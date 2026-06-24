МКСга навбатдаги экспедиция: Soyuz MS-29 экипажи парвозга тайёр деб топилди

·0·Техно
МКСга навбатдаги экспедиция: Soyuz MS-29 экипажи парвозга тайёр деб топилди

Халқаро коинот станциясига (МКС) навбатдаги узоқ муддатли экспедицияни амалга оширувчи "Soyuz MS-29" бошқариладиган космик кемасининг асосий ва дублёр экипажлари парвозга тўлиқ тайёр экани расман тасдиқланди. Давлат комиссияси томонидан ўтказилган якуний текширувлар натижасида космонавтларнинг орбитал миссияни бажариш учун малакаси ва саломатлиги кўзда тутилган талабларга тўлиқ жавоб бериши аниқланди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Космонавтларни тайёрлаш марказида бўлиб ўтган ушбу жараён миссия иштирокчилари учун ҳал қилувчи босқичлардан бири ҳисобланади. Мутахассислар экипаж аъзоларининг нафақат техник билимларини, балки кутилмаган вазиятларда ҳаракат қилиш қобилиятини ҳам синовдан ўтказишди. Комиссиянинг ижобий хулосасидан сўнг, гуруҳ аъзолари тайёргарликнинг сўнгги босқичини ўташ учун Бойқўнғир космодромига йўл оладиган бўлди.

Экипаж таркиби ва парвоз санаси

Режага кўра, "Soyuz MS-29" космик кемасининг парвози жорий йилнинг 14-июль санасига белгиланган. Миссиянинг асосий таркибидан россиялик космонавтлар Анна Кикина ва Петр Дубров, шунингдек, NASA астронавти Анил Менон ўрин олган. Таъкидлаш жоизки, ушбу таркиб халқаро ҳамкорлик доирасида шакллантирилган бўлиб, станциядаги илмий тадқиқотлар кўламини кенгайтиришга хизмат қилади.

Анъанага мувофиқ, асосий таркиб билан бирга дублёрлар гуруҳи ҳам тайёргарликдан ўтди. Дублёрлар сафига космонавтлар Константин Борисов ва Дмитрий Петелин ҳамда NASA вакили Дениз Бернхем киритилган. Улар парвозга қадар асосий экипаж билан бир хил даражадаги машғулотларни бажариб боришади ва зарурат туғилганда миссияни ўз зиммаларига олишга тайёр туришади.

Орбитал миссиянинг вазифалари

Кема МКС билан туташгандан сўнг, янги экспедиция аъзолари ҳозирда станцияда фаолият юритаётган жамоага қўшилишади. Уларнинг зиммасига бир қатор муҳим вазифалар, жумладан, мураккаб илмий тажрибалар ўтказиш, станция тизимларига техник хизмат кўрсатиш ва платформанинг умумий барқарорлигини таъминлаш юклатилган.

Ixbt.com маълумотига кўра, мазкур экспедиция доирасида ўтказиладиган тадқиқотлар биология, физика ва коинот тиббиёти соҳаларини қамраб олади. Бу каби миссиялар нафақат фундаментал фанни ривожлантириш, балки келажакда Ойни ўзлаштириш ва Марсга парвозларни амалга ошириш учун зарур бўлган технологияларни синовдан ўтказиш имконини беради.

Марказий Осиё минтақаси, хусусан, Ўзбекистон учун ушбу парвознинг аҳамияти шундаки, Бойқўнғир космодромидан амалга ошириладиган ҳар бир старт минтақадаги аэрокосмик соҳа мутахассислари ва ҳаваскорларининг диққат марказида бўлади. Миссиянинг муваффақиятли ўтиши халқаро коинот тадқиқотларидаги ҳамкорликнинг янги босқичини белгилаб беради.

КоинотМКСSoyuz MS-29NASAБойқўнғир
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ҳиндистонда тезкор етказиб бериш уруши: Флипкарт ва Amazon рақобати янги босқичдаҲиндистонда тезкор етказиб бериш уруши: Флипкарт ва Amazon рақобати янги босқичдаБугун, 05:51NVIDIA сунъий интеллект серверларини 55 даражали иссиқ сув билан совутишни таклиф қилдиNVIDIA сунъий интеллект серверларини 55 даражали иссиқ сув билан совутишни таклиф қилдиБугун, 05:30МоEнгаге маркетинг келажагини миллионлаб AI агентларида кўрмоқдаМоEнгаге маркетинг келажагини миллионлаб AI агентларида кўрмоқдаБугун, 04:56Олимлар серверлар ва электромобилларнинг ортиқча иссиқлигини токка айлантириш йўлини топдиОлимлар серверлар ва электромобилларнинг ортиқча иссиқлигини токка айлантириш йўлини топдиБугун, 03:21NVIDIA GeForce RTX 5090 муаммоси: Янги видеокарталар эриб кетишда давом этмоқдаNVIDIA GeForce RTX 5090 муаммоси: Янги видеокарталар эриб кетишда давом этмоқдаБугун, 02:51Суперҳуман сунъий интеллект матнларини аниқлашга ихтисослашган ГПTZеро стартапини сотиб олдиСуперҳуман сунъий интеллект матнларини аниқлашга ихтисослашган ГПTZеро стартапини сотиб олдиБугун, 02:50
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди