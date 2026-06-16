КGM Рехтон йўлтанламаслари учун катта чегирмалар эълон қилинди
Жанубий Кореянинг машҳур автомобил бренди бўлмиш КGM (собиқ СсангЁнг) ўзининг флагман модели — Рехтон йўлтанламаслари учун мисли кўрилмаган чегирмалар кампаниясини бошлади. Ушбу қадам бозорнинг рамали йўлтанламаслар сегментида рақобатни янада кучайтириши кутилмоқда. Ixbt.com нашрининг хабар беришича, айрим бозорда харидорлар 1,9 миллион рублгача (тахминан 21 500 доллар) тежаб қолиш имкониятига эга бўлмоқдалар. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
КGM Рехтон модели ўзининг чидамлилиги ва классик конструкцияси билан ажралиб туради. Янгиланган нарх сиёсатига кўра, 2024-йилда ишлаб чиқарилган автомобилларнинг бошланғич нархи сезиларли даражада пасайтирилган. Бу эса замонавий технологиялар ва анъанавий йўлтанламас хусусиятларини қидираётган харидорлар учун айни муддао бўлди. Шунингдек, ишлаб чиқарувчи ушбу модел учун 5 йиллик кафолат муддатини ҳам тақдим этмоқда.
Техник имкониятлар ва японча сифатАвтомобилнинг техник жиҳозланиши алоҳида эътиборга лойиқ. КGM Рехтон капоти остида 2,0 литрли, 225 от кучига эга турбокомпрессорли бензинли двигател жойлашган. Энг муҳим жиҳати шундаки, ушбу агрегат Япониянинг машҳур Аисин бренди томонидан ишлаб чиқарилган 6 босқичли автоматик узатмалар қутиси билан ҳамкорликда ишлайди. Бу комбинация ҳам шаҳар шароитида, ҳам оғир йўлларда ишончли ҳаракатланишни таъминлайди.
Йўлтанламаснинг юриш қисми мураккаб муҳандислик ечимларига асосланган. Олд қисмда мустақил икки ришагли осма (подвеска), орқада эса беш ришагли яхлит кўприкли тизим ўрнатилган. Тўлиқ узатмалар тизими (4WD) классик "парт-тиме" схемаси бўйича амалга оширилган бўлиб, у ҳайдовчига йўл шароитидан келиб чиқиб режимларни танлаш имконини беради.
Бозордаги ўрни ва рақобатЎзбекистон автомобил бозорида ҳам рамали йўлтанламасларга талаб доимо юқори бўлган. КGM Рехтон ўзининг ўлчамлари ва имкониятлари билан Toyota Land Cruiser Prado ёки Mitsubishi Пажеро Sport каби моделларга ҳамёнбоп муқобил сифатида кўрилади. Жанубий Корея муҳандислиги ва японча трансмиссиянинг уйғунлиги ушбу моделнинг узоқ муддатли эксплуатация учун ишончли эканидан далолат беради.
Ҳозирги вақтда автомобил ишлаб чиқарувчилари ўртасида нархлар уруши давом этаётган бир пайтда, КGM томонидан тақдим этилаётган бундай чегирмалар бренднинг бозордаги улушини сақлаб қолиш ва янги мижозларни жалб қилишга қаратилган стратегик юришдир. 2025-йилги моделлар ҳам чегирмалар дастурига киритилгани харидорларга энг сўнгги янгиланишларни қулай нархларда харид қилиш имконини беради.
…