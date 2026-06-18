Фабио Каннаваро Жаҳон чемпионатлари тарихида ноёб рекордни қайд этди
Футбол бўйича 2026 йилги Жаҳон чемпионатининг гуруҳ босқич учрашувлари қизғин палласига кириб бораётган бир вақтда, миллий терма жамоамиз устози билан боғлиқ ўта тарихий ва оламшумул воқелик содир бўлди. Гарчи «К» гуруҳи 1-туридан ўрин олган Колумбияга қарши кечган дебют учрашув (1:3) вакилларимиз учун омадсиз якунланган бўлса-да, ушбу баҳс Ўзбекистон миллий терма жамоаси бош мураббийи Фабио Каннаваро учун шахсий фаолиятида бутунлай янги саҳифа очиб берди. Мазкур ўйин италиялик таниқли мутахассис учун бош мураббийлик мақомидаги илк Жаҳон чемпионати учрашуви сифатида тарихга кирди.
Шу тариқа, ҳозирда 52 ёшни қаршилаган Фабио Каннаваро нафақат юртимиз футболи, балки дунё спорти тарихидаги ноёб ва такрорланмас натижани расмийлаштиришга муваффақ бўлди. У ҳам афсонавий футболчи, ҳам тажрибали бош мураббий сифатида Жаҳон чемпионатларида қатнашишга эришган дунёнинг бармоқ билан санарли «Олтин тўп» соҳиблари қаторидан жой олди.
Қуйидаги тарихий спорт жадвали орқали футбол оламида ҳам яшил майдонда юлдуз бўлган, ҳам мураббийликда Мундиал марраларини забт этган «Олтин тўп» соҳибларининг қисқача рўйхати билан танишиб чиқишингиз мумкин:
Афсонавий футболчи ва мураббий
Вакиллик қилган ва бошқарган терма жамоалари
«Олтин тўп» эгаси сифатидаги мақоми
• Франц Беккенбауэр
• Германия миллий терма жамоаси
• Ҳам футболчи, ҳам мураббий сифатида қатнашган.
• Марко ван Бастен
• Нидерландия миллий терма жамоаси
• Собиқ афсонавий ҳужумчи ва бош мураббий.
• Олег Блохин
• СССР (футболчи) ва Украина (мураббий)
• Собиқ иттифоқ сафида ўйнаб, Украинани бошқарган.
• Фабио Каннаваро
• Италия (футболчи) ва Ўзбекистон (мураббий)
• 2006 йилги ЖЧ чемпиони, сардор ва «Олтин тўп» соҳиби.
Тўртинчи буюк афсона: Каннаваронинг тарихий юриши
Таъкидлаш жоизки, италиялик мутахассис футбол оламида мана шундай юксак ва ноёб натижага эришган сайёрамизнинг тўртинчи вакилига айланди. Бундан аввал ушбу олтин рўйхатдан бор-йўғи уч нафар дунё футболи афсонаси жой олган эди. Улар: Германия терма жамоаси билан ҳам футболчи, ҳам бош мураббий сифатида дунё биринчилигида зафар қучган Франц Беккенбауэр, Нидерландия терма жамоасининг собиқ сеҳргар ҳужумчиси ва кейинчалик бош мураббийи бўлган Марко ван Бастен ҳамда ўз вақтида СССР терма жамоаси либосида порлаб, йиллар ўтиб Украина миллий терма жамоасини Жаҳон чемпионати чорак финалигача бошлаб борган Олег Блохинлардир.
Эслатиб ўтамиз, Фабио Каннаваро 2006 йилда Германия яшил майдонларида кечган Жаҳон чемпионатида Италия терма жамоаси сардори сифатида бош совринни баланд кўтарган ва ўша йили кўрсатган тенгсиз ўйинлари эвазига дунёда тенгсиз бўлиб, «Олтин тўп» (Ballon d'Or) мукофотига лойиқ кўрилган эди.
Замин спорт шарҳловчиларининг якуний хулосаси:
Терма жамоамиз рулида мана шундай дунё тан олган, футболчилик даврида барча чўққиларни забт этган буюк фигуранинг тургани йигитларимизга фақат ва фақат қўшимча куч бағишлаши лозим. Колумбия билан баҳсдаги мағлубият Фабио Каннаваронинг маҳоратига асло соя сола олмайди. Бундай ноёб тарихий рекордга эришган мураббийимизнинг бой тажрибаси 23 июнь куни Португалияга қарши бўлиб ўтадиган ҳаёт-мамот жангида бизга асқотади деб ишонамиз. Биз сенга ишонамиз, Каннаваро, олға, Ўзбекистон!
Жаҳон чемпионатининг энг қайноқ репортажлари, миллий терма жамоамиз мураббийлар штабидаги қизиқарли фактлар ва Мундиал кундалигини ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан бирга кузатиб боринг!
…