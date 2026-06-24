Тошкент ва олти ҳудудда кучли шамол ҳамда чанг кузатилади

·23·Ўзбекистон
Тошкент ва олти ҳудудда кучли шамол ҳамда чанг кузатилади

Бугун кундуз куни Қорақалпоғистон Республикаси, Бухоро, Навоий, Тошкент, Қашқадарё ва Сурхондарё вилоятларида, шунингдек, тоғли ҳудудларда шамол тезлиги секундига 13–18 метргача кучайиши кутилмоқда.

Кучли шамол айрим жойларда ер устидан чанг кўтарилишига сабаб бўлиши мумкин. Бу эса йўлларда ва очиқ ҳудудларда кўриниш масофасини қисқартириши эҳтимолини оширади.

Тошкент шаҳрида шамол тезлиги секундига 10–12 метргача етиши прогноз қилинган. Пойтахтнинг айрим қисмларида чанг кўтарилиб, кўриниш вақтинча ёмонлашиши мумкин.

Аҳолига дарахтлар, реклама пешлавҳалари ва электр узатиш тармоқлари яқинида турмаслик тавсия этилмоқда. Автомобилларни ҳам дарахтлар ёки мустаҳкам бўлмаган иншоотлар остида қолдирмаслик керак.

Уй ва биноларда деразаларни маҳкам ёпиш, зарурат бўлмаса, кучли шамол пайтида ташқарига чиқмаслик сўралган.

Фавқулодда ҳолатларда 112 ёки 1055 рақамларига мурожаат қилиш мумкин.

ТошкентҚорақалпоғистонБухороНавоийҚашқадарёСурхондарё
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Шавкат Мирзиёев Гуллар фестивалида қатнашди ва Наманганнинг янги рекордини кўрдиШавкат Мирзиёев Гуллар фестивалида қатнашди ва Наманганнинг янги рекордини кўрдиКеча, 19:50Ўзбекистоннинг икки қишлоғи энди Қирғизистонга қарашлиЎзбекистоннинг икки қишлоғи энди Қирғизистонга қарашлиКеча, 19:27Давлат университетларида стипендия миқдори оширилмоқдаДавлат университетларида стипендия миқдори оширилмоқдаКеча, 18:21Маҳаллалар бюджетига қўшимча 300 млрд сўм йўналтириладиМаҳаллалар бюджетига қўшимча 300 млрд сўм йўналтириладиКеча, 17:41Мактаб ва шифохоналар яқинидаги АЁҚШлар хавфсиз ҳудудларга кўчирилиши мумкинМактаб ва шифохоналар яқинидаги АЁҚШлар хавфсиз ҳудудларга кўчирилиши мумкинКеча, 15:12Вьетнамга борувчи ўзбекистонликлар учун янги талаб жорий этилдиВьетнамга борувчи ўзбекистонликлар учун янги талаб жорий этилдиКеча, 14:59
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистон рекорд ўрнатди: 12 мингдан ортиқ сомса тайёрланди (видео)
Ўзбекистон рекорд ўрнатди: 12 мингдан ортиқ сомса тайёрланди (видео)
Қирғизистон Ўзбекистондан келтирилган 21 тонна тарвузни қайтариб юборди
Қирғизистон Ўзбекистондан келтирилган 21 тонна тарвузни қайтариб юборди
1 июндан кучга кирадиган муҳим ўзгариш маълум бўлди
1 июндан кучга кирадиган муҳим ўзгариш маълум бўлди
Қурбон ҳайити намози вақтлари маълум қилинди
Қурбон ҳайити намози вақтлари маълум қилинди
Маошлар 27 майгача тўланади: иш берувчиларга эслатма
Маошлар 27 майгача тўланади: иш берувчиларга эслатма
Ўзбекистон бўйлаб Қурбон ҳайити намози вақтлари маълум қилинди
Ўзбекистон бўйлаб Қурбон ҳайити намози вақтлари маълум қилинди
Ўзбекистонда алкоголь савдосига янги қоида киритилади
Ўзбекистонда алкоголь савдосига янги қоида киритилади
Байрам арафасида 9 ҳудудда сел келиши мумкин
Байрам арафасида 9 ҳудудда сел келиши мумкин