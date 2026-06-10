Морган Рогерц Арсенал қизиқиши ва Жуд Беллингем билан рақобат ҳақида
Астон Вилла юлдузи Морган Рогерц ўзининг Арсенал жамоасига ўтиши борасидаги миш-мишларга илк бор муносабат билдирди. 23 ёшли ярим ҳимоячи айни дамда Англия терма жамоаси сафида 2026-йилги Жаҳон чемпионатига тайёргарлик кўрмоқда. Унинг сўзларига кўра, трансфер ҳақидаги шов-шувларни эътиборсиз қолдириш қийин бўлса-да, бор эътибори терма жамоа билан муваффақият қозонишга қаратилган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Микел Артета бошчилигидаги Арсенал ўтган мавсумда барча турнирларда 14 та гол ва 12 та ассист қайд этган футболчини ўз сафига қўшиб олмоқчи. Лондонликлар Рогерцни ҳужум чизиғини кучайтириш учун асосий мақсад деб билишмоқда. Футболчи Netflix нашрига берган интервюсида 80 миллион фунтлик трансфер қиймати ҳақидаги гап-сўзлар дастлаб чалғитганини, бироқ ҳозирда буни ижобий энергия сифатида қабул қилаётганини таъкидлади.
Англия терма жамоаси бош мураббийи Томас Тухель учун асосий таркибни танлашда Рогерц ва Жуд Беллингем ўртасидаги рақобат катта муаммога айланган. Баъзи экспертлар Реал Мадрид юлдузини захирада қолдириш кераклигини айтишса-да, Рогерц бошқача фикрда. У Жуд Беллингем билан бирга майдонда ҳаракат қила олишига ва энг яхши футболчилар билан бир жамоада ўйнашни исташига ишончи комил.
Агар Астон Вилла ўз етакчисини қўйиб юборишни истамаса, Арсенал муқобил вариант сифатида Морган Гиббс-Whите номзодини кўриб чиқмоқда. Бироқ, 2024-25-йилги мавсумда ПФА талқинига кўра энг яхши ёш футболчи деб топилган ва Европа лигаси финалида қаҳрамонлик кўрсатган Рогерц ҳамон биринчи рақамли нишон бўлиб қолмоқда. Бирмингем клуби ўз юлдузи учун 80 миллион фунтдан кам бўлмаган маблағ талаб қилиши кутилмоқда.
…