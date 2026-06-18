Ростех ҳавода маневр қилишга қодир янги Суперкам С180 дронини тақдим этди

·24·Техно
Ростех ҳавода маневр қилишга қодир янги Суперкам С180 дронини тақдим этди

Россиянинг Ростех давлат корпорацияси Минскда ўтказилаётган “Миллий хавфсизлик. Беларус-2026” кўргазмасида ўзининг янгиланган Суперкам С180 учувчисиз учиш аппаратини намойиш этди. Ушбу қурилманинг асосий ўзига хослиги унинг юқори даражадаги маневр қобилияти ва рақиб дронларининг ҳужумларидан мустақил равишда қочиш имкониятидир. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Конструкцияси жиҳатидан реактив қирувчи самолётларга ўхшаш ўқсимон қанотли ушбу дрон янги тактик имкониятлар билан бойитилган. Ixbt.com маъумотига кўра, аппаратнинг орқа ва юқори қисмини назорат қилувчи қўшимча камералар ўрнатилган бўлиб, бу тизим хавфни автоматик равишда аниқлаш ва операторни огоҳлантириш имконини беради.

Сунъии интеллект ва юқори чидамлилик

Дроннинг техник имкониятлари сезиларли даражада яхшиланган. Хусусан, қурилманинг ҳавода қолиш вақти икки баробарга оширилиб, эндиликда 4 соатдан кўпроқни ташкил этмоқда. Шунингдек, у 1,5 килограммгача фойдали юкни кўтариш қувватига эга. Қурилма махсус катапулта ёрдамида ҳавога учирилади.

Ростех вакиллари ўзларининг Telegram-каналида янги ишланмани машҳур “Матрица” фильми қаҳрамонига қиёслаб, уни “Нео каби чаққон” деб аташди. Қурилма рақиб дрон-тутувчиларидан моҳирлик билан қочиш хусусиятига эга экани алоҳида таъкидланган. Бу эса замонавий ҳаво жангларида дронларнинг омон қолиш даражасини кескин оширади.

Суперкам С180 радиоэлектрон кураш воситаларига нисбатан юқори чидамлиликка эга. Ишлаб чиқувчилар навигация тизимини дубляж қилувчи қўшимча элементлар билан жиҳозлашган, бу эса асосий тизим ишдан чиққан тақдирда ҳам дроннинг ўз миссиясини давом эттиришини таъминлайди. Шунингдек, рақибни радио сигналлари орқали аниқлаш учун радиочастотали детексия технологияси қўлланилган.

Разведка ва мониторинг ишларини бажаришда ушбу дрон сунъии интеллект имкониятларидан фойдаланади. Қурилма бортида тасвирларни қайта ишлаш ва объаектларни автоматик таниш функцияси мавжуд бўлиб, у сутканинг исталган вақтида юқори аниқликдаги видео маъумотларни тўплай олади.

Бугунги кунда учувчисиз учиш аппаратлари технологияси шиддат билан ривожланаётган бир пайтда, бундай ҳимоя тизимларининг жорий этилиши ҳарбий ва махсус мақсадли дронлар бозорида янги стандартларни белгилаши кутилмоқда. Суперкам С180 нафақат кузатувчи, балки фаол ҳимояланувчи техника сифатида намоён бўлмоқда.

РостехДронСуперкам С180ТехнологияРоссия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Galaxy Z Фолд7 учун One UI 8.5 янгиланиши чиқди: Флагман функциялар энди буклама смартфондаGalaxy Z Фолд7 учун One UI 8.5 янгиланиши чиқди: Флагман функциялар энди буклама смартфондаБугун, 09:23Oppo Рено 15А тақдим этилди: 7000 мАч аккумулятор ва IP69 даражасидаги ҳимояOppo Рено 15А тақдим этилди: 7000 мАч аккумулятор ва IP69 даражасидаги ҳимояБугун, 08:50Сунъий интеллект бўйича “ёпиқ клуб”: АҚШ ва Европа Иттифоқи янги иттифоқ тузмоқдаСунъий интеллект бўйича “ёпиқ клуб”: АҚШ ва Европа Иттифоқи янги иттифоқ тузмоқдаБугун, 08:28Google янги турдаги реКAPTЧА тизимини синовдан ўтказмоқда: Энди қўл ҳаракати талаб этиладиGoogle янги турдаги реКAPTЧА тизимини синовдан ўтказмоқда: Энди қўл ҳаракати талаб этиладиБугун, 08:22Elon Musk компанияси янги авлод Пруфрокк МБ2 бурғулаш қурилмасини ишга туширдиElon Musk компанияси янги авлод Пруфрокк МБ2 бурғулаш қурилмасини ишга туширдиБугун, 07:28Computex 2026: Окйпус компанияси ўзгарувчан геометрияли совитиш тизимларини тақдим этдиComputex 2026: Окйпус компанияси ўзгарувчан геометрияли совитиш тизимларини тақдим этдиБугун, 07:23
ЭълонларҲамкорлик учун
Плайматч: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Плайматч: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди