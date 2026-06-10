Морган Рогерц Арсенал қизиқиши ва Жуд Беллингем билан рақобат ҳақида

·0·Спорт
Морган Рогерц Арсенал қизиқиши ва Жуд Беллингем билан рақобат ҳақида

Астон Вилла юлдузи Морган Рогерц ўзининг Арсенал жамоасига ўтиши борасидаги миш-мишларга илк бор муносабат билдирди. 23 ёшли ярим ҳимоячи айни дамда Англия терма жамоаси сафида 2026-йилги Жаҳон чемпионатига тайёргарлик кўрмоқда. Унинг сўзларига кўра, трансфер ҳақидаги шов-шувларни эътиборсиз қолдириш қийин бўлса-да, бор эътибори терма жамоа билан муваффақият қозонишга қаратилган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Микел Артета бошчилигидаги Арсенал ўтган мавсумда барча турнирларда 14 та гол ва 12 та ассист қайд этган футболчини ўз сафига қўшиб олмоқчи. Лондонликлар Рогерцни ҳужум чизиғини кучайтириш учун асосий мақсад деб билишмоқда. Футболчи Netflix нашрига берган интервюсида 80 миллион фунтлик трансфер қиймати ҳақидаги гап-сўзлар дастлаб чалғитганини, бироқ ҳозирда буни ижобий энергия сифатида қабул қилаётганини таъкидлади.

Англия терма жамоаси бош мураббийи Томас Тухель учун асосий таркибни танлашда Рогерц ва Жуд Беллингем ўртасидаги рақобат катта муаммога айланган. Баъзи экспертлар Реал Мадрид юлдузини захирада қолдириш кераклигини айтишса-да, Рогерц бошқача фикрда. У Жуд Беллингем билан бирга майдонда ҳаракат қила олишига ва энг яхши футболчилар билан бир жамоада ўйнашни исташига ишончи комил.

Агар Астон Вилла ўз етакчисини қўйиб юборишни истамаса, Арсенал муқобил вариант сифатида Морган Гиббс-Whите номзодини кўриб чиқмоқда. Бироқ, 2024-25-йилги мавсумда ПФА талқинига кўра энг яхши ёш футболчи деб топилган ва Европа лигаси финалида қаҳрамонлик кўрсатган Рогерц ҳамон биринчи рақамли нишон бўлиб қолмоқда. Бирмингем клуби ўз юлдузи учун 80 миллион фунтдан кам бўлмаган маблағ талаб қилиши кутилмоқда.

АрсеналАстон ВиллаМорган РогерцЖуде БеллингэмТрансферлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Эми Мартинез Ювентус билан келишувга эришдиЭми Мартинез Ювентус билан келишувга эришдиБугун, 10:17Норвегия терма жамоаси мундиалга 300 килограмм балиқ олиб келадиНорвегия терма жамоаси мундиалга 300 килограмм балиқ олиб келадиБугун, 10:16Иброҳим Маза Жаҳон чемпионатида Мессини мағлуб этишга ваъда берди...Иброҳим Маза Жаҳон чемпионатида Мессини мағлуб этишга ваъда берди...Бугун, 10:10Гвардиола кетганидан сўнг «Манчестер Сити»да катта тозалаш бошланадиГвардиола кетганидан сўнг «Манчестер Сити»да катта тозалаш бошланадиБугун, 09:46Реал Мадрид Майкл Олисе учун 150 миллион евро таклиф қилгани маълум бўлдиРеал Мадрид Майкл Олисе учун 150 миллион евро таклиф қилгани маълум бўлдиБугун, 09:37Ҳуго Алмеида: Криштиано Роналдо учун ёш муаммо эмасҲуго Алмеида: Криштиано Роналдо учун ёш муаммо эмасБугун, 09:17
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...