Колумбия Конго ДРни ягона гол эвазига мағлуб этди
Колумбия терма жамоаси 2026 йилги Жаҳон чемпионати «К» гуруҳида Конго Демократик Республикасини 1:0 ҳисобида мағлуб этди. Учрашувдаги ягона гол 76-дақиқада Д. М. Мехия томонидан киритилди.
Колумбия ўйин давомида сезиларли устунликка эга бўлди. Жамоа рақиб дарвозаси томон 20 марта зарба берди, шулардан тўққизтаси аниқ чиқди. Конго ДР футболчилари саккизта зарба йўллаб, учтасини дарвоза соҳасига йўналтирди.
Тўп назоратида ҳам Колумбия олдинда бўлди. Жамоа учрашув вақтининг 66 фоизида тўпга эгалик қилди, Конго ДРда бу кўрсаткич 34 фоизни ташкил этди. Колумбия 506 та узатмани 88 фоиз аниқлик билан бажарди. Конго ДР эса 281 та пас бериб, 77 фоиз натижа қайд этди.
Конго ДР 17 марта қоида бузди, Колумбия футболчилари эса 12 та фол ишлатди. Сариқ карточкалар бўйича Колумбия 2:1 ҳисобида олдинда бўлди. Учрашувда қизил карточка кўрсатилмади.
Колумбия тўққиз марта офсайд ҳолатига тушди. Конго ДРда бундай ҳолат қайд этилмади. Бурчак зарбалари бўйича ҳам Колумбия 5:4 ҳисобида устун келди.
…