Реал Мадрид Хулиан Альварес учун 150 миллион евролик таклиф юборди
Реал Мадрид клуби ўз тарихидаги рекорд даражадаги 150 миллион евролик таклиф Атлетико Мадрид томонидан рад этилганини расман тасдиқлади. Ушбу кутилмаган баёнот клуб президенти Флорентино Перез ўз сайловолди кампаниясида вада қилган "сирли Галактико" ким эканлигига ойдинлик киритди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Клуб томонидан эълон қилинган расмий хабарда шундай дейилади: "Реал Мадрид К. Ф. бугун бўлиб ўтган Директорлар кенгаши йиғилишидан сўнг, Клуб Атлетико де Мадрид жамоасига Хулиан Альварес трансфери бўйича 150 миллион евролик таклиф юборганини маълум қилади. Атлетико Мадрид ушбу таклифни кўриб чиқиб, миннатдорчилик билдирди, бироқ футболчининг товон пулига таяниб, уни рад этди".
Флорентино Перез президентликка қайта сайланганидан сўнг, жамоани кучайтириш учун катта маблағ сарфлашга вада берган эди. У аввалроқ берган интервюсида Чемпионлар лигасининг йирик клубидан бир футболчи учун рекорд сумма таклиф қилинишини, у Эрлинг Холанд эмаслигини ва Англия Премер-лигасида ўйнамаслигини таъкидлаган эди.
Маълумотларга кўра, Хулиан Альварес шартномасида 500 миллион евролик товон пули кўрсатилган бўлса-да, айрим Чемпионлар лигаси клублари учун бу сумма 150 миллион евро атрофида бўлиши мумкинлиги ҳақида бандлар мавжуд. Аввалроқ Барселона ҳам ушбу ҳужумчи учун 100 миллион евро таклиф қилиб, рад жавобини олган эди.
Шунингдек, Реал Мадрид асосий жамоа мураббийи Альваро Арбелоа кетганини ҳам тасдиқлади. Бу эса Жозе Моуринью жамоага қайтиши ҳақидаги миш-мишларни янада кучайтирмоқда. Мадридликлар Арбелоага қилган хизматлари учун миннатдорчилик билдириб, алоҳида баёнот эълон қилишди.
…