Oppo Рено 15А тақдим этилди: 7000 мАч аккумулятор ва IP69 даражасидаги ҳимоя
Смартфонлар бозорида ўз ўрнига эга бўлган Oppo компанияси шов-шувли анонсларсиз ўзининг янги Рено 15А моделини намойиш этди. Ушбу қурилма ўзининг ғайритабиий сиғимли аккумулятори ва экстремал шароитларга чидамлилиги билан ўрта сегмент вакиллари орасида яққол ажралиб турибди. ixbt.com маълумотига кўра, янги смартфон йил бошида тақдим этилган Рено 15Ф моделининг такомиллаштирилган талқини ҳисобланади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Қурилманинг энг асосий устунлиги унинг қувват манбаидир. Муҳандислар корпус ичига 7000 мАч сиғимли улкан аккумуляторни жойлаштиришга муваффақ бўлишган. Бу кўрсаткич замонавий смартфонлар учун рекорд даража ҳисобланади ва фойдаланувчига бир неча кунлик автоном иш фаолиятини кафолатлайди. Шунингдек, 80 В қувватга эга тезкор қувватлаш технологияси бундай катта ҳажмдаги батареяни қисқа вақт ичида тўлдириш имконини беради.
Экран ва унумдорлик хусусиятлариOppo Рено 15А 6,6 дюймли АМОЛEД дисплей билан жиҳозланган бўлиб, у 120 Hz янгиланиш частотасини қўллаб-қувватлайди. Фулл ҲД+ рухсатидаги экран 1400 нитгача ёрқинликка эга, бу эса қуёшли кунда ҳам тасвирни аниқ кўриш имконини беради. Дисплей юзаси АГК Dragonтраил СТАР Д+ ҳимоя ойнаси билан қопланган, бармоқ изи сканери эса бевосита экран остига жойлаштирилган.
Смартфоннинг унумдорлиги учун Snapdragon 6 Ген 1 процессори масъулдир. Қурилма LPDDR4X оператив хотира ва UFS 3.1 стандартидаги ички хотира билан таъминланган. Бу комбинация кундалик вазифалар ва ўйинлар учун етарли қувватни тақдим этади. Шунингдек, фойдаланувчилар микроСД хотира картаси орқали сақлаш ҳажмини кенгайтиришлари мумкин.
Камера ва экстремал ҳимояКамера имкониятлари ҳам эътибордан четда қолмаган. Асосий блок учта модулдан иборат:
- 50 мегапикселли асосий сенсор (ОИС оптик барқарорлаштириш тизими билан);
- 8 мегапикселли кенг бурчакли объектив;
- 2 мегапикселли макромодул.
Алоҳида таъкидлаш жоизки, Oppo Рено 15А корпуси IP66, IP68 ва ҳатто IP69 стандартлари бўйича ҳимояланган. Бу шуни англатадики, смартфон нафақат сувга тушиб кетишдан, балки юқори босимли иссиқ сув оқимидан ҳам қўрқмайди. Дастурий таъминот сифатида Android 16 базасидаги КолорОС 16 интерфейси танланган. Қурилманинг Япония бозоридаги бошланғич нархи тахминан 400 долларни ташкил этади. Ўзбекистон бозорига кириб келиши борасида ҳозирча расмий маълумотлар мавжуд эмас, бироқ Рено серияси мамлакатимизда ўз мухлисларига эга эканлиги ҳисобга олинса, унинг пайдо бўлиши эҳтимоли юқори.
…