КGM Рехтон йўлтанламаслари учун катта чегирмалар эълон қилинди

·35·Авто
КGM Рехтон йўлтанламаслари учун катта чегирмалар эълон қилинди

Жанубий Кореянинг машҳур автомобил бренди бўлмиш КGM (собиқ СсангЁнг) ўзининг флагман модели — Рехтон йўлтанламаслари учун мисли кўрилмаган чегирмалар кампаниясини бошлади. Ушбу қадам бозорнинг рамали йўлтанламаслар сегментида рақобатни янада кучайтириши кутилмоқда. Ixbt.com нашрининг хабар беришича, айрим бозорда харидорлар 1,9 миллион рублгача (тахминан 21 500 доллар) тежаб қолиш имкониятига эга бўлмоқдалар. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

КGM Рехтон модели ўзининг чидамлилиги ва классик конструкцияси билан ажралиб туради. Янгиланган нарх сиёсатига кўра, 2024-йилда ишлаб чиқарилган автомобилларнинг бошланғич нархи сезиларли даражада пасайтирилган. Бу эса замонавий технологиялар ва анъанавий йўлтанламас хусусиятларини қидираётган харидорлар учун айни муддао бўлди. Шунингдек, ишлаб чиқарувчи ушбу модел учун 5 йиллик кафолат муддатини ҳам тақдим этмоқда.

Техник имкониятлар ва японча сифат

Автомобилнинг техник жиҳозланиши алоҳида эътиборга лойиқ. КGM Рехтон капоти остида 2,0 литрли, 225 от кучига эга турбокомпрессорли бензинли двигател жойлашган. Энг муҳим жиҳати шундаки, ушбу агрегат Япониянинг машҳур Аисин бренди томонидан ишлаб чиқарилган 6 босқичли автоматик узатмалар қутиси билан ҳамкорликда ишлайди. Бу комбинация ҳам шаҳар шароитида, ҳам оғир йўлларда ишончли ҳаракатланишни таъминлайди.

Йўлтанламаснинг юриш қисми мураккаб муҳандислик ечимларига асосланган. Олд қисмда мустақил икки ришагли осма (подвеска), орқада эса беш ришагли яхлит кўприкли тизим ўрнатилган. Тўлиқ узатмалар тизими (4WD) классик "парт-тиме" схемаси бўйича амалга оширилган бўлиб, у ҳайдовчига йўл шароитидан келиб чиқиб режимларни танлаш имконини беради.

Бозордаги ўрни ва рақобат

Ўзбекистон автомобил бозорида ҳам рамали йўлтанламасларга талаб доимо юқори бўлган. КGM Рехтон ўзининг ўлчамлари ва имкониятлари билан Toyota Land Cruiser Prado ёки Mitsubishi Пажеро Sport каби моделларга ҳамёнбоп муқобил сифатида кўрилади. Жанубий Корея муҳандислиги ва японча трансмиссиянинг уйғунлиги ушбу моделнинг узоқ муддатли эксплуатация учун ишончли эканидан далолат беради.

Ҳозирги вақтда автомобил ишлаб чиқарувчилари ўртасида нархлар уруши давом этаётган бир пайтда, КGM томонидан тақдим этилаётган бундай чегирмалар бренднинг бозордаги улушини сақлаб қолиш ва янги мижозларни жалб қилишга қаратилган стратегик юришдир. 2025-йилги моделлар ҳам чегирмалар дастурига киритилгани харидорларга энг сўнгги янгиланишларни қулай нархларда харид қилиш имконини беради.

КGMРехтонЙўлтанламасАвтомобилЧегирма
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Буюк Британия электромобиллар савдоси бўйича қатъий талабларни юmsҳатмоқдаБуюк Британия электромобиллар савдоси бўйича қатъий талабларни юmsҳатмоқдаБугун, 14:25Россияда янги Соллерс СФ5 сотуви бошланди: энди автомат узатмалар қутиси биланРоссияда янги Соллерс СФ5 сотуви бошланди: энди автомат узатмалар қутиси биланБугун, 11:55Беларусда Citroen автомобилларини ишлаб чиқариш бошланди: Нархлар ва моделлар маълумБеларусда Citroen автомобилларини ишлаб чиқариш бошланди: Нархлар ва моделлар маълумБугун, 11:27Калугада янги Tenet T8 кроссоверини ишлаб чиқариш йўлга қўйилдиКалугада янги Tenet T8 кроссоверини ишлаб чиқариш йўлга қўйилдиБугун, 11:20Audi A6 Аллроад қайтди: СУВ имкониятларига эга универсалнинг янги авлоди тақдим этилдиAudi A6 Аллроад қайтди: СУВ имкониятларига эга универсалнинг янги авлоди тақдим этилдиБугун, 10:21Renault 4 Плеин Суд: Электр кроссовернинг янги кабриолет версияси тақдим этилдиRenault 4 Плеин Суд: Электр кроссовернинг янги кабриолет версияси тақдим этилдиКеча, 17:55
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
BYD Юан Plus учинчи авлоди 21-май куни тақдим этилади
BYD Юан Plus учинчи авлоди 21-май куни тақдим этилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди