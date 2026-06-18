Oppo Рено 15А тақдим этилди: 7000 мАч аккумулятор ва IP69 даражасидаги ҳимоя

·19·Техно
Oppo Рено 15А тақдим этилди: 7000 мАч аккумулятор ва IP69 даражасидаги ҳимоя

Смартфонлар бозорида ўз ўрнига эга бўлган Oppo компанияси шов-шувли анонсларсиз ўзининг янги Рено 15А моделини намойиш этди. Ушбу қурилма ўзининг ғайритабиий сиғимли аккумулятори ва экстремал шароитларга чидамлилиги билан ўрта сегмент вакиллари орасида яққол ажралиб турибди. ixbt.com маълумотига кўра, янги смартфон йил бошида тақдим этилган Рено 15Ф моделининг такомиллаштирилган талқини ҳисобланади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Қурилманинг энг асосий устунлиги унинг қувват манбаидир. Муҳандислар корпус ичига 7000 мАч сиғимли улкан аккумуляторни жойлаштиришга муваффақ бўлишган. Бу кўрсаткич замонавий смартфонлар учун рекорд даража ҳисобланади ва фойдаланувчига бир неча кунлик автоном иш фаолиятини кафолатлайди. Шунингдек, 80 В қувватга эга тезкор қувватлаш технологияси бундай катта ҳажмдаги батареяни қисқа вақт ичида тўлдириш имконини беради.

Экран ва унумдорлик хусусиятлари

Oppo Рено 15А 6,6 дюймли АМОЛEД дисплей билан жиҳозланган бўлиб, у 120 Hz янгиланиш частотасини қўллаб-қувватлайди. Фулл ҲД+ рухсатидаги экран 1400 нитгача ёрқинликка эга, бу эса қуёшли кунда ҳам тасвирни аниқ кўриш имконини беради. Дисплей юзаси АГК Dragonтраил СТАР Д+ ҳимоя ойнаси билан қопланган, бармоқ изи сканери эса бевосита экран остига жойлаштирилган.

Смартфоннинг унумдорлиги учун Snapdragon 6 Ген 1 процессори масъулдир. Қурилма LPDDR4X оператив хотира ва UFS 3.1 стандартидаги ички хотира билан таъминланган. Бу комбинация кундалик вазифалар ва ўйинлар учун етарли қувватни тақдим этади. Шунингдек, фойдаланувчилар микроСД хотира картаси орқали сақлаш ҳажмини кенгайтиришлари мумкин.

Камера ва экстремал ҳимоя

Камера имкониятлари ҳам эътибордан четда қолмаган. Асосий блок учта модулдан иборат:

  • 50 мегапикселли асосий сенсор (ОИС оптик барқарорлаштириш тизими билан);
  • 8 мегапикселли кенг бурчакли объектив;
  • 2 мегапикселли макромодул.
Селфи ихлосмандлари учун эса 50 мегапикселли юқори аниқликдаги олд камера ўрнатилган. Бу эса ижтимоий тармоқлар учун сифатли контент яратиш имконини беради.

Алоҳида таъкидлаш жоизки, Oppo Рено 15А корпуси IP66, IP68 ва ҳатто IP69 стандартлари бўйича ҳимояланган. Бу шуни англатадики, смартфон нафақат сувга тушиб кетишдан, балки юқори босимли иссиқ сув оқимидан ҳам қўрқмайди. Дастурий таъминот сифатида Android 16 базасидаги КолорОС 16 интерфейси танланган. Қурилманинг Япония бозоридаги бошланғич нархи тахминан 400 долларни ташкил этади. Ўзбекистон бозорига кириб келиши борасида ҳозирча расмий маълумотлар мавжуд эмас, бироқ Рено серияси мамлакатимизда ўз мухлисларига эга эканлиги ҳисобга олинса, унинг пайдо бўлиши эҳтимоли юқори.

OppoРено 15АСмартфонТехнологияAndroid
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Galaxy Z Фолд7 учун One UI 8.5 янгиланиши чиқди: Флагман функциялар энди буклама смартфондаGalaxy Z Фолд7 учун One UI 8.5 янгиланиши чиқди: Флагман функциялар энди буклама смартфондаБугун, 09:23Ростех ҳавода маневр қилишга қодир янги Суперкам С180 дронини тақдим этдиРостех ҳавода маневр қилишга қодир янги Суперкам С180 дронини тақдим этдиБугун, 08:52Сунъий интеллект бўйича “ёпиқ клуб”: АҚШ ва Европа Иттифоқи янги иттифоқ тузмоқдаСунъий интеллект бўйича “ёпиқ клуб”: АҚШ ва Европа Иттифоқи янги иттифоқ тузмоқдаБугун, 08:28Google янги турдаги реКAPTЧА тизимини синовдан ўтказмоқда: Энди қўл ҳаракати талаб этиладиGoogle янги турдаги реКAPTЧА тизимини синовдан ўтказмоқда: Энди қўл ҳаракати талаб этиладиБугун, 08:22Elon Musk компанияси янги авлод Пруфрокк МБ2 бурғулаш қурилмасини ишга туширдиElon Musk компанияси янги авлод Пруфрокк МБ2 бурғулаш қурилмасини ишга туширдиБугун, 07:28Computex 2026: Окйпус компанияси ўзгарувчан геометрияли совитиш тизимларини тақдим этдиComputex 2026: Окйпус компанияси ўзгарувчан геометрияли совитиш тизимларини тақдим этдиБугун, 07:23
ЭълонларҲамкорлик учун
Плайматч: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Плайматч: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди