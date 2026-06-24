Ҳиндистонда тезкор етказиб бериш уруши: Флипкарт ва Amazon рақобати янги босқичда

·30·Техно
Ҳиндистонда тезкор етказиб бериш уруши: Флипкарт ва Amazon рақобати янги босқичда

Ҳиндистоннинг электрон тижорат бозорида "тезкор тижорат" (қуикк-коммерсе) йўналиши янги ва шиддатли кураш майдонига айланди. Walmart компаниясига тегишли бўлган Флипкарт ўзининг Минутес хизмати доирасида 1000 та микро-логистика марказларидан иборат тармоқни шакллантирганини эълон қилди. Ушбу стратегик омборлар буюртмаларни бир неча дақиқа ичида мижозга етказиш имконини беради ва компания бу кўрсаткич бўйича Amazon каби глобал гигантлар билан рақобатлашмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Флипкарт вакилларининг маълум қилишича, 2026-йил якунига қадар бундай микро-марказлар сонини 1500 тага етказиш режалаштирилган. Жеффериес таҳлилий маълумотларига кўра, ҳозирда Флипкарт ушбу кўрсаткич бўйича Ҳиндистонда Блинкит компаниясидан кейин иккинчи ўринга чиқиб олиши кутилмоқда. Блинкит айни пайтда 2243 та марказ билан бозорда етакчилик қилмоқда. Шунингдек, Зепто ва Свиггй Инстамарт каби маҳаллий стартаплар ҳам ўз инфратузилмасини жадал кенгайтирмоқда.

Электроника ва гўзаллик воситаларига талаб ортмоқда

Дастлаб фақат озиқ-овқат маҳсулотларини тезкор етказиб бериш билан бошланган ушбу хизмат тури эндиликда кенгайиб бормоқда. Флипкарт Минутес раҳбари Кунал Гупта TechCrunch нашрига берган интервюсида таъкидлашича, мижозлар энди нафақат сут ёки нон, балки электроника, косметика ва шахсий гигиена воситаларини ҳам бир неча дақиқада қабул қилиб олишни афзал кўришмоқда. Платформадаги буюртмалар ҳажми ўтган йилга нисбатан 400 фоизга ўсган.

Amazon ҳам бу пойгада ортда қолмоқчи эмас. Компания ўзининг Amazon Нов хизматини 100 та шаҳарга ёйишни ва микро-марказлар сонини 1000 тадан оширишни мақсад қилган. Amazon маълумотларига кўра, янги Приме аъзоларининг 70 фоизи айнан кичик ва ўрта шаҳарлардан келмоқда. Бу эса тезкор етказиб бериш хизмати фақат йирик мегаполислар учун эмас, балки бутун мамлакат учун одатий ҳолга айланаётганидан далолат беради.

Флипкарт ҳозирда 130 дан ортиқ шаҳар ва 8000 дан ортиқ почта индексларини қамраб олган. Қизиғи шундаки, энг юқори ўсиш суръатлари (4000 фоиздан юқори) айнан чекка ҳудудларда кузатилмоқда. Патна, Гуваҳати ва Силигури каби шаҳарларда янги очилган марказлар кутилганидан анча тезроқ ўз қувватига чиқмоқда. Бу эса Ҳиндистон истеъмолчиларининг харид қилиш маданияти тубдан ўзгараётганини кўрсатади.

Рақобатнинг истеъмолчиларга таъсири

Тезкор тижорат бозоридаги бу каби агрессив кенгайиш бир қанча муҳим ўзгаришларга сабаб бўлмоқда:

  • Етказиб бериш вақти 10-20 дақиқагача қисқармоқда;
  • Маҳсулотлар ассортименти маиший техника ва кийим-кечаклар ҳисобига кенгаймоқда;
  • Логистика харажатларини камайтириш учун сунъий интеллект ва автоматлаштирилган тизимлар жорий этилмоқда;
  • Кичик шаҳарларда замонавий чакана савдо инфратузилмаси ривожланмоқда.
Экспертларнинг фикрича, Walmart ва Amazon ўртасидаги бу рақобат Ҳиндистонни дунёдаги энг тез ривожланаётган электрон тижорат бозорларидан бирига айлантирди. Маҳаллий ўйинчиларнинг ҳам фаоллиги бозорда нархлар арзонлашишига ва хизмат кўрсатиш сифати ошишига хизмат қилмоқда. Келгуси икки йил ичида инфратузилмага тикилган миллиардлаб долларлик инвестициялар Ҳиндистон чакана савдо ландшафтини бутунлай ўзгартириб юбориши кутилмоқда.

ФлипкартAmazonWalmartҲиндистонТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

NVIDIA сунъий интеллект серверларини 55 даражали иссиқ сув билан совутишни таклиф қилдиNVIDIA сунъий интеллект серверларини 55 даражали иссиқ сув билан совутишни таклиф қилдиБугун, 05:30МоEнгаге маркетинг келажагини миллионлаб AI агентларида кўрмоқдаМоEнгаге маркетинг келажагини миллионлаб AI агентларида кўрмоқдаБугун, 04:56Олимлар серверлар ва электромобилларнинг ортиқча иссиқлигини токка айлантириш йўлини топдиОлимлар серверлар ва электромобилларнинг ортиқча иссиқлигини токка айлантириш йўлини топдиБугун, 03:21NVIDIA GeForce RTX 5090 муаммоси: Янги видеокарталар эриб кетишда давом этмоқдаNVIDIA GeForce RTX 5090 муаммоси: Янги видеокарталар эриб кетишда давом этмоқдаБугун, 02:51Суперҳуман сунъий интеллект матнларини аниқлашга ихтисослашган ГПTZеро стартапини сотиб олдиСуперҳуман сунъий интеллект матнларини аниқлашга ихтисослашган ГПTZеро стартапини сотиб олдиБугун, 02:50ЭкоФлов ақлли энергия тежаш тизимини тақдим этди: Стреам 5000 ва ОАСИС 3.0 платформасиЭкоФлов ақлли энергия тежаш тизимини тақдим этди: Стреам 5000 ва ОАСИС 3.0 платформасиБугун, 02:23
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди