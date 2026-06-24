МКСга навбатдаги экспедиция: Soyuz MS-29 экипажи парвозга тайёр деб топилди
Халқаро коинот станциясига (МКС) навбатдаги узоқ муддатли экспедицияни амалга оширувчи "Soyuz MS-29" бошқариладиган космик кемасининг асосий ва дублёр экипажлари парвозга тўлиқ тайёр экани расман тасдиқланди. Давлат комиссияси томонидан ўтказилган якуний текширувлар натижасида космонавтларнинг орбитал миссияни бажариш учун малакаси ва саломатлиги кўзда тутилган талабларга тўлиқ жавоб бериши аниқланди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Космонавтларни тайёрлаш марказида бўлиб ўтган ушбу жараён миссия иштирокчилари учун ҳал қилувчи босқичлардан бири ҳисобланади. Мутахассислар экипаж аъзоларининг нафақат техник билимларини, балки кутилмаган вазиятларда ҳаракат қилиш қобилиятини ҳам синовдан ўтказишди. Комиссиянинг ижобий хулосасидан сўнг, гуруҳ аъзолари тайёргарликнинг сўнгги босқичини ўташ учун Бойқўнғир космодромига йўл оладиган бўлди.
Экипаж таркиби ва парвоз санасиРежага кўра, "Soyuz MS-29" космик кемасининг парвози жорий йилнинг 14-июль санасига белгиланган. Миссиянинг асосий таркибидан россиялик космонавтлар Анна Кикина ва Петр Дубров, шунингдек, NASA астронавти Анил Менон ўрин олган. Таъкидлаш жоизки, ушбу таркиб халқаро ҳамкорлик доирасида шакллантирилган бўлиб, станциядаги илмий тадқиқотлар кўламини кенгайтиришга хизмат қилади.
Анъанага мувофиқ, асосий таркиб билан бирга дублёрлар гуруҳи ҳам тайёргарликдан ўтди. Дублёрлар сафига космонавтлар Константин Борисов ва Дмитрий Петелин ҳамда NASA вакили Дениз Бернхем киритилган. Улар парвозга қадар асосий экипаж билан бир хил даражадаги машғулотларни бажариб боришади ва зарурат туғилганда миссияни ўз зиммаларига олишга тайёр туришади.
Орбитал миссиянинг вазифалариКема МКС билан туташгандан сўнг, янги экспедиция аъзолари ҳозирда станцияда фаолият юритаётган жамоага қўшилишади. Уларнинг зиммасига бир қатор муҳим вазифалар, жумладан, мураккаб илмий тажрибалар ўтказиш, станция тизимларига техник хизмат кўрсатиш ва платформанинг умумий барқарорлигини таъминлаш юклатилган.
Ixbt.com маълумотига кўра, мазкур экспедиция доирасида ўтказиладиган тадқиқотлар биология, физика ва коинот тиббиёти соҳаларини қамраб олади. Бу каби миссиялар нафақат фундаментал фанни ривожлантириш, балки келажакда Ойни ўзлаштириш ва Марсга парвозларни амалга ошириш учун зарур бўлган технологияларни синовдан ўтказиш имконини беради.
Марказий Осиё минтақаси, хусусан, Ўзбекистон учун ушбу парвознинг аҳамияти шундаки, Бойқўнғир космодромидан амалга ошириладиган ҳар бир старт минтақадаги аэрокосмик соҳа мутахассислари ва ҳаваскорларининг диққат марказида бўлади. Миссиянинг муваффақиятли ўтиши халқаро коинот тадқиқотларидаги ҳамкорликнинг янги босқичини белгилаб беради.
…