рақобат ва янги муҳит масаласи

Манчестер Юнайтед тарбияланувчиси бўлган Рэшфорднинг келажаги сўнгги вақтларда Олд Траффордда сўроқ остида қолмоқда. Гарчи у клуб билан 2028-йилгача шартномага эга бўлса-да, унинг ўйинидаги пасайиш турли трансфер миш-мишларини келтириб чиқармоқда. Джеймснинг фикрича, Андони Ираола каби мураббийлар (ёки Ливерпулнинг ҳозирги мураббийлар штаби) Рэшфорд учун қулай муҳит ярата олади.

«Агар мен Ливерпул раҳбарияти ўрнида бўганимда, Маркус Рэшфордни сотиб олган бўлардим. У ажойиб футболчи, унинг майдонни кўриш қобилияти ва маҳорати жуда юқори даражада. Барселона каби клублардаги фаолияти давомида (ижара асосида) биз унинг бахтли бўлганида қандай ўйин кўрсата олишини кўрдик», — дея таъкидлади Давид Джеймс БетВиктор нашрига берган интервюсида.

Шуни таъкидлаш жоизки, Рэшфорднинг келажаги бўйича аниқ бир қарор Жаҳон чемпионатидан сўнг қабул қилиниши кутилмоқда. Ҳозирда футболчи бор эътиборини Англия терма жамоаси сафида Шимолий Америкадаги нуфузли турнирда ғолиб чиқишга қаратган. Унинг Манчестер Юнайтеддаги ҳолати эса ноаниқлигича қолмоқда, чунки клуб раҳбарияти таркибни янгилаш устида бош қотирмоқда.

Ўзбекистонлик футбол мухлислари учун ҳам ушбу трансфер қизиқарли бўлиши аниқ, чунки Ливерпул ва Манчестер Юнайтед ўртасидаги тарихий рақобат туфайли футболчиларнинг бир клубдан иккинчисига ўтиши жуда кам учрайдиган ҳодисадир. Агар ушбу трансфер амалга ошса, бу Премер-лига тарихидаги энг шов-шувли келишувлардан бирига айланади.

Ҳозирча Ливерпул раҳбарияти бу борада расмий муносабат билдиргани йўқ. Бироқ Рэшфорднинг трансфер қиймати ва унинг маоши ҳар қандай клуб учун жиддий молиявий юк бўлиши мумкин. Шу билан бирга, Майкл Каррик каби мутахассислар агар трансфер амалга ошмаса, футболчини ўз жамоасида кўришдан мамнун бўлишларини билдиришган.

ЛиверпулМанчестер ЮнайтедМаркус РэшфордТрансферАнглия Премер-лигаси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистонлик ҳакамлар Шотландия — Марокаш ўйинини бошқарадиЎзбекистонлик ҳакамлар Шотландия — Марокаш ўйинини бошқарадиБугун, 14:23Бернарду Силва «Реал» билан неча йиллик шартнома имзолади?Бернарду Силва «Реал» билан неча йиллик шартнома имзолади?Бугун, 14:02Жулиан Қуинонес: Криштиано Роналдо ва Эрлинг Холандни ортда қолдирган янги қаҳрамонЖулиан Қуинонес: Криштиано Роналдо ва Эрлинг Холандни ортда қолдирган янги қаҳрамонБугун, 13:15Арсенал Франция терма жамоаси юлдузи Ману Коне билан шахсий шартнома борасида келишдиАрсенал Франция терма жамоаси юлдузи Ману Коне билан шахсий шартнома борасида келишдиБугун, 11:59Марк Кукуреля нега «Челси»ни тарк этиб «Реал» билан шартнома имзолади?Марк Кукуреля нега «Челси»ни тарк этиб «Реал» билан шартнома имзолади?Бугун, 11:38Моуриньо Рубен Диашни «Реал Мадрид» мудофаа чизиғига таклиф этмоқчиМоуриньо Рубен Диашни «Реал Мадрид» мудофаа чизиғига таклиф этмоқчиБугун, 11:24
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди